血管健康〡中草成分丹參、三七助活血 2類人要注意小心過量攝入 通血管關鍵在於「黃金比例」

近年香港人越來越注重心血管健康，一聽到「通血管、降三高」的保健產品便會多加以關注。市面上不少中藥保健產品均加入丹參、三七等活血中草成分，到底是不是成分含量愈多、濃度愈高，效果就愈好？答案是未必！有台灣中醫師提醒，如果攝取過量，不僅無法達到預期的護心效果，甚至有機會影響健康！

