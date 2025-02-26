財政預算案醫療重點｜5大醫療措施一覽 醫學生培訓學額增至650個、設第3所醫學院
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1.基層醫療｜年內增設3個地區康健中心
為發展基層醫療，政府今年內會將中西區、東區和油尖旺區地區康健站提升為地區康健中心，強化社區醫療健康系統。
政府正陸續推展和完成「第一個醫院發展計劃」下的16個工程項目，涉及約1900億元。我們會按最新本港人口結構、規劃及發展情況，檢視「第二個醫院發展計劃」下項目的分布、規模及優次等，並會適時公布。
此外，政府及醫管局正檢討公營醫療資助架構及水平，以加強公共醫療服務的財政可持續性，並更好支援危重病人和有經濟困難的人士。檢討結果年內公布。
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2.醫療產業｜增加醫學生培訓學額
政府近年多次增加醫學生培訓學額，相關學額將由現時590個，於2025/26學年增至650個。公營醫療系統會善用已修訂的法律框架，引入非本地培訓的醫護人員。
消息指，醫學課程學額涵蓋第一及第二學位，港大與中大的分配則待教資會（UGC）決定，籌備第三所醫學院不影響現有學額，但未來分配或因新醫學院而調整，須由工作小組商討。
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3.醫療產業｜優化藥械規管
政府會在上半年提出「香港藥物及醫療器械監督管理中心」成立時間表及邁向「第一層審批」的路線圖，並制訂支援藥械研發的策略和措施。
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4.醫療產業｜設第三所醫學院
「籌備新醫學院工作組」已邀請有意開設第三所醫學院的本地大學提交建議書，並會在年內完成評核及向政府提出建議，政府會預留資源以配對形式供大學籌建新醫學院。
消息指，工作小組正尋找符合本港醫療需求的方案，考慮資源及人手，預計新增多於一所醫學院的可能性不高。如未能找到合適方案，亦可能維持現狀，同時歡迎現有大學醫學院申請。小組亦未限定開辦年份，將按建議書內容作評估。
至於教學醫院選址，消息人士透露，政府計劃在北部牛潭尾預留土地，興建醫學院校舍及綜合醫教研醫院。他解釋，該醫院並非專為醫學院而建，而是為應對北部都會區的醫療需求，另亦開放其他選址建議。對於外界指工作小組過於被動，消息人士反駁，指籌建醫學院是複雜項目，並非「願者上釣」，無論最終方案如何，均有助本港醫科生發展。
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5.醫療產業｜成立研究及應用中心 加強大灣區聯動
港深共同建設的「大灣區臨牀試驗協作平台」是大灣區合作的標竿項目之一，政府爭取在年底前成立「真實世界研究及應用中心」，結合「港澳藥械通」數據，加快新藥在香港、內地和國外審批上市，促進在香港進行先進生物醫藥技術研發、臨牀試驗及應用。
醫管局通過多項人才交流計劃，引入包括內地尤其大灣區的醫護人員與本地醫護作專業和臨牀工作交流，促進相互專業提升，長遠建立區域醫護人才庫。
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