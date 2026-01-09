日常健康｜平價襪恐致血癌鼻咽癌 醫生警告避免4種毒襪 切勿貪平著新襪前必做1件事
廣告
天氣轉冷，不少人會添購襪子加強保暖。台灣胸腔暨重症醫師黃軒提醒，選購襪子時應選擇信譽良好的品牌，避免購買過分便宜、散發刺鼻氣味、清洗後會褪色或襪口過緊的產品，因為這些襪子可能含有甲醛等有害物質，長期接觸恐增加患上鼻咽癌、血癌的機會。另外，新購買的襪子應先用冷水清洗才穿著，因為用溫熱水清洗反而可能釋出更多化學物質。
劣質襪子與健康風險的關聯
黃軒在其個人網站撰文表示，襪子屬貼身衣物，選購時更需謹慎，但部分消費者往往因價格便宜或外觀吸引而購買。研究證實，材質與製造工序不當的襪子與皮膚敏感、內分泌干擾，甚至癌症風險存在關聯。他整理出以下4種應盡量避免的有害襪子類型。
1.發出刺鼻氣味
若襪子散發塑膠味或刺鼻氣味，可能是殘留有害化學物質所致，包括芳香胺染料及揮發性有機化合物。長時間接觸這些物質恐引發過敏性皮膚炎，甚至進入血液循環，影響整體健康。研究顯示，職業性接觸芳香胺與膀胱癌風險上升有關，該物質已被國際癌症研究機構列為第一類致癌物。
2.容易甩色
襪子清洗時出現褪色現象，表示染料不穩定，可能含有重金屬或亞硝胺等有害物質。這些化學物質能夠透過皮膚進入人體，干擾內分泌系統，對甲狀腺及生殖系統造成影響。合成染料中可能含有重金屬、結合劑等化學成分，汗水或清洗過程都可能促使這些物質釋出，導致皮膚刺激、過敏反應或經皮膚吸收進入體內。
3.襪口過緊
某些襪子為達到防滑或塑形效果，襪口設計特別緊身。長期穿著過緊的襪子會對血管及神經造成壓迫，增加靜脈曲張、血栓形成的風險。
4.價錢過平
價格過低的襪子為降低成本，可能使用甲醛等防皺劑。甲醛對皮膚具刺激性，已被國際癌症研究機構歸類為第一類致癌物，長期暴露與鼻咽癌、白血病存在關聯。有研究分析西班牙加泰隆尼亞市場上孕婦及嬰幼兒衣物的甲醛含量，結果顯示20%樣本檢出甲醛。
安全選購襪子3大原則
黃軒提出安全選購襪子的三項要點：首先，選擇信譽良好的品牌，並仔細查看產品標籤，選購標明無甲醛、無偶氮染料的產品。其次，新襪子應先用冷水清洗後才穿著，以減少殘留化學物質，避免用溫熱水清洗，因為可能釋出更多化學物質。最後，嬰幼兒及過敏體質人士皮膚特別敏感，更應避免穿著色彩鮮豔或氣味刺鼻的襪子。