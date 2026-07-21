長者肺炎｜謝賢7.16因肺炎離世 醫生提長者肺炎4大警號 「無咳無發燒反更致命」
肺炎是長者常見的嚴重感染。與年輕患者不同，長者患病後未必出現明顯發燒或咳嗽，家人可能直至患者精神轉差、呼吸急促或失去活動能力，才察覺情況有異。翻查資料，近年因肺離世的資深演藝人不在少數，包括：
- 陳狄克：2024年3月在家不適，送院後因肺炎離世，享年76歲
- 俞明：2025年2月，因發燒及多痰送院，確診肺炎，留院5日後在睡夢中離世
- 周驄：2025年7月因肺炎離世，享年94歲
- 施明：今年3月，施明嘔吐時嘔吐物入肺，導致低血氧及需插喉，最終因吸入性肺炎離世
長者吞嚥功能退化 容易出現吸入性肺炎
台灣義大癌治療醫院胸腔內科主任吳俊廷指出，長者吞嚥及咳嗽反射會隨年齡退化。若同時患有中風、認知障礙或其他慢性疾病，進食及喝水時更容易嗆到。當食物、飲料、唾液或口腔細菌誤入氣管及肺部，便可能引起吸入性肺炎。長者未必能把異物咳出，細菌亦可在肺部繁殖，令感染迅速惡化。
以下長者屬較高風險：
- 曾經中風
- 患有柏金遜症或認知障礙症
- 長期臥床
- 吞嚥能力下降
- 進食時經常咳嗽
- 需要使用假牙
- 口腔衞生欠佳
- 胃酸倒流問題嚴重
若長者每次進食後都咳嗽、聲音變得濕啞，或口腔內經常留有食物，可能反映吞嚥功能出現問題，宜接受醫生或言語治療師評估。
長者肺炎未必發燒咳嗽
年輕人患上肺炎，通常會出現發燒、咳嗽、濃痰及胸痛等症狀。但吳俊廷表示，長者免疫反應較弱，患肺炎後可能沒有典型表現，甚至體溫正常。
家人反而應留意以下4種異常：
- 食慾突然下降
平日能正常進食，短時間內卻拒絕吃喝，可能是感染警號。
- 精神恍惚或反應遲鈍
患者突然變得嗜睡、混亂、答非所問，未必只是年紀大或睡眠不足。
- 呼吸急促
即使沒有劇烈咳嗽，仍可能出現呼吸變快、喘氣或說話斷續。
- 活動能力大幅下降
原本能自行走動，突然無力站立、容易跌倒或長時間臥床，也可能與肺炎有關。
吳俊廷提醒，家人察覺以上轉變時，患者可能已出現嚴重感染。若肺炎進一步引發敗血症及多重器官衰竭，死亡風險可大幅上升。他指出，病情惡化至多重器官衰竭階段，致死率可高達9成。
預防長者肺炎要做3件事
1. 定期接種疫苗
長者可按醫生建議接種肺炎球菌疫苗及季節性流感疫苗。疫苗未必能完全避免感染，但有助降低患病及出現嚴重併發症的風險。
患有心臟病、肺病、糖尿病、腎病或免疫力較弱的人士，應向醫生查詢適合的疫苗種類及接種時間。
2. 保持口腔清潔
食物殘渣及牙菌斑是細菌滋生的溫床。當長者嗆咳時，口腔內的細菌可能隨唾液及食物進入肺部，引起感染。
日常護理應注意：
- 每次進食後清潔牙齒及口腔
- 每日清洗假牙
- 睡前除下活動假牙
- 定期接受牙科檢查
- 無牙長者亦要清潔牙肉、舌頭及口腔黏膜
- 口乾人士應按醫護建議補充水分及處理口乾問題
若長者無法自行刷牙，照顧者應協助清潔，不能因患者只吃流質食物便忽略口腔護理。
3. 飯後1小時內不要平躺
進食時應保持上身坐直，避免躺在床上吃飯或喝水。餐後至少1小時內不要平躺，以減少胃酸及食物倒流，再被吸入氣管的風險。
進食期間亦應：
- 每口份量不要過大
- 細嚼慢嚥
- 吞完一口才吃下一口
- 避免一邊說話一邊進食
- 精神疲倦或嗜睡時不要勉強餵食
- 若飲水經常嗆到，應接受吞嚥評估，不宜自行把所有飲品調稠
長者突然食慾下降、神志不清、呼吸急促或活動能力轉差，不應只視為衰老現象。即使沒有發燒及咳嗽，也應盡快求醫，排除肺炎、尿道感染、敗血症及其他急性疾病。