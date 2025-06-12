荔枝病｜荔枝食過量標冷汗流鼻血 女子患「荔枝病」緊急入院 醫生拆解：不應食超過15粒
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每年5至8月荔枝當造，市面上亦容易有大量價廉物美的荔枝，不過要小心荔枝食過量其實亦有一定風險。內地一名女子就因為一日內大量食荔枝而患上「荔枝病」。有醫生就提醒，急性低血糖可導致神經系統受損，建議成年人每次要避免食過量，以免患病。
綜合內地傳媒報道，內地一名女子鍾情食荔枝，早前一天就一口氣吃上百顆，其後突感四肢無力、冒冷汗、頭暈及流鼻血，情況嚴重至需要入院。檢查發現事主血糖值短時間內大幅下降，醫生指出是因大量攝取果糖致代謝失衡，引發俗稱「荔枝病」的急性低血糖症。
低血糖恐讓神經受損
內地航空總醫院營養科營養師張田表示，荔枝富含果糖，而果糖需要在人體內進行複雜轉化才能形成葡萄糖，過程中人體會分泌大量胰島素，加速葡萄糖消耗，進而可能導致血糖含量降低，最終結果就是血液內葡萄糖供給不足，影響大腦和神經系統，亦即急性低血糖症，嚴重情況甚至可導致使神經系統受損。
有醫生提醒，成年人每次食荔枝數量不宜超過10至15粒，同時要避免空肚食用，糖尿病患者甚至不應食超過5粒，以免以防止血糖劇烈波動。食荔枝後如出現低血糖症狀，情況輕微的話可立即補充糖分，嚴重則應儘快求醫。
孕婦不宜多吃
此外，醫生亦提醒孕婦不宜多吃荔枝，因荔枝含糖量高大量食用會令血糖濃度持續增高，容易引發難產甚至死產，產後出血及感染風險亦會增加。