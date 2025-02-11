20歲男食隔夜意粉食物中毒 患急性胰腺炎猝死 9類食物不宜放隔夜
意粉放室溫5日照食 男子胃痛腹瀉翌日猝逝
根據外國媒體報道，這名男子將一碟已在室溫下放置5天的肉醬意粉加熱後食用，半小時內便出現頭痛、噁心、胃痛和腹瀉等不適症狀。然而，他選擇忍耐不適上床休息，而非立即就醫。翌日，家人發現他已在房間內猝死。驗屍結果顯示，男子於凌晨4點左右死亡，死因為肝壞死和急性胰腺炎。
隔夜食物易滋生蠟樣芽孢桿菌
驗屍報告還揭示，男子的消化系統中含有大量蠟樣芽孢桿菌（Bacillus cereus），這種細菌會產生對人體有害的毒素，常被認為是食物中毒甚至致命的主要原因之一，尤其容易在隔夜食物中滋生。
2大方法預防食物中毒
根據香港食物安全中心的資料，蠟樣芽孢桿菌能在各種環境中生長，且不易因加熱而被消滅。若不慎感染，可能會出現嘔吐和腹瀉等症狀。一般來說，每克食物中若含有超過10萬個蠟樣芽孢桿菌細胞，便可能引發食物中毒。為防止這種頑強細菌的滋生，應採取以下措施：
- 若非即時食用，應將食物儲存在安全溫度（攝氏60度以上或攝氏4度以下）
- 避免將易腐壞的預先包裝食物和飲品長時間置於室溫；開封或翻熱後應立即食用
9類食物不宜放隔夜
鄭州人民醫院急診醫學科副主任醫生高建凱指出，雖然雪櫃的低溫環境能延長食物的保存時間，但並不具備殺菌功能。雪櫃中可能存在沙門氏菌、桿菌性痢疾、志賀氏菌和李斯特菌等致病菌，這些細菌一旦感染人體，可能引發健康問題，甚至導致敗血症等嚴重併發症。高醫生又提出有3類食物不應長放雪櫃冷藏，包括：
1.主食類
如糕點、小麥、花生、大米、玉米、高粱等，這些食物容易發霉，可能滋生黃麴毒素，導致中毒或致癌。
2.海鮮類
如魚、蝦、螺、蟹、蜆等，長時間存放會導致鹽溶性蛋白質流失，可能引發中毒，並滋生李斯特菌，造成中毒、腹瀉、腦膜炎等問題。
3.堅果類
如開心果、花生、核桃、杏仁、瓜子、腰果等，這些食物也容易發霉，長期存放可能產生黃麴毒素，對健康構成威脅。
據武漢市武昌區人民政府網站資料，在低溫保存、放置於乾淨的密封容器或保鮮膜的情況下，部份食物可在24小時內食用，但同時亦有6種食物則不宜隔夜食用，包括：
1.雪耳、隔夜蘑菇
野生或人工培育的雪耳、蘑菇通常含有大量硝酸鹽，如存放日子過長建議丟棄。
2.綠葉菜
莖葉類蔬菜的硝酸鹽含量最高，根莖類和花菜類介乎中間，瓜果類則稍低。如同時購買大量蔬菜應先吃葉菜類，煮熟後健康4小時內吃完，即使吃不完亦不應隔夜。
3.海鮮
螃蟹、魚類、蝦類等海鮮放隔夜後會產生蛋白質降解物，損害肝腎功能。如果買太多建議用保鮮袋/保鮮盒妥善裝好，放入冰格等下次再煮。
4.湯水
湯水長時間放在鋁或鐵製容器，有機會釋放出對人有害物質。另外不建議在湯水中加入鹽等調味料。
5.滷味
滷味放雪櫃保存亦未能完全保障安全；尤其是夏天，滷味最好避免隔夜食。
6.涼拌菜
涼拌菜在製作過程中已較容易受到多種污染，即使放雪櫃冷藏都容易變質。