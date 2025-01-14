甲流肆虐港女病足半個月 流綠色鼻涕失味覺 拆解5種顏色鼻涕1種情況即求醫

正值流感高峰期，近期不少港人都不幸「中招」。有網民於社交平台發文，稱自己與身邊不少人都「病到死死下」，病徵持續數星期不止，甚至有人稱「病完又病」，嚴重病徵接踵而來，病情甚至比年前感染新冠肺炎時更嚴重、更辛苦。

