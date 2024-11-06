腎病｜全港破100萬隱性腎病患者 身體2個部位有臭雞蛋味屬病徵

健康問題要及時處理。北京中醫藥大學東方學院腎病科主任蔡倩中醫師早前在「小紅書」上分享，指腎病是一種常見疾病，但約有5成患者在早期可能沒有明顯症狀。她強調，許多患者在確診尿毒症時已屬晚期腎病，需依賴洗腎，呼籲大眾注意身體重要變化。

