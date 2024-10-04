屬蛇/馬/羊生肖運程2025

屬蛇/馬/羊生肖運程2025｜蛇年屬蛇這兩個月份要小心、屬馬桃花年

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蛇年運程2025生肖屬蛇/馬/羊生肖運程分析出爐了！新一年新開始，無論在感情、財運、事業、健康運方面都希望越變越好！關世華師傅為你分析屬蛇、馬、羊生肖運程預測及開運貼士，幫你趨吉避凶，助你在蛇年過個好年！

屬蛇/馬/羊生肖運程2025

屬蛇運程2025
屬馬運程2025
屬羊運程2025

屬蛇運程2025

屬蛇出生年份
1929年 1941年 1953年 1965年
1977年 1989年 2001年 2013年
2025年

屬蛇愛情運2025

  • 感情來到決定性時刻，如無結婚或添丁等喜事，因情緒易有起伏容易產生負面思想
  • 農曆四月和十月，較易出現負面思緒，宜出外散心分散注意力
  • （生於西曆8月8日 – 3月5日前 宜去東方、南方）
  • （生於西曆3月6日 – 8月7日前 宜去西方、北方）

屬蛇事業運2025

  • 本年犯太歲，容易出現情緒不穩或人事不和
  • 受「指背」影響，代表背後是非多，想避亦無處可避，唯有做好自己免招話柄

屬蛇財運2025

  • 受「劍鋒」「伏屍」影響，容易有金屬損傷，需小心駕駛尤其於農曆四月及十月
  • 受「血刃」影響，容易流血或損傷

屬蛇健康運2025

易見損傷或疾病

屬蛇注意事項

  • 今年需要攝太歲，祈福保佑，多行善積德，保平安。
  • 驗血、洗牙或捐血都可減輕凶星力量，以應損傷

屬蛇吉星2025

屬蛇吉星
天解、解神 代表逢凶化吉的星,能減輕犯太歲所帶 來之意外,是非的影響力,亦能減弱凶星之力

屬蛇凶星2025

屬蛇凶星
劍鋒、伏屍 代表容易有金屬損傷，小心駕駛，因犯太歲情緒不穩的影響，尤其駕駛 時更要沉住氣，小心方能免意外損傷
血刃 容易流血或損傷
浮沉 浮浮沉沉，減慢進展步伐
指背 代表背後是非多，想避亦無處可避，唯有做好自己
太歲 犯太歲

相關內容：蛇年犯太歲生肖2025｜化解方法+4大生肖要留意！

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屬馬運程2025

屬馬出生年份
1930年 1942年 1954年 1966年
1978年 1990年 2002年 2014年

屬馬愛情運2025

  • 屬馬朋友今年為咸池桃花年，單身人士容易展開新戀情！
  • 身邊有伴侶的人士都可以在原有感情上再進一步，或者令對方覺得自己更有吸引力
  • 已婚人士都可靠桃花年增進與伴侶的關係。

屬馬事業運2025

  • 今年有「太陽」吉星有男貴人相助，如果上司、伙伴或下屬是男性，將產生正面助力。
  • 不過受「天空」「晦氣」影響，容易計劃落空或被人捷足先登，應作好心理準備，隨機應變才是生存之道

屬馬財運2025

  • 屬馬朋友今年為財運年，是各生肖中財運最好的，加上桃花人緣相助，財運應能更進一步
  • 但受「流霞」影響，小心避免墮入桃色糾紛。

屬馬健康運2025

屬馬注意事項

  • 今年需要祈福保佑，多行善積德，保平安。

屬馬吉星2025

屬馬吉星
太陽 代表有男貴人之助,如上司、生意伙伴以至下屬是男性的，今年在工作上容易對你產生正面助力

屬馬凶星2025

屬馬凶星
天空 代表計劃易成空，其實計劃常常都會落空，隨機應變才是生存之道，所以不必介懷
晦氣 代表做事容易被人捷足先登，談好了的生意，會容易被人搶掉，所以作好心理準備，萬一事情發生時才不致太苦
流霞 代表路邊野花不要亂尋，以免惹上麻煩,加上今年流年帶 「咸池」桃花，一不留神恐墮入桃色糾紛，在感情上，今年要特別留神
年煞 無甚影響，不需理會

屬羊運程2025

屬羊出生年份
1931年 1943年 1955年 1967年
1979年 1991年 2003年 2015年

屬羊愛情運2025

今年夫妻位相沖，唯恐感情不穩定，鬧意見的時候會比較多。

屬羊事業運2025

受「羊刃」影響，有時失去耐性及難以控制情緒亂發脾氣，需戒躁戒急

屬羊財運2025

屬羊健康運2025

更去年健康，腸胃相關毛病都會得到改善。

屬羊注意事項

  • 今年需要祈福保佑，多行善積德，保平安。
  • 西曆3月5日驚蟄，祭白虎 ，以防小人、破口舌是非、截官非和防疾病。

屬羊吉星2025

無。是好是壞要配合整體個人運勢。

屬羊凶星2025

羊凶星
羊刃 代表有時會突然缺乏忍耐力控制不到自己情緒經常發脾氣唯有多提醒自己盡量平心靜氣戒躁戒急
月煞、大煞、飛廉、豹尾、喪門、地喪 凶星雖多，但影響力不大，無需注意

屬蛇/馬/羊生肖運程2025 （圖片來源：Shutterstock）
（圖片來源：Shutterstock）

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