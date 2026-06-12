收到18285xx及18286xx來電勿拒接 識別公立醫院、診所來電更方便
時至今日，每當手提電話響起或震動起來，相信大家第一個反應必定是看看來電顯示，如果來電沒有名字顯示，只有一串數字，那麼大多是陌生來電。筆者想問問大家，你會接聽陌生來電嗎？
「2字頭同3字頭電話我都唔會聽！」不少市民，尤其長者，不堪促銷來電或懷疑詐騙電話的滋擾，寧可乾脆直接按拒接鍵。現時，各式各樣、不同名目的來電越來越多。有推銷借貸的，有假冒政府機構的，有「猜猜我是誰」的，相信讀者已不陌生，亦不難明白為何有人寧可一律拒接，甚至將來電號碼加入黑名單。但有時候，可能亦因此錯過了正常來電，例如子女學校來電、預約餐廳來電等，甚至是一些十分重要的來電。
過往曾有不少醫院同事向筆者無奈反映：「打了十多通電話都被掛線，找不到患者，怎麼辦呢？」，亦有網民分享經歷，差點錯過急症室來電；只差一點點便抱憾終生。這些都是醫護人員不願遇上的情況。
為方便市民容易、清楚識別醫管局來電，由五月二十六日起，公立醫院、家庭醫學診所、專科門診診所、醫療機構及醫管局總辦事處會陸續轉用一組介乎1828 500至1828 599或1828 600至1828 699的特別來電顯示號碼。有別於一般八位數字號碼，醫管局的新來電號碼只有七位數字。筆者鼓勵大家，特別是經常使用公立醫院或診所服務的市民，將新的來電顯示號碼儲存至手機通訊錄，或加入「白名單」內，那就更安心了。
目前，部分家庭醫學診所和運作單位，以及十七間急症醫院已正式轉用18285或18286字頭的新來電顯示號碼；至於另一間急症醫院，東區尤德夫人那打素醫院，將於六月二十九日轉用新的來電顯示號碼。整個轉換工作將於六月底結束。市民要留意，所有18285或18286字頭的號碼只會用作醫管局撥出的來電顯示用途，協助大家識別來電。如果回撥來電號碼，一般只會聽到電話錄音提示，告知來電是由哪一間公立醫院或診所撥出，如有需要，職員稍後會再聯絡；該撥號不會接駁至相關公立醫院或診所。至於致電醫管局轄下各運作單位的電話號碼仍維持不變。
另外，基於運作需要，部分診所仍保留使用直線電話；而有個別服務，例如非緊急救護運送服務、外展服務等，由於工作性質需要，職員會以手提電話聯絡市民，這類來電均不會顯示18285或18286字頭。
筆者希望市民不要掉以輕心，若接到來歷不明來電，切記要保持警愓，千萬不要提供任何個人資料。醫管局如需聯絡市民，一般會透過職員親自致電，並提供相關資料以核實身分。市民若懷疑遇到詐騙電話，應馬上向警方求助。
專欄：輕鬆講‧醫事Talk
撰文：醫院管理局總行政經理(聯網運作)李立業醫生