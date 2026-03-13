藥有所師｜BP、A1C、LDL，與你何干？ 社區藥劑師帶你起步認識慢病風險
事實上，這三項指標是評估非傳染性疾病（Non-communicable Diseases, NCD）風險的三大重要參數。高血壓、高血糖與高膽固醇被稱為「三高」，是心臟病、中風、糖尿病等慢性疾病的主要元兇，而這些疾病往往在早期沒有明顯症狀，容易被忽略。社區藥劑師正是協助你主動監測、提早識別慢病風險的重要夥伴。
社區藥房：你身邊的健康監測站
為什麼要等到出現病徵才求醫？在現今基層醫療強調「預防為先」的理念下，社區藥房已逐步演變為方便而可靠的初步健康篩查平台。許多藥房現已配備血壓計、血糖機、膽固醇檢測工具，讓市民可以在不需預約、不需轉介的情況下，定期了解自己的健康狀況。
- 血壓（BP）：了解是否有高血壓風險
- 糖化血紅素（A1C）：反映過去3個月平均血糖情況
- 低密度膽固醇（LDL）：與動脈硬化、心臟病風險息息相關
社區藥劑師會提醒你量度前要注意的事項，例如量度血壓前避免飲咖啡、吸煙或劇烈運動，確保讀數更準確。他們亦會協助你解讀這些指標，提出專業建議，並視乎需要作出轉介，成為你與醫療體系之間的「健康導航員」。
誰應該特別留意 BP、A1C、LDL？
以下人士特別需要定期檢查這三項指標：
- 有高血壓、糖尿病、高膽固醇家族史
- 體重過重、缺乏運動、經常外出用膳，或偏好高鹽、高糖、高脂食物
- 長期吸煙或飲酒人士
- 已經有心臟病、中風、腎病等慢性疾病的患者
如果你符合以上任何一項，便值得與社區藥劑師商量，訂立一個合適的監測頻率和目標範圍。
藥劑師不止配藥，更是健康守門人
不少人以為藥劑師只負責「派藥」，但其實藥劑師在慢病管理中擔當著積極角色，包括：
- 持續監測健康指標與用藥反應
- 指導正確服藥方法，避免副作用
- 解答病人對於慢性病、用藥、生活習慣等方面的疑問
- 鼓勵健康行為改變，例如飲食、運動、戒煙
而對於尚未確診但有潛在風險的人士，藥劑師能夠透過健康篩查，發掘異常數據，提醒你及早求醫，從而由「治療」轉向「預防」。
與其等待疾病，不如主動出擊！
60歲的陳太本來覺得自己「身體冇咩問題」，但一次到社區藥房量血壓後，發現讀數持續偏高。在藥劑師鼓勵下，她到家庭醫生處作進一步檢查，結果確診早期高血壓。她感謝當初藥劑師的提醒，讓她能夠提早介入，避免將來出現中風風險。
這正是社區藥房健康監測的力量——在你最熟悉的社區之中，為你守住健康的第一道關口。
結語：健康從認識開始，行動由今天展開
如果你還未檢查過血壓、血糖或膽固醇，不妨走進附近的社區藥房，找藥劑師傾談幾句。BP、A1C、LDL 並非醫療專屬字眼，而是你我每天健康的關鍵指標。
欄名：藥有所師
