荔枝病｜荔枝食過量標冷汗流鼻血 女子患「荔枝病」緊急入院 醫生拆解：不應食超過15粒

每年5至8月荔枝當造，市面上亦容易有大量價廉物美的荔枝，不過要小心荔枝食過量其實亦有一定風險。內地一名女子就因為一日內大量食荔枝而患上「荔枝病」。有醫生就提醒，急性低血糖可導致神經系統受損，建議成年人每次要避免食過量，以免患病。

