長者肺炎｜謝賢7.16因肺炎離世 醫生提長者肺炎4大警號 「無咳無發燒反更致命」

香港影星謝賢（四哥）昨日傳出離世消息，享年89歲。本地傳媒引述消息指，謝賢因健康問題入院一段時間，上周病情惡化並陷入昏迷，需轉送深切治療部搶救。有報道指，謝賢於7月16日因肺炎離世。家人按其遺願低調處理身後事，並於昨日早上以本名「謝家鈺」，在粉嶺和合石火葬場舉行火葬儀式。

