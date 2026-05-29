社區藥劑師加持，戒煙成功更容易
「我知電子煙唔係戒煙工具，但點先可以成功戒煙？」
戒煙不單依靠意志力，還需要知識、策略、支援和監督／輔導。社區藥劑師，作為最容易接觸到的醫護專業人員，正正可以擔當你的健康導航員，在戒煙路上與你同行。
為何藥劑師參與戒煙支援？
吸煙大大增加患上眾多慢性疾病的風險，如心臟病、中風、慢性阻塞性肺病與癌症。研究顯示，結合專業輔導與戒煙藥物的幫助，戒煙成功率遠高於單靠自己嘗試。
社區藥劑師擁有豐富藥物知識與戒煙輔導技巧，更重要是他們每天都駐守在你的社區提供支援，絕對是你戒煙路上的最佳拍檔。
社區藥劑師幫到你
一對一戒煙輔導與行為支援 從認識煙癮、設定戒煙日，到應對誘惑與壓力，藥劑師會因應你的習慣、生活模式與心理狀況，為你設計個人化策略。
配發及使用戒煙輔助產品
包括尼古丁替代療法（Nicotine Replacement Therapy, NRT）如戒煙貼、戒煙香口珠等，並指導正確使用方法、監察成效與副作用。
主動識別與介入
社區藥房是戒煙第一站。藥劑師在配藥或健康諮詢時會主動了解客戶／客人／你的吸煙習慣，並鼓勵吸煙人士考慮戒煙。
轉介與協作支援
如有需要，藥劑師可幫你轉介至政府或非牟利機構的戒煙熱線、行為治療小組等，並與醫生、牙醫協作，改善你的整體健康。
口腔健康 × 戒煙：一併處理
吸煙者容易出現牙周病、牙齒染色及口氣問題。社區藥房提供基本口腔健康篩查與教育，幫你及早發現及跟進因吸煙引起的牙齒及牙周問題，同步處理「煙害」和「口腔煩惱」，令你見到實際成效，更有動力堅持戒煙。
成功案例分享
阿明（35歲）有十年煙齡，曾多次自行戒煙但都失敗。他在一次到藥房買止咳藥時，被藥劑師主動詢問吸煙習慣。藥劑師鼓勵他參與「戒煙大贏家」計劃，配合戒煙貼輔助與每週跟進，三個月後成功完全戒煙，並由藥劑師轉介接受牙科檢查，改善牙周狀況，整體健康與自信明顯提升。
預防為本， 由社區藥房出發
戒煙不只是個人生活的改變，更是推動社區健康的重要一步。社區藥劑師正正是你與基層健康支援之間的橋樑。無論你是初次考慮戒煙，抑或過去曾多次失敗，社區藥劑師都歡迎你再次出發，並與你一路同行。
欄名：藥有所師
撰文：香港大學藥理及藥劑學系
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