甲流肆虐港女病足半個月 流綠色鼻涕失味覺 拆解5種顏色鼻涕1種情況即求醫
染流感半個月未癒 網民：慘過中Covid
有網民於社交平台「Threads」發文，稱自己與身邊不少朋友都「病到死死下」，病徵包括鼻水與痰長流及嚴重頭痛，病徵持續長達2、3星期，服藥後病稱試過好轉但其後又再轉差。有網民留言指自己亦有類似遭遇，流感症狀反覆出現，除喉嚨痛外亦有嚴重咳嗽及鼻塞，伴隨大量黃綠色鼻水及痰持續足足半個月，直言「未試過發炎得咁犀利」，甚至形容情況有如年前的疫情重演。
病情反覆 流黃綠色鼻涕失味覺
綜合網民留言，近期患者普遍出現的病徵大致如下：
- 病徵主要為咳嗽、鼻塞
- 僅部分人有發燒或頭痛
- 部分人出現味覺喪失情況
- 有大量鼻水及痰，並多呈黃綠色
- 曾多次求醫並服藥，惟病徵持續多個星期依然未退
- 病情一度好轉，將近痊癒時再度惡化
6種顏色鼻涕反映不同問題 1種情況或為重病徵兆
坊間有指鼻水或痰呈黃綠色意味著細菌感染，甚至可能感染肺炎、必須儘快求醫；台灣兒科醫生陳映庄就曾解釋指，鼻水或痰的顏色的確可以反映健康狀況，其中一種顏色甚至可以是重病先兆：
1.透明白色較稀
出現大量白色透明水狀的鼻涕且不斷流出時，通常象徵過敏反應。情況如不嚴重可先離開過敏原，甚至配合洗鼻。
2.白色黏稠帶微黃
這可能是傷風感冒的初期徵狀。如病徵不嚴重可先多加觀察，並盡量排出鼻涕。
3. 黃綠色
通常是細菌感染導致的鼻竇炎，同時象徵身體正在對抗感染；此情況下應向醫生求助。
4. 帶有血絲
一般代表鼻黏膜微血管破裂；乾燥天氣下，鼻子受衝擊都有可能令鼻腔出現損傷、導致出血，此時鼻涕會帶有血絲或小血塊，產生紅色鼻涕。此外，感冒或過敏都有可能令鼻子受損。陳映庄認為如鼻水帶血嚴重，血絲問題長期未癒，有機會是鼻咽癌前兆，需往醫院作檢查。
5. 鮮血直流
鼻血直流代表血管破裂；如經常流鼻血甚至是血流不止（持續15分鐘以上）就建議求醫。
感冒失味覺3大理由
有網民稱染病後味覺喪失，甚至一度懷疑是感染新冠肺炎所致。事實上，染上感冒或流感後可能導致大量流鼻水，引致的鼻塞亦有可能影響嗅覺及味覺。綜合資料，鼻塞與味覺喪失的關係大致有以下3點：
1.受嗅覺影響
鼻塞會令嗅覺受影響，可直接導致味覺減退。事實上，約80%的味道感知來自於嗅覺，當鼻子無法正常呼吸時，食物的味道亦可能因而變得淡薄，甚至消失。
2.病毒感染
流感等病毒感染會引起鼻黏膜腫脹和過多分泌物，這些因素會造成鼻塞，進而暫時性地影響嗅覺和味覺。隨著身體恢復，這些症狀通常會消失，味覺一般會恢復正常。
3.直接影響味蕾
某些情況下，病毒可能直接感染味蕾細胞，導致更明顯的味覺喪失。這種情況在感冒期間較為常見。
本港正值流感季節 料持續數周始回落
衞生防護中心上周四（9日）指根據監測數據顯示，本港已進入流感季節，而隨着天氣轉冷，預料未來數周流感的活躍程度會進一步攀升，其他呼吸道傳染病的活躍程度亦可能會上升。總監徐樂堅醫生指截至1月4日，呼吸道樣本中流感病毒檢測呈陽性的百分比為5.69%，當中約90%屬於甲型流感（甲流）。中心呼籲長者及兒童儘快接種流感疫苗以減低風險。
疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆昨日（13日）表示，隨著天氣轉冷及不少市民外遊回港，預料流感的感染率會繼續向上，可能要兩至三星期才會回落。
流感去年奪799港人命 4大方法分別流感與感冒
據衛生防護中心數字顯示，2023-24 年度流感季中，香港共錄得 1,182 宗嚴重流感個案，當中包括 799 宗死亡個案。社會醫學專科醫生方玉輝接受《日日健康》醫聊室訪問時指出，流感與一般感冒病徵相似容易混淆，但仍能靠幾個特點分辨，詳情請往以下連結參考：