屬蛇/馬/羊生肖運程2025｜蛇年屬蛇這兩個月份要小心、屬馬桃花年
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蛇年運程2025生肖屬蛇/馬/羊生肖運程分析出爐了！新一年新開始，無論在感情、財運、事業、健康運方面都希望越變越好！關世華師傅為你分析屬蛇、馬、羊生肖運程預測及開運貼士，幫你趨吉避凶，助你在蛇年過個好年！
屬蛇/馬/羊生肖運程2025
屬蛇運程2025
|屬蛇出生年份
|1929年
|1941年
|1953年
|1965年
|1977年
|1989年
|2001年
|2013年
|2025年
屬蛇愛情運2025
- 感情來到決定性時刻，如無結婚或添丁等喜事，因情緒易有起伏容易產生負面思想
- 農曆四月和十月，較易出現負面思緒，宜出外散心分散注意力
- （生於西曆8月8日 – 3月5日前 宜去東方、南方）
- （生於西曆3月6日 – 8月7日前 宜去西方、北方）
屬蛇事業運2025
- 本年犯太歲，容易出現情緒不穩或人事不和
- 受「指背」影響，代表背後是非多，想避亦無處可避，唯有做好自己免招話柄
屬蛇財運2025
- 受「劍鋒」「伏屍」影響，容易有金屬損傷，需小心駕駛尤其於農曆四月及十月
- 受「血刃」影響，容易流血或損傷
屬蛇健康運2025
易見損傷或疾病
屬蛇注意事項
- 今年需要攝太歲，祈福保佑，多行善積德，保平安。
- 驗血、洗牙或捐血都可減輕凶星力量，以應損傷
屬蛇吉星2025
|屬蛇吉星
|天解、解神
|代表逢凶化吉的星,能減輕犯太歲所帶 來之意外,是非的影響力,亦能減弱凶星之力
屬蛇凶星2025
|屬蛇凶星
|劍鋒、伏屍
|代表容易有金屬損傷，小心駕駛，因犯太歲情緒不穩的影響，尤其駕駛 時更要沉住氣，小心方能免意外損傷
|血刃
|容易流血或損傷
|浮沉
|浮浮沉沉，減慢進展步伐
|指背
|代表背後是非多，想避亦無處可避，唯有做好自己
|太歲
|犯太歲
相關內容：蛇年犯太歲生肖2025｜化解方法+4大生肖要留意！
屬馬運程2025
|屬馬出生年份
|1930年
|1942年
|1954年
|1966年
|1978年
|1990年
|2002年
|2014年
屬馬愛情運2025
- 屬馬朋友今年為咸池桃花年，單身人士容易展開新戀情！
- 身邊有伴侶的人士都可以在原有感情上再進一步，或者令對方覺得自己更有吸引力
- 已婚人士都可靠桃花年增進與伴侶的關係。
屬馬事業運2025
- 今年有「太陽」吉星有男貴人相助，如果上司、伙伴或下屬是男性，將產生正面助力。
- 不過受「天空」「晦氣」影響，容易計劃落空或被人捷足先登，應作好心理準備，隨機應變才是生存之道
屬馬財運2025
- 屬馬朋友今年為財運年，是各生肖中財運最好的，加上桃花人緣相助，財運應能更進一步
- 但受「流霞」影響，小心避免墮入桃色糾紛。
屬馬健康運2025
–
屬馬注意事項
- 今年需要祈福保佑，多行善積德，保平安。
屬馬吉星2025
|屬馬吉星
|太陽
|代表有男貴人之助,如上司、生意伙伴以至下屬是男性的，今年在工作上容易對你產生正面助力
屬馬凶星2025
|屬馬凶星
|天空
|代表計劃易成空，其實計劃常常都會落空，隨機應變才是生存之道，所以不必介懷
|晦氣
|代表做事容易被人捷足先登，談好了的生意，會容易被人搶掉，所以作好心理準備，萬一事情發生時才不致太苦
|流霞
|代表路邊野花不要亂尋，以免惹上麻煩,加上今年流年帶 「咸池」桃花，一不留神恐墮入桃色糾紛，在感情上，今年要特別留神
|年煞
|無甚影響，不需理會
屬羊愛情運2025
今年夫妻位相沖，唯恐感情不穩定，鬧意見的時候會比較多。
屬羊事業運2025
受「羊刃」影響，有時失去耐性及難以控制情緒亂發脾氣，需戒躁戒急
屬羊財運2025
–
屬羊健康運2025
更去年健康，腸胃相關毛病都會得到改善。
屬羊注意事項
- 今年需要祈福保佑，多行善積德，保平安。
- 西曆3月5日驚蟄，祭白虎 ，以防小人、破口舌是非、截官非和防疾病。
屬羊吉星2025
無。是好是壞要配合整體個人運勢。
屬羊凶星2025
|屬羊凶星
|羊刃
|代表有時會突然缺乏忍耐力，控制不到自己情緒，經常發脾氣，唯有多提醒自己盡量平心靜氣，戒躁戒急
|月煞、大煞、飛廉、豹尾、喪門、地喪
|凶星雖多，但影響力不大，無需注意
關鍵詞屬蛇馬羊生肖運程2025
圖片來源：Shutterstock