血管健康〡中草成分丹參、三七助活血 2類人要注意小心過量攝入 通血管關鍵在於「黃金比例」
三七皂苷愈多愈好？
丹參可以活血調經，祛瘀止痛，能夠促進血液循環，使瘀血得以消散。中醫角度，丹參又歸心經和肝經，對於內有瘀血的胸悶有很好的效果，而且能擴張冠狀動脈，增加心臟血流量，預防血管老化；而「三七」同樣是常用中草成分，功用有化瘀、活血止痛，確實可以改善心血管系統功能，加速血液循環，減輕心臟負擔。
然而，三七皂苷並非含量越多越好。三七還含有三七多糖、三七黃酮、揮發油及人體必需胺基酸等多種活性物質。單純追求皂苷含量極值，可能會忽略了中藥講求的「整體平衡」。
過量攝入恐出現不適反應
三七雖具有「活血化瘀」功效，但過量有機會上火，出現消化不良、口渴、噁心乏力等不適反應。同時，香港女性平日工作壓力大、容易氣血不足，如果在月經期間或是本身體質偏虛時過量攝入，反而有機會有出血傾向。醫師指孕婦、經期女性，盡量避免過量服用高濃度的三七皂苷；至於胃腸功能弱、曾有胃出血、容易出血人士，則建議在服用相關產品前先諮詢醫師意見。
通血管關鍵在於「黃金比例」
想要有效暢通血管、保持三高指數健康，我們該怎麼選？關鍵在於「黃金比例」！大學科研證實`，將「三七」與「丹參」以 1:1 的黃金比例進行配搭，兩者的協同效應有效通血管，既能強力溶解血管垃圾，又能確保藥性溫和、不傷身體，比單純追求高濃度三七皂苷更加安全有效。
心血管保健產品 加一種成分更優勝
要全面保護心血管，除了依靠中醫的黃金比例來活血通血管外，現代醫學科研更有新突破。護心不是「清垃圾、通血管」就足夠，血管日積月累受到內壓傷害，容易失去彈性。國際專利認可「Cordirat橙皮苷」成分，有效改善糖指數，降低心血管風險。臨床實證，有效幫助血管內皮抗炎，改善血管彈性，修復血管#。
中醫的「黃金比例」通血管，西方科研「專利橙皮苷」修復加固，這種中西複方的雙管齊下，才是全面的護心方案。
5重成分 黃金配方：草姬活心丸
全新升級草姬活心丸，採用中西複方與天然成分，且使用大學證實有效的「三七丹參 1:1 黃金比例」，科研證實這黃金配方能有效三倍降低心血管風險#。經過真人實測，只需兩星期就能看到通血管、降三高的成效*；產品或有助穩定血醣﹑血壓﹑血脂﹑膽固醇^
獨創「通血三步曲」 唔塞唔爆
「草姬活心丸 (黃金升級配方)」特別採用5重活心成分，全新添加國際專利Cordirat橙皮苷萃取、山楂、納豆﹑丹參、三七，，帶來更全面的「通血三步曲」：
一、溶解，掃走垃圾：納豆強力溶解血管中的脂肪與垃圾、降內脂
二、暢通血管：三七有效活血，丹參使血液減低黏杰，令血液運行更快
三、增彈性，修復內皮：專利橙皮苷有效修復血管內壁；三七助增加血管彈性
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# 2024 CLINICAL STUDY – METABOLIC SYNDROME
` Journal of Chongqing University of Technology(Natural Science), Vol.34, No.3 (2020)
^ 2024 CLINICAL STUDY – METABOLIC SYNDROME
* 2024【草姬活心丸(黃金升級版)】內部用家調查
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