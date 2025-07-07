長者醫療券｜7月擴展至佛山 中山廣州增服務點首設中醫院

政府今日（7日）公布，「長者醫療券大灣區試點計劃」在本月內進一步增加4個服務點，接受合資格香港長者使用長者醫療券，支付指定科室的門診醫療護理服務費用。「試點計劃」將擴展至佛山市並新設兩個服務點，及於中山市和廣州市各增設多一個服務點。

