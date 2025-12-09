降膽固醇｜食西藥降血脂怕副作用 推薦降膽固醇4大中藥 較少副作用治標治本

長期膽固醇水平過高，會顯著增加患上心血管疾病的風險。現時西醫普遍會處方降血脂藥物以控制病情，惟部分患者服用後可能會出現副作用。有中醫師指出，其實中藥亦有具備降血脂功效的藥方，且副作用較西藥溫和，為患者提供了治療的另一出路。

