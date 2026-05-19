抗頑新生｜鄧達智為抗頑人士大改造 助同路人以新形象展開第二人生
鄧達智盼助同路人重拾力量
「盈活新生大改造」由鄧達智與維特健靈「盈活雲芝」合作推出，為抗頑人士設計嶄新造型，參加者透過服裝、形象及個人風格上的改變，重新認識自己，亦為抗頑後的生活注入新動力。
曾兩度確診頑症的鄧達智表示，今次計劃別具意義，「經歷抗頑後，其實係第二人生。我知道好多同路人面對突如其來嘅難關，身心都大受影響。即使完成康復後，唔少人都有一個揮之不去嘅念頭：『我會唔會復發呢？』所以其實呢個經歷對好多人嚟講，係困擾一生，我希望透過今次形象改造，帶俾佢哋一個重生的感覺，鼓勵佢哋去開展人生新一頁。」
抗頑師奶多年後再打扮
參加者之一阿清曾確診頑症，今次參與計劃，希望見證一個全新的自己。她表示，知道改造計劃後，第一時間回想自己上一次認真打扮的時候，已是三十多年前結婚之時，「我知道呢個改造計劃後，我即刻諗返我對上一次打扮係幾時，原來都成30幾年前，就係結婚嗰時，我而家都60歲，頑症都經歷過，我問自己：『點解唔試下一個新形象呢？一個全新嘅自己去繼續抗頑！』於是就參加咗！」
作為媽媽，阿清曾在患病期間最擔心自己未能見證女兒出嫁。經歷抗頑後，她希望藉今次形象改造，提醒自己仍可嘗試新事物，亦可用另一種姿態繼續面對生活。
20歲確診少女嘗試跳出框框
另一名參加者Audrey於20歲確診。她坦言，患病後心中彷彿留下「窿」，即使情況穩定，有時仍會害怕復發。不過，在家人的支持下，她逐步跨過難關，亦對人生有了不同看法。
Audrey表示，抗頑後更明白活在當下的重要，希望勇於嘗試不同事情，跳出自己的舒適圈。她說：「其實抗頑後，我覺得自己對人生諗法都唔同咗，覺得要活在當下，乜都要勇於嘗試，跳出comfort zone！我覺得自己平時著衫都比較素色，所以好期待William幫我設計一個唔同嘅形象。」
今次改造中，Audrey嘗試以往未曾穿著的「粉紅look」，以較鮮明的造型展現另一面。對她而言，形象轉變不只是服飾上的新嘗試，也是對自己的一次鼓勵。
以正面態度面對抗頑路
阿清及Audrey均希望透過參與計劃，向其他同路人傳遞支持。她們認為，抗頑並非某一個階段便完全結束，而是一段需要持續照顧身心、重新建立生活節奏的漫長歷程。
兩人表示：「其實抗頑路無完結嘅一日，每日用最大努力，保持身心健康狀態去過好每一日！」
維特健靈「盈活雲芝」表示，將繼續支持「盈活新生大改造」計劃，並聯同鄧達智陸續為有興趣改造形象的抗頑人士帶來新嘗試，期望每位抗頑人士都能在經歷病患後，以更積極的心態迎接生活，實踐「抗頑重生 盈活新生」。