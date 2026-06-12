收到18285xx及18286xx來電勿拒接 識別公立醫院、診所來電更方便

七十年代時，差不多家家戶戶都有一部固網電話放在客廳，款式以撥輪式的撥號電話為主，亦即「撥個輪」的懷舊年代；至八十年代，撥輪式電話開始被按鍵式音頻電話取代，致電速度更快捷，不用再怕撥輪要撥「0」號了。但無論「撥個輪」或「撳個掣」，七、八十年代的香港仍未有來電顯示服務，每當電話響起，都要憑話筒裡頭的聲線來猜猜來電者是何許人。直至1996年底，固定及流動電話來電顯示號碼服務正式引入香港，為大眾帶來許多方便。

