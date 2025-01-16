打工仔染流感堅持返工 2日連食8粒退燒藥 入院揭患急性腎衰竭
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感冒病徵可靠藥物紓緩，但用藥過度亦可能適得其反。一名男子近日感染流感後發燒，為了不影響工作，他在兩天前後用了粒退燒藥。過量服藥不但未能治癒流感，反而導致身體出現嚴重不適，入院後證實腎臟功能已嚴重受損。
染流感堅持返工 打工仔2日吞8粒退燒藥惹副作用
綜合內地傳媒報道，武漢一名33歲男子染上流感，因不欲影響工作而在家服用退燒藥「布洛芬」（Ibuprofen）紓緩病徵。事主在首日一連服用4粒，又因未見病情好轉，至翌日再食2粒後就帶病上班。
男子在回到公司後，雖然體溫稍微下降，但仍感到身體不適。下班後，他再次服用了2粒退燒藥，體溫總算下降至37度左右，但隨後卻出現腰痛、乏力和噁心等異常症狀。事主其後往醫院求診，結果被診斷出急性腎衰竭。
醫生提過量服藥風險：每日最多1、2粒
武漢第三醫院的醫生陳銘表示，患者入院時肌酐值高達660μmol/L，而正常成年男性的肌酐值應在53至106μmol/L之間，反映患者的腎臟功能已受嚴重損害。醫生強調，布洛芬作為常用的解熱鎮痛藥，必須嚴格按照醫囑服用，「每天最多服用一到兩次，每次一顆」。若自行增加劑量，不僅無法有效緩解症狀，還會大大增加藥物引起的不良反應風險。
長期服用布洛芬 急性腎衰竭風險增3倍
據衞生署資料，布洛芬與阿士匹靈（Aspirin）或吲哚美辛（Indomethacin）同樣，屬於口服非類固醇消炎藥（NSAIDs），一般用於紓緩頭痛、 牙痛、經痛等痛症；其常見副作用包括腸胃不適、肚瀉、噁心、嘔吐、頭痛等。
另一方面，布洛芬抑制前列腺素合成或導致腎臟血流減少，導致尿素氮和肌酸酐提升；尤其對慢性腎病患者而言，布洛芬或進一步惡化腎功能、增加腎衰竭風險；有研究就指出對年老或有心臟、腎臟疾病人士而言，長期使用非類固醇消炎藥（如布洛芬）會令急性腎衰竭風險增加3倍。
2大方法減布洛芬副作用風險
1.餐後服用
建議在餐後15至30分鐘內服用布洛芬，以減少對胃部的刺激。
2.控制劑量
不要超過醫生建議的劑量；成人每日劑量一般不應超過400毫克。
撲熱息痛與布洛芬主要分別
抑制流感引起的病徵，不少人亦會選擇服用撲熱息痛。事實上，撲熱息痛與布洛芬同為常見止痛藥，但在成分、作用機制及副作用方面存在一些重要的區別；以下為撲熱息痛的部分特點及應注意事項：
- 主要用於緩解輕度至中度疼痛和降低發燒
- 不具明顯的消炎效果
- 對胃部刺激相對較小
- 過量使用可能導致肝損傷，甚至肝衰竭
- 可能出現部分過敏反應