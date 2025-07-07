長者醫療券｜7月擴展至佛山 中山廣州增服務點首設中醫院
政府今日（7日）公布，「長者醫療券大灣區試點計劃」在本月內進一步增加4個服務點，接受合資格香港長者使用長者醫療券，支付指定科室的門診醫療護理服務費用。「試點計劃」將擴展至佛山市並新設兩個服務點，及於中山市和廣州市各增設多一個服務點。
首次於中醫院開展服務
中山市中醫院及廣東祈福醫院將率先於7月9日增設服務；而佛山市第一人民醫院及於南方醫科大學第八附屬醫院將於7月17日提供服務。
政府發言人表示，「試點計劃」將會首次於中醫院開展服務，這不但為長者醫療券計劃帶來再一次突破，亦為合資格長者提供更多醫療服務選擇。計及上表的四個新增服務點，大灣區內地城市可以使用醫療券的服務點將增至15個，讓超過178萬名合資格的香港長者受惠。
中山市中醫院
在中山市中醫院，醫療券將適用於其12個指定科室的門診醫療護理服務，包括內科、外科、骨科、眼科、耳鼻喉科、婦科、中醫特色門診、健康管理中心、心理科、睡眠醫學科、口腔科及急診科。
祈福醫院
在祈福醫院，醫療券將適用於其13個指定科室的門診醫療護理服務，包括內科、外科、婦科、中醫科、康復科、骨科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、體檢科、全科醫學科、急診科及護理專科門診。
佛山市一醫院
在佛山市一醫院，醫療券將適用於其14個指定科室的門診醫療護理服務，包括內科、外科、骨科、婦科、全科醫學科、口腔醫學中心、中醫科、健康管理中心、耳鼻咽喉科、眼科、康復醫學科、感染科、急診科及營養科。
南醫大八院
至於在南醫大八院，醫療券則會適用於內科、外科、骨科、婦科、口腔科、中醫科、健康管理科、耳鼻咽喉頭頸外科、眼科、康復醫學科、臨床心理科、皮膚性病科、全科醫學科、急診科及營養科共15個指定科室的門診醫療護理服務。
政府發言人續指，正積極與餘下六間獲納入「試點計劃」的醫療機構推進準備工作，預計相關的醫療機構可於今年下半年內陸續開展相關安排，連同香港大學深圳醫院的一院兩點，合資格長者可以在大灣區內地城市合共21個服務點使用醫療券。