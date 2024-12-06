腎衰竭失眠求醫 39歲男揭鉛中毒 元兇竟為「浴缸」中毒途徑極離奇
因腎衰退失眠求醫
台灣腎臟科專家江守山於社交平台分享此一離奇病例；一名39歲男子因腎功能衰退和失眠而求醫，檢測發現血鉛過高。儘管進行了食物日誌和飲用水檢測，仍未找到鉛的來源。經過重金屬螯合治療後，血鉛水平短暫下降，但3個月後又回升。
男子飲食健康 揭元兇竟為「浴缸」
醫生在病人的食物和飲水中未能檢測出鉛的存在。在無計可施之際，一位醫生注意到男子使用的搪瓷浴缸有磨損，並在磨損處檢測出高濃度的鉛。該位置正是男子坐浴時陰囊接觸的地方，判斷因陰囊有皺褶故表面積較大，加上皮層較薄，令鉛毒被攝入體內。
江守山指出，鉛是一種幾乎沒有安全劑量的毒物。研究顯示，鉛含量越高，心血管疾病的死亡風險也隨之增加。他續指，鉛不僅增加心血管疾病的死亡風險，還可能導致智力低下和暴力傾向。研究顯示，監獄犯人體內的鉛含量通常是正常人的數倍。此外，鉛會引起尿酸高、血壓高，並增加腎衰竭和尿毒症的風險。動物實驗也證實鉛具有致癌性。
急性鉛中毒可致肝炎、胰臟炎
根據亞洲大學附屬醫院的資料，鉛中毒對多個器官有影響，尤其是血液和神經系統。鉛中毒的症狀不易早期診斷，當血鉛濃度在40至69μg/dL時，屬於輕微中毒，症狀包括疲倦、嗜睡和對休閒活動缺乏興趣，還可能影響生育能力和引發高血壓。若血鉛濃度超過1000μg/dL，則為嚴重中毒，症狀包括昏迷、癲癇、譫妄、頭痛等。成人鉛中毒多為慢性，急性中毒則表現為腹痛、急性肝炎、胰臟炎等。
事實上，本港今年初亦曾發生鉛中毒個案；一名62歲女子至去年9月起食慾不振，入院後發現體內血液鉛水平偏高、貧血及肝功能異常，調查後發現病人曾服用一款草藥產品數個月，而有關產品經化驗後亦發現含鉛。
衞生防護中心指出，鉛對人體並無重要功能，反之卻會產生多種不良影響。急性接觸高劑量的鉛可能會導致腹痛和嘔吐。視乎體內鉛含量，長期暴露於鉛會對健康造成影響，包括神經發育系統影響、貧血、高血壓、腸道症狀、腎功能受損和神經系統受損等。