脂肪肝｜醫生一年減20KG逆轉脂肪肝 公開自救餐單早餐飲咖啡必配1物
骨折休養體重激增
骨科醫生葉文凌在台灣節目《聚焦2.0》中透露，過去因踢足球時不慎骨折，導致無法持續運動，加上工作應酬頻繁，體重一度飆升至90公斤，肝指數ALT、AST等肝臟發炎指標高達60U/L（正常值上限為40 U/L），確診為嚴重脂肪肝。為了改善健康狀況，葉醫生從飲食和運動兩方面著手，強調僅靠運動而不改變飲食習慣，對減少肝臟脂肪的效果有限，尤其是攝取足夠的蛋白質至關重要。
逆轉脂肪肝三餐建議
早餐
1. 無糖咖啡
- 份量：1杯
- 營養：不加奶不加糖
- 好處：零熱量；咖啡因有助於燃燒脂肪和降低食慾
2. 雞蛋
- 份量：2隻
- 好處：富含蛋白質
午晚餐
- 飲食原則：減少澱粉攝取，增加蛋白質攝入
- 例子：小白菜、椰菜、紅蘿蔔炒蛋等，搭配雞胸肉和少量白飯
蛋白質攝取的重要性
充足的蛋白質攝取有助於提升飽足感，減少醣類攝取，並預防肌少症。建議一般成年人每天攝取每公斤體重0.8-1.2克的蛋白質，而60歲以上者則應攝取每公斤體重1.5克的蛋白質。
適量運動改善脂肪肝
除了飲食調整，葉醫生還規律地進行運動以減脂，這不僅能消耗多餘熱量，穩定血糖，還有助於消除肝臟脂肪。他特別推薦「跑走運動」的有氧運動訓練：
「跑走運動」要點
- 先以快步走開始，待心跳穩定後，轉為慢跑
- 慢跑時心跳加快，開始微喘
- 當氣喘難忍時，從慢跑轉回快步走
這種運動方式的好處在於延長運動時間，增強減脂效果，且不會對體力造成過大負擔。
飲酒過量屬脂肪肝形成主因
據衛生署資料，脂肪肝（脂肪性肝病）指有過多脂肪在肝細胞內積聚。過量飲酒是引致脂肪肝的主要原因之一，同時與肥胖、胰島素耐受性、糖尿病、高血脂及高血壓有密切關係。
估計1/4成年港人有脂肪肝 中大：非肥人「專利」
香港中文大學曾指出脂肪肝是全球最常見的慢性肝病，本港患者約佔成年人口的27%，亦即估計全港有近1/4成年人口有脂肪肝。另一方面，有研究指出脂肪肝問題並非肥胖人士「專利」；中大一研究發現每五名非肥胖（體重指數未達肥胖水平）人士，就有一人被驗出有非酒精性脂肪肝，並帶有例如高血糖的風險因素；另一項研究則發現，非肥胖非酒精性脂肪肝患者的病情雖較肥胖者為輕，但仍有逾四成人會出現肝臟發炎（脂肪性肝炎），更有約三成人出現嚴重肝纖維化。 其中有5種人可被視為高危一族：
5種人屬高危
- 嗜酒人士
- 嗜糖或常吃加工食物
- 多食油炸食物
- 肥胖人士
- 缺乏運動人士
一旦患上脂肪肝，中大建議患者應對症下藥；應脂肪肝的類型，肝臟受損程度和其他身體情況，安排適當的治療。第一步，可以直接向專科醫生求診，或先察看肝臟受傷情況，以及血脂、血壓、血糖等指標。