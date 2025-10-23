霜降｜霜降易引發皮膚呼吸道疾病 中醫推薦滋補「黑白養生茶」 潤肺補腎紓緩乾咳皮膚痕
今日（23日）是二十四節氣中的「霜降」。有中醫師提醒，天氣突然轉涼容易引發呼吸道、心血管及皮膚疾病發作。霜降前後，中醫建議兩類食物最好避免，同時推介一款「黑白養生茶」，幫助大家潤肺補腎。
霜降時節易引發皮膚、呼吸道疾病
綜合台灣傳媒報道，瑞隆馬光中醫診所的中醫師鍾典育指出，霜降期間常見的健康問題包括呼吸道疾病，如咳嗽、氣喘及過敏性鼻炎；心血管疾病，如高血壓、中風及心絞痛；以及皮膚問題，如皮膚乾癢、濕疹及蕁麻疹。他表示，近期門診中有不少患者出現乾咳及皮膚癢的症狀，這些問題在換季時容易復發。
避兩類食物減不適症狀
中醫認為「秋燥」會導致體內津液耗損，容易引發口乾舌燥、皮膚乾癢及乾咳等症狀。鍾典育建議，這段時間應避免食用辛辣及容易上火的食物，以減少不適。
中醫教3招保暖免受涼
由於早晚溫差大，對於血管彈性較差的年長者及三高患者，應特別注意頭部、頸部、背部及雙腳的保暖。建議隨身攜帶薄外套，以防受涼及血管突然收縮，導致血壓驟升或增加中風風險。此外，飲食上應避免生冷蔬果及冰品，並保持充足的水分攝取，少量多次地補充水分，以維持血液流動性。
多食「黑白兩色」食物滋潤固本
鍾典育表示，霜降位於秋冬交替之際，應以潤肺補腎的原則來調養身體。中醫認為秋季對應的顏色是白色，主要影響肺臟，因此建議多食用白色食物，如百合、銀耳、蓮子、山藥及水梨，以滋陰潤肺、防止乾燥。
霜降是秋季的最後一個節氣，冬季即將來臨。鍾典育指出，冬季的代表顏色是黑色，主要影響腎臟，因此可在霜降期間補充黑色食物，如黑豆、黑芝麻、黑木耳、海帶及黑棗，以藏精養腎、助陽固本。然而，鍾典育提醒，這些食物雖然營養豐富，但仍需均衡飲食，攝取過多並不理想。
中醫推薦「黑白養生茶」潤肺補腎
材料
- 黑豆15克（補腎益精、養血）
- 百合10克（養陰潤肺、安神）
- 銀耳6克（滋陰潤肺、生津）
作法
- 黑豆洗淨後，乾鍋小火炒至微裂、香氣溢出。
- 銀耳泡發，撕成小片。
- 將黑豆、百合、銀耳一同放入電鍋內鍋，加水600毫升。
- 外鍋加1杯水，按下開關，跳起後再燜10分鐘。
- 可加少許蜂蜜調味，溫熱飲用最佳。