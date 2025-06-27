蔡瀾離世｜蔡瀾離世終年83歲 晚年8人團隊照顧起居 笑看生死：我決定死喺香港
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「香港四大才子」之一蔡瀾逝世，享年83歲。其親友在社交平台宣布消息，指蔡瀾於前日（25日）在親友陪同下，於香港養和醫院安詳離世。帖文指為遵從蔡瀾意願，將不設任何儀式以免叨擾親朋，蔡瀾先生遺體亦已火化，並感謝各位對蔡瀾的關懷。
晚年搬入服務式住宅 月花50萬聘8人團隊照顧
蔡瀾先生是著名食家，與金庸、倪匡及黃霑先生被譽為「香港四大才子」，其中黃霑及金庸分別於2004及2018年離世，倪匡亦於2022年過身。事實上，蔡瀾於前年曾因幫助太太而不慎跌倒，導致股頸骨摔碎，其妻子其後亦不幸離世。此後蔡瀾開始「斷捨離」生活，將收藏品悉數送出之餘更出售舊居，搬入服務式公寓長住並每月花費50萬聘用8人團隊照顧自己起居飲食。
看透生死：決定死喺香港
今年初，蔡瀾接受ViuTV節目《爆谷一周》谷德昭的訪問，並再次展現其豁達人生觀。蔡瀾自言仍然最愛香港，稱「第二度地方搵唔到雲吞麵好似香港咁好食」。另一方面，蔡瀾對生死的睇法亦依舊瀟灑，直言「我決定喺香港死」，又稱「最好係唔知唔覺咁走，冇恐懼亦唔痛苦」，
「我覺得人生都係飲飲食食，唔使有乜嘢大意義…我到依家仍想到時搞個party畀大家玩，不過老友已經越嚟越少。」
4月曾因「老毛病」入ICU
蔡瀾早前推出多款微波爐點心，包括乳鴿、流沙包及叉燒包等，於本港大型超市上架，而蔡瀾先生亦常拍片幫自家產品宣傳。本年4月，有傳蔡瀾健康狀況出問題，甚至要在深切治療部留醫。當時其秘書回覆傳媒指蔡瀾是「老毛病」問題，並無大礙。及後蔡瀾亦於社交平「報平安」，稱「未至於病危」、「請不必擔心」。
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