降膽固醇｜食西藥降血脂怕副作用 推薦降膽固醇4大中藥 較少副作用治標治本
18歲以上每4人有1人高血脂 痰濕堆積致代謝差
台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫內科主治醫師康妤甄指出，高血脂症的成因在於壞膽固醇在血管壁上堆積，若情況持續，將導致血管狹窄甚至硬化。由於病發初期往往缺乏明顯症狀，容易被大眾忽略。據台灣當地統計，18歲以上的成年人中，約每4人便有1人患有高血脂。
康妤甄解釋，從中醫角度分析，「膏粱厚味損傷脾胃」意指長期攝取高熱量、高油脂的食物會加重腸胃負擔，導致「痰濕、痰濁」在體內積聚，進而窒礙氣血循環。這也是為何高血脂患者常伴隨臟腑功能低下，容易出現新陳代謝異常，或伴隨水腫、疲倦等症狀。
針對體質辨證論治 排毒同時補身
中醫治療高血脂講求「標本兼治」，康妤甄表示，透過中藥活血化瘀、利濕化痰，有助將體內廢物代謝並排出體外。治療時需根據患者不同的體質特性，補強其不足之處。她列舉了兩類常見體質的用藥方向：
1.肝腎不足、腎氣虛衰者
這類情況常見於年長患者，症狀包括鼻過敏、下肢痠痛腫脹及手腳冰冷。治療上適合使用熟地、丹參，以達致補腎祛瘀之效；亦建議在每年7、8月期間利用「三伏貼」作輔助治療，改善症狀。
2.脾胃失調者
這類患者適合使用茯苓、白朮，以達致健脾袪濕、「升清降濁」功效，從而提升整體的消化功能。
紅麴膠囊功效相若西藥 副作用較少
在臨床上，部分高血脂患者服用西藥後，可能會出現肝功能指數上升、疲倦或肌肉痠痛等副作用。康妤甄指出，其實中藥材如鬱金、丹參、山楂等，因具備活血化瘀功能，同樣有降血脂之效。
此外，由紅麴萃取物製成的中藥膠囊，其功效與常見的降血脂西藥「斯他汀」（Statins）類藥物相若。臨床實證顯示，紅麴能有效降低三酸甘油酯、壞膽固醇及總膽固醇，且較少出現明顯副作用，目前在當地已有健保給付。
慎選保健品 生活作息須同步調整
雖然坊間充斥各式各樣的紅麴保健食品，但康妤甄強調，這類保健品多屬複方成分，當中能有效降血脂的紅麴主成分含量往往低於藥品，療效存有明顯差異。她建議市民若有意轉用中藥控制血脂，務必先經由合資格的中醫師進行評估。康妤甄最後呼籲，高血脂患者除了規律用藥外，亦必須同步調整生活作息與飲食習慣。日常應盡量選擇低糖、低油、低鹽及高纖的原型食物，並保持規律運動及定期進行追蹤檢查，方能有效降低高血脂對健康的威脅。