運動強身｜每日花2分鐘做1件事 研究：內臟脂肪大減13% 血管疾病/高血壓/脂肪肝風險齊降
港人生活節奏急速，「無時間做運動」往往成為不減肥的藉口。台灣減重醫生蕭捷健引述最新研究指出，其實每天只需花約2分鐘時間，以衝刺方式行樓梯，每周堅持4天，持續12周後，不僅內臟脂肪大減13%，連包圍心臟的脂肪亦能顯著消除，效果猶如「幫心臟減肥」。
每周4日每次22秒 針對BMI超標人士
蕭捷健在臉書粉專發文分享這項針對BMI超標肥胖成年人的實驗。研究發現，只要善用零碎時間行樓梯，已能達到極佳的燃脂效果。 研究人員安排受試者每周進行4天訓練，每天分開6次行樓梯。重點在於速度，每次必須以最快速度全力衝刺跑4層樓梯。每次過程約需22秒，換言之，每天合共只需約2分鐘，甚至更短的時間。
如脫「豬油背心」 兩大頑固脂肪顯著下降
蕭捷健指出，這種短時間的高強度運動，對於消除一般人認為最難減的部位成效顯著。堅持執行12周後，出現了以下兩大驚人結果：
心外膜脂肪減少15%
研究發現，受試者心臟外層包裹的那層油（心外膜脂肪）減少了15%。蕭醫生形容，這就像幫心臟脫掉了一件厚重的「豬油背心」，大大減輕了心臟負擔。
內臟脂肪減少13%
科學家透過斷層掃描檢測受試者的內臟，發現其腹部內臟脂肪顯著縮小了13%。值得留意的是，部分受試者即使整體體重未有大變，但肚腩卻明顯變平坦了。
啟動代謝校正 「慢車」變「跑車」
為何短短2分鐘能有此奇效？蕭捷健解釋，透過液相層析質譜儀分析發現，這類運動能啟動體內的代謝路徑校正，讓原本「罷工」的氨基酸重新開工。 一般而言，在肥胖、胰島素阻抗或第二型糖尿病族群體內，BCAA（支鏈氨基酸）濃度通常偏高且代謝緩慢。然而，每一次22秒的衝刺式行樓梯，能大幅提升代謝效率，情況就如將一架慢速的發財車，改裝成飛快的跑車一樣。 蕭捷健總結指，上述研究足以證明，每天只需花約2分鐘，已能有效甩走內臟脂肪。他寄語大眾別再說沒時間運動，因為這不僅是為了改善身形，更是為了長遠的心血管健康著想。