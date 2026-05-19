抗頑新生｜鄧達智為抗頑人士大改造　助同路人以新形象展開第二人生

時裝達人鄧達智近日在「盈活新生大改造」計劃，為經歷抗頑不同階段的人士設計全新形象，期望透過造型改變，為同路人帶來重新出發的力量。曾兩度確診頑症的鄧達智表示，抗頑後的人生如同「第二人生」，希望今次計劃可鼓勵患者及康復者以新形象迎接生活。兩名參加者阿清及Audrey分別在抗頑歷程後嘗試突破自己，見證另一個全新的自己。

