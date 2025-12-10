千禧新世界酒店婚宴爆食物中毒 31賓客食乳豬後腹瀉 疑涉「過早製作」
衞生署衞生防護中心今日（10日）表示，31名男女早前在尖沙咀千禧新世界香港酒店大宴會廳參與中式婚禮晚宴，用膳約2至27小時後，先後出現腹痛及腹瀉等病徵。初步調查顯示，受影響人士曾進食多種共同食物，包括乳豬。現場調查發現，相關乳豬過早製作，在貯存過程中未能排除與生的食物交叉污染及未有徹底翻熱。
受影響的20男11女年齡介乎2歲至75歲，於12月6日在尖沙咀麼地道72號千禧新世界香港酒店大宴會廳參與一個中式婚禮晚宴，用膳約2至27小時後先後出現腹痛及腹瀉等病徵。一名受影響人士已求醫，全部受影響人士無須入院，現時情況穩定。
衞生防護中心指，初步調查顯示，受影響人士於上述食肆曾進食多種共同食物，包括乳豬。衞生防護中心及食物環境衞生署人員（包括食物安全中心和環境衞生部人員）已到涉事的酒店，檢視食物烹調流程和衞生。食物安全中心現場調查發現相關乳豬過早製作，在貯存過程中未能排除與生的食物交叉污染及未有徹底翻熱。
食物安全中心已即時指示有關酒店暫停供應涉事食物、進行清潔消毒，及向員工提供食物安全和環境衞生教育，並抽取食物及環境樣本作化驗。
預防食物中毒要點
要預防經由食物傳播的疾病，市民應經常保持個人、食物及環境衞生。在外進食時，應注意以下要點：
- 避免進食生的海產；
- 小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔；
- 如需製作以未經徹底煮熟的蛋為用料的菜式時，應選用經巴士德消毒的蛋、蛋製品或蛋粉；
- 光顧可靠及有牌照的食肆；
- 火鍋或燒烤時，確保食物已徹底煮熟才進食；
- 在烹煮過程中，小心處理並要徹底分開生和熟的食物；
- 使用兩套筷子及用具分開處理生及熟的食物；
- 不要光顧無牌食物檔；
- 飲用經煮沸的水；
- 高危人士（包括免疫力較低的人、長者、孕婦及幼童）患食源性疾病的風險較高，故不應進食生或未經徹底煮熟的食物；
不要試圖用鹽、醋、酒及日本芥末殺菌，因為均沒有殺菌效用；及
- 進食前及如廁後要洗手。