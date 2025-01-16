打工仔染流感堅持返工 2日連食8粒退燒藥 入院揭患急性腎衰竭

感冒病徵可靠藥物紓緩，但用藥過度亦可能適得其反。一名男子近日感染流感後發燒，為了不影響工作，他在兩天前後用了粒退燒藥。過量服藥不但未能治癒流感，反而導致身體出現嚴重不適，入院後證實腎臟功能已嚴重受損。

