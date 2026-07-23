家居運動｜中年男飲食放肆致高血壓糖尿 靠1種家居運動激減70磅 平均血糖降至4.8%重拾健康

久坐、外食、少運動，是不少司機、輪班打工仔和長時間坐辦公室人士的日常。一名45歲台灣遊覽車司機林浚緯，曾因長時間開車和休息站飲食失控，體重升至104kg，並有高血壓、糖尿病、痛風和足底筋膜炎等問題。疫情期間旅遊活動停頓，他在家用一張瑜伽墊開始超慢跑，其後體重降至約72kg，糖化血色素由6.9%降至4.8%，更由司機變成馬拉松跑者。

