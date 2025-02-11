20歲男食隔夜意粉食物中毒 患急性胰腺炎猝死 9類食物不宜放隔夜

進食隔夜食物可能帶來致命風險。比利時曾有一名20歲男子因食用隔夜肉醬意粉後，出現頭痛和腹瀉等症狀，但未及時就醫，最終在睡夢中猝死。有專家就指出，有9類食物不宜隔夜存放或翻熱食用，輕則影響食物味道、削弱營養價值，重則可以引發食物中毒，甚至致癌。

