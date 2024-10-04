屬猴/雞/狗生肖運程2025

屬猴/雞/狗生肖運程2025｜蛇年屬雞易得貴人相助、屬狗則紅鸞星動

生活熱話
東方新地

廣告

蛇年運程2025生肖屬猴/雞/狗生肖運程分析出爐了！新一年新開始，無論在感情、財運、事業、健康運方面都希望越變越好！關世華師傅為你分析屬猴、雞、狗生肖運程預測及開運貼士，幫你趨吉避凶，助你在蛇年過個好年！

屬猴/雞/狗生肖運程2025

屬猴運程2025
屬雞運程2025
屬狗運程2025

屬猴運程2025

屬猴出生年份
1932年 1944年 1956年 1968年
1980年 1992年 2004年 2016年

屬猴愛情運2025

今年為太歲刑合年，刑則是非多，合則人緣好，所以有兩極化的人緣關係

  • 喜歡者，樂於相助，令每件事變得順利
  • 不喜者，事事針對，常在背後搞破壞

屬猴事業運2025

  • 今年有「歲合」「太陰」「貴人」貴人相助，尤其是女貴人，對事業和生活都起到正面作用。
  • 但受「天官符」「三刑」影響，加強了是非的殺傷力

屬猴財運2025

受「亡神」影響，易而遺失私人物件，例如電話、銀包或鎖鑰等物品

屬猴健康運2025

受「孤辰」影響，容易感到孤單，建議多約朋友和保持心境開朗

屬猴注意事項

  • 今年需要攝太歲，多行慈善，可保平安
  • 西曆3月5日驚蟄，祭白虎，以防小人、破口舌是非、截官非和防疾病

屬猴吉星2025

屬猴吉星
太陰 代表尤其得女貴人之助，如上司、下屬、晚輩、甚至乎家中 女性，都可能對你事業或生活上起到正面作用
歲合 代表太歲相合之意，易得貴人扶助
貴人 代表貴人星，不論男女老少,都可能是你的貴人

屬猴凶星2025

屬猴凶星
孤辰 代表心情常覺孤單，人亦不太開朗，可多些相約朋友外出，少些獨留家中，這樣可以減少孤獨的感覺
亡神 此星雖然是細星，但代表今年因自己疏忽而遺失 一些私人物件 ( 如門匙、車匙、銀包、電話、身份證、信用卡等。)
天官符、三刑 代表是非星，兩星一起加強了是非的殺傷力

相關內容：蛇年犯太歲生肖2025｜化解方法+4大生肖要留意！

回到目錄

屬雞運程2025

屬雞出生年份
1933年 1945年 1957年 1969年
1981年 1993年 2005年 2017年

屬雞愛情運2025

  • 今年是太歲相合年，易得到貴人相助。相合代表人緣，人緣好自然是非少，做事份外順利.
  • 如果去年有識到異性，感情能順利延續到今年夏季的話，將會因相合年而令關係穩固下來。

屬雞事業運2025

  • 今年有「三台」「將星」所助。受僱人士會有進升希望，商家或自僱人士則有望提升行內地槽。
  • 受「年符」「飛符」「官符」影響易有突如其來的官非、是非、人事不和。
  • 受「陰煞」影響易有女性小人，容易招惹麻煩，務必事事小心。
  • 有「地解」相助，可以逢凶化吉，令凶星力量得以減低

屬雞財運2025

今年有「金匱」所助，更有利累積財富。

屬雞健康運2024

屬雞注意事項

  • 今年需要祈福保佑，堅持正道，多行慈善，可保平安。
  • 西曆3月5日驚蟄，祭白虎，以防小人、破口舌是非、截官非和防疾病。

屬雞吉星2025

屬雞吉星
地解 代表逢凶化吉，能化解凶星之力，令凶星的力量 得以減低
金匱 代表財帛有利，錢箱、夾萬,有利於積聚財富
三台 代表地位提升有進步，有升職機會
將星 代表權力提升，加上「三台」便等同權力地位提升，上班一 族有升遷的勝算，從商或自僱的亦能提升在行內的地位

屬雞凶星2025

屬雞凶星
年符、飛符、官符 代表容易有突如其來的官 非、是非、人事不和
陰煞 代表女性小人。上司、下屬、同事是女性的都容易給你帶來麻煩,務必要事事小心，規行矩步
的煞、破碎 細星，無大礎，不須理會

屬狗運程2025

屬狗出生年份
1934年 1946年 1958年 1970年
1982年 1994年 2006年 2018年

屬狗愛情運2025

今年為紅鸞桃花年，有「紅鸞」為吉星。

  • 紅鸞代表正桃花，單身者易脫單。
  • 如果去年因沖太歲結了婚，今年感情容易再跨一步。
  • 如去年因沖太歲而分手，今年宜收拾心情開展新的戀情。
  • 已婚或有穩定感情者可借桃花人緣提升事業，但易受到異性垂青而小心以防止婚外情。

屬狗事業運2025

有「扳鞍」所助，地位會有所提升 ，讓事業更進一步。

屬狗財運2025

受「小耗」影響會有小破財，宜買一些心頭好或捐錢到慈善機構，助己助人來應劫

屬狗健康運2025

受「死符」影響會有小疾病，但比去年好得多，適到嚴重疾病的機會不大

屬狗注意事項

  • 今年需要行善積德，可保平安
  • 西曆3月5日驚蟄，祭白虎，(以防小人，破口舌是非，截官非，防疾病。)

屬狗吉星2025

狗吉星
紅鸞 代表桃花星，乃正桃花。單身的你容易結識對
象，開展一段能發展下去的感情；已有穩定感情的你亦可借桃花人緣之力，讓事業更進一步
月德 寬恕之星，不記仇，凶險自少
扳鞍 代表地位提升有進步，事業更進一步

屬狗凶星2025

狗凶星
死符 代表小疾病,肖狗的你今年比去年好得多，遇到嚴重疾病的機會不大
小耗 代表小破財，宜買一些想買很久卻捨不得買的心頭好，又或 可捐錢到慈善機構,這樣可助己，亦可助人。

屬猴/雞/狗生肖運程2025 （圖片來源：Shutterstock）
（圖片來源：Shutterstock）

回到目錄

點擊查看更多2025蛇年生肖運程：

屬鼠屬牛屬虎屬兔屬龍屬蛇

屬馬屬羊屬猴屬雞屬狗屬豬

蛇年運程2025合集：

關世華2025蛇年運程

蛇年犯太歲生肖2025

開工吉日2025大掃除吉時2025

圖片來源：Shutterstock

熱門文章

 