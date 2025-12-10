千禧新世界酒店婚宴爆食物中毒　31賓客食乳豬後腹瀉　疑涉「過早製作」

衞生署衞生防護中心今日（10日）表示，31名男女早前在尖沙咀千禧新世界香港酒店大宴會廳參與中式婚禮晚宴，用膳約2至27小時後，先後出現腹痛及腹瀉等病徵。初步調查顯示，受影響人士曾進食多種共同食物，包括乳豬。現場調查發現，相關乳豬過早製作，在貯存過程中未能排除與生的食物交叉污染及未有徹底翻熱。

