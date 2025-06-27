蔡瀾離世｜蔡瀾離世終年83歲 晚年8人團隊照顧起居 笑看生死：我決定死喺香港

「香港四大才子」之一蔡瀾逝世，享年83歲。其親友在社交平台宣布消息，指蔡瀾於前日（25日）在親友陪同下，於香港養和醫院安詳離世。帖文指為遵從蔡瀾意願，將不設任何儀式以免叨擾親朋，蔡瀾先生遺體亦已火化，並感謝各位對蔡瀾的關懷。

