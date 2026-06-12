電話 號碼

收到18285xx及18286xx來電勿拒接 識別公立醫院、診所來電更方便

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輕鬆講醫事Talk
七十年代時，差不多家家戶戶都有一部固網電話放在客廳，款式以撥輪式的撥號電話為主，亦即「撥個輪」的懷舊年代；至八十年代，撥輪式電話開始被按鍵式音頻電話取代，致電速度更快捷，不用再怕撥輪要撥「0」號了。但無論「撥個輪」或「撳個掣」，七、八十年代的香港仍未有來電顯示服務，每當電話響起，都要憑話筒裡頭的聲線來猜猜來電者是何許人。直至1996年底，固定及流動電話來電顯示號碼服務正式引入香港，為大眾帶來許多方便。

時至今日，每當手提電話響起或震動起來，相信大家第一個反應必定是看看來電顯示，如果來電沒有名字顯示，只有一串數字，那麼大多是陌生來電。筆者想問問大家，你會接聽陌生來電嗎？

「2字頭同3字頭電話我都唔會聽！」不少市民，尤其長者，不堪促銷來電或懷疑詐騙電話的滋擾，寧可乾脆直接按拒接鍵。現時，各式各樣、不同名目的來電越來越多。有推銷借貸的，有假冒政府機構的，有「猜猜我是誰」的，相信讀者已不陌生，亦不難明白為何有人寧可一律拒接，甚至將來電號碼加入黑名單。但有時候，可能亦因此錯過了正常來電，例如子女學校來電、預約餐廳來電等，甚至是一些十分重要的來電。

過往曾有不少醫院同事向筆者無奈反映：「打了十多通電話都被掛線，找不到患者，怎麼辦呢？」，亦有網民分享經歷，差點錯過急症室來電；只差一點點便抱憾終生。這些都是醫護人員不願遇上的情況。

為方便市民容易、清楚識別醫管局來電，由五月二十六日起，公立醫院、家庭醫學診所、專科門診診所、醫療機構及醫管局總辦事處會陸續轉用一組介乎1828 500至1828 599或1828 600至1828 699的特別來電顯示號碼。有別於一般八位數字號碼，醫管局的新來電號碼只有七位數字。筆者鼓勵大家，特別是經常使用公立醫院或診所服務的市民，將新的來電顯示號碼儲存至手機通訊錄，或加入「白名單」內，那就更安心了。

目前，部分家庭醫學診所和運作單位，以及十七間急症醫院已正式轉用18285或18286字頭的新來電顯示號碼；至於另一間急症醫院，東區尤德夫人那打素醫院，將於六月二十九日轉用新的來電顯示號碼。整個轉換工作將於六月底結束。市民要留意，所有18285或18286字頭的號碼只會用作醫管局撥出的來電顯示用途，協助大家識別來電。如果回撥來電號碼，一般只會聽到電話錄音提示，告知來電是由哪一間公立醫院或診所撥出，如有需要，職員稍後會再聯絡；該撥號不會接駁至相關公立醫院或診所。至於致電醫管局轄下各運作單位的電話號碼仍維持不變。

另外，基於運作需要，部分診所仍保留使用直線電話；而有個別服務，例如非緊急救護運送服務、外展服務等，由於工作性質需要，職員會以手提電話聯絡市民，這類來電均不會顯示18285或18286字頭。

筆者希望市民不要掉以輕心，若接到來歷不明來電，切記要保持警愓，千萬不要提供任何個人資料。醫管局如需聯絡市民，一般會透過職員親自致電，並提供相關資料以核實身分。市民若懷疑遇到詐騙電話，應馬上向警方求助。

電話 號碼 由五月二十六日起，醫管局轄下各公立醫院和診所會陸續轉用18285或18286字頭的新來電顯示號碼，預計六月底完成，希望方便市民更容易識別來電，減少拒接情況。（圖片來源：醫院管理局）
由五月二十六日起，醫管局轄下各公立醫院和診所會陸續轉用18285或18286字頭的新來電顯示號碼，預計六月底完成，希望方便市民更容易識別來電，減少拒接情況。（圖片來源：醫院管理局）
電話 號碼 香港島醫院聯網早前舉辦活動向區內市民宣傳特別來電顯示號碼的新安排。（圖片來源：醫院管理局）
香港島醫院聯網早前舉辦活動向區內市民宣傳特別來電顯示號碼的新安排。（圖片來源：醫院管理局）

專欄：輕鬆講‧醫事Talk

撰文：醫院管理局總行政經理(聯網運作)李立業醫生

圖片來源：醫院管理局

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