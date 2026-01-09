日常健康｜平價襪恐致血癌鼻咽癌 醫生警告避免4種毒襪 切勿貪平著新襪前必做1件事

天氣轉冷，不少人會添購襪子加強保暖。台灣胸腔暨重症醫師黃軒提醒，選購襪子時應選擇信譽良好的品牌，避免購買過分便宜、散發刺鼻氣味、清洗後會褪色或襪口過緊的產品，因為這些襪子可能含有甲醛等有害物質，長期接觸恐增加患上鼻咽癌、血癌的機會。另外，新購買的襪子應先用冷水清洗才穿著，因為用溫熱水清洗反而可能釋出更多化學物質。

