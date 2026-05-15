藥物管理服務：十萬個為什麼
「點解要食咁多種藥？」
「咁耐冇覆診，應唔應該停藥？」
「每日唔同時間要食唔同藥，成日都唔記得，有冇得簡單啲？」
其實，藥物的確是控制慢性疾病的基石，但更重要的是正確、安全和持續地使用它們。這就是藥物管理服務（Medication Management Services, MMS）所扮演的角色，而社區藥劑師正是你身邊的第一線支援。
社區藥劑師的角色不止「配藥」
配藥（Dispensing）只是藥劑師專業的一部分。他們會檢查藥物劑量是否合適、藥物之間會否互相影響，亦會根據你的用藥習慣和身體狀況提供建議和指導。
有些市民可能同時服用五種或以上藥物（polypharmacy），特別是長者更容易因多重慢病而出現用藥混亂的情況。社區藥劑師可以協助整理藥單、設計服藥時間表，甚至與醫生商討協助更換為服法較簡便的劑型（如藥丸改用緩釋配方，服用次數從每日三次減至每日一次）。
健康管理 × 用藥跟進：藥劑師陪你行長路
除了用藥指導，社區藥劑師可定期為病人量血壓、血糖、膽固醇等基本健康指標，並根據結果判斷病情是否穩定及可控。他們也會提醒你按時覆診、抽血檢測、接種疫苗，如病人不適或與出現與藥物相關的副作用，藥劑師會及早主動聯絡醫生進行轉介或跟進。
這些跟進可由藥劑師主動提出，特別適合難以經常往返醫院覆診的病人（如長者或行動不便人士)，讓慢病管理在社區就可以實踐。
健康導航：連繫、轉介與決策支援
在醫療系統中，社區藥劑師就如導航員一樣。當你不清楚下一步應該見邊個、如何申請資助計劃，或需要協助處理生活上的小病小痛（如便秘、睡眠困難），藥劑師都可以給予中肯建議，甚至代為轉介至家庭醫生、社工或其他專職醫護人員。
社區藥房計劃，讓你更易獲得藥物管理服務
隨着社區藥房計劃（Community Pharmacy Programme）推行，部分合資格慢病患者可選擇將部分處方轉到參與藥房配藥，不單可省卻返院取藥的時間，亦可享用社區藥劑師的用藥諮詢與監測服務，全面提升療效與安全。
欄名：藥有所師
撰文：香港大學藥理及藥劑學系
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