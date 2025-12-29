運動強身｜每日花2分鐘做1件事 研究：內臟脂肪大減13% 血管疾病/高血壓/脂肪肝風險齊降

港人生活節奏急速，「無時間做運動」往往成為不減肥的藉口。台灣減重醫生蕭捷健引述最新研究指出，其實每天只需花約2分鐘時間，以衝刺方式行樓梯，每周堅持4天，持續12周後，不僅內臟脂肪大減13%，連包圍心臟的脂肪亦能顯著消除，效果猶如「幫心臟減肥」。

