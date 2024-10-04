屬猴/雞/狗生肖運程2025｜蛇年屬雞易得貴人相助、屬狗則紅鸞星動
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蛇年運程2025生肖屬猴/雞/狗生肖運程分析出爐了！新一年新開始，無論在感情、財運、事業、健康運方面都希望越變越好！關世華師傅為你分析屬猴、雞、狗生肖運程預測及開運貼士，幫你趨吉避凶，助你在蛇年過個好年！
屬猴/雞/狗生肖運程2025
屬猴運程2025
|屬猴出生年份
|1932年
|1944年
|1956年
|1968年
|1980年
|1992年
|2004年
|2016年
屬猴愛情運2025
今年為太歲刑合年，刑則是非多，合則人緣好，所以有兩極化的人緣關係
- 喜歡者，樂於相助，令每件事變得順利
- 不喜者，事事針對，常在背後搞破壞
屬猴事業運2025
- 今年有「歲合」「太陰」「貴人」貴人相助，尤其是女貴人，對事業和生活都起到正面作用。
- 但受「天官符」「三刑」影響，加強了是非的殺傷力
屬猴財運2025
受「亡神」影響，易而遺失私人物件，例如電話、銀包或鎖鑰等物品
屬猴健康運2025
受「孤辰」影響，容易感到孤單，建議多約朋友和保持心境開朗
屬猴注意事項
- 今年需要攝太歲，多行慈善，可保平安
- 西曆3月5日驚蟄，祭白虎，以防小人、破口舌是非、截官非和防疾病
屬猴吉星2025
|屬猴吉星
|太陰
|代表尤其得女貴人之助，如上司、下屬、晚輩、甚至乎家中 女性，都可能對你事業或生活上起到正面作用
|歲合
|代表太歲相合之意，易得貴人扶助
|貴人
|代表貴人星，不論男女老少,都可能是你的貴人
屬猴凶星2025
|屬猴凶星
|孤辰
|代表心情常覺孤單，人亦不太開朗，可多些相約朋友外出，少些獨留家中，這樣可以減少孤獨的感覺
|亡神
|此星雖然是細星，但代表今年因自己疏忽而遺失 一些私人物件 ( 如門匙、車匙、銀包、電話、身份證、信用卡等。)
|天官符、三刑
|代表是非星，兩星一起加強了是非的殺傷力
相關內容：蛇年犯太歲生肖2025｜化解方法+4大生肖要留意！
屬雞運程2025
|屬雞出生年份
|1933年
|1945年
|1957年
|1969年
|1981年
|1993年
|2005年
|2017年
屬雞愛情運2025
- 今年是太歲相合年，易得到貴人相助。相合代表人緣，人緣好自然是非少，做事份外順利.
- 如果去年有識到異性，感情能順利延續到今年夏季的話，將會因相合年而令關係穩固下來。
屬雞事業運2025
- 今年有「三台」「將星」所助。受僱人士會有進升希望，商家或自僱人士則有望提升行內地槽。
- 受「年符」「飛符」「官符」影響易有突如其來的官非、是非、人事不和。
- 受「陰煞」影響易有女性小人，容易招惹麻煩，務必事事小心。
- 有「地解」相助，可以逢凶化吉，令凶星力量得以減低
屬雞財運2025
今年有「金匱」所助，更有利累積財富。
屬雞健康運2024
–
屬雞注意事項
- 今年需要祈福保佑，堅持正道，多行慈善，可保平安。
- 西曆3月5日驚蟄，祭白虎，以防小人、破口舌是非、截官非和防疾病。
屬雞吉星2025
|屬雞吉星
|地解
|代表逢凶化吉，能化解凶星之力，令凶星的力量 得以減低
|金匱
|代表財帛有利，錢箱、夾萬,有利於積聚財富
|三台
|代表地位提升有進步，有升職機會
|將星
|代表權力提升，加上「三台」便等同權力地位提升，上班一 族有升遷的勝算，從商或自僱的亦能提升在行內的地位
屬雞凶星2025
|屬雞凶星
|年符、飛符、官符
|代表容易有突如其來的官 非、是非、人事不和
|陰煞
|代表女性小人。上司、下屬、同事是女性的都容易給你帶來麻煩,務必要事事小心，規行矩步
|的煞、破碎
|細星，無大礎，不須理會
屬狗愛情運2025
今年為紅鸞桃花年，有「紅鸞」為吉星。
- 紅鸞代表正桃花，單身者易脫單。
- 如果去年因沖太歲結了婚，今年感情容易再跨一步。
- 如去年因沖太歲而分手，今年宜收拾心情開展新的戀情。
- 已婚或有穩定感情者可借桃花人緣提升事業，但易受到異性垂青而小心以防止婚外情。
屬狗事業運2025
有「扳鞍」所助，地位會有所提升 ，讓事業更進一步。
屬狗財運2025
受「小耗」影響會有小破財，宜買一些心頭好或捐錢到慈善機構，助己助人來應劫
屬狗健康運2025
受「死符」影響會有小疾病，但比去年好得多，適到嚴重疾病的機會不大
屬狗注意事項
- 今年需要行善積德，可保平安
- 西曆3月5日驚蟄，祭白虎，(以防小人，破口舌是非，截官非，防疾病。)
屬狗吉星2025
|屬狗吉星
|紅鸞
|代表桃花星，乃正桃花。單身的你容易結識對
象，開展一段能發展下去的感情；已有穩定感情的你亦可借桃花人緣之力，讓事業更進一步
|月德
|寬恕之星，不記仇，凶險自少
|扳鞍
|代表地位提升有進步，事業更進一步
屬狗凶星2025
|屬狗凶星
|死符
|代表小疾病,肖狗的你今年比去年好得多，遇到嚴重疾病的機會不大
|小耗
|代表小破財，宜買一些想買很久卻捨不得買的心頭好，又或 可捐錢到慈善機構,這樣可助己，亦可助人。
關鍵詞屬猴雞狗生肖運程2025
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