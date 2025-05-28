煮食安全｜常翻用食油50歲男慘患肝癌 翻用食油致癌物暴增30倍 拆解3種情況應即丟棄

錯誤飲食習慣是引致癌症原因之一，當中不少壞習慣都是因為「慳錢」二字而起。一名50多歲男子就因為節儉，經常將煮食後用過的食油留低再用，日積月累之下令到肝臟受損，最終罹患肝癌。有醫生提醒，反覆加熱的食油的確會增加罹癌風險；有營養師就指出食油翻用次數越多越危險，建議即使要翻用都不應超過一定次數。

