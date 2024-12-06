腎衰竭失眠求醫 39歲男揭鉛中毒 元兇竟為「浴缸」中毒途徑極離奇

生活環境中危機處處，有時家居環境內都可能潛藏毒物，長時間接觸可帶來嚴重後過。台灣有腎臟科醫生分享病例，指一名男病人因腎功能衰退及失眠求醫，調查後卻不見其飲食何問題，最終發現「元兇」竟是家中浴缸，事主與醫生皆大感意外。

