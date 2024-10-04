屬豬/鼠/牛生肖運程2025｜蛇年屬豬這兩個月份要小心、屬牛則人緣較佳
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蛇年運程2025生肖屬豬/鼠/牛生肖運程分析出爐了！新一年新開始，無論在感情、財運、事業、健康運方面都希望越變越好！關世華師傅為你分析屬豬、鼠、牛生肖運程預測及開運貼士，幫你趨吉避凶，助你在蛇年過個好年！
屬豬/鼠/牛生肖運程2025
屬豬運程2025
|屬豬出生年份
|1935年
|1947年
|1959年
|1971年
|1983年
|1995年
|2007年
|2019年
屬豬愛情運2025
- 今年屬豬朋友今年是沖太歲年，代表變化多，而感情、事業、住屋容易有變動。
- 感情變化好可能是有新戀情、結婚，甚至生孩子，壞可能是分手。
屬豬事業運2025
事業變化要留意，好大可能會轉工或失業 。
屬豬財運2025
受「大耗」影響，會有動用一筆錢的機會，每逢沖太歲的生肖都有大耗跟隨，容易因為搬遷而花一筆大錢，如果不打算搬遷，適宜用一筆錢購買保值物件或慈善捐款，以應掉破財。
屬豬健康運2025
- 受「歲破」影響易損傷，農曆四月及十月，宜洗牙、驗血、捐血化解。
- 需同時注意精神健康，保持情緒穩定，宜於農曆四月及十月需注意情緒不穩，故此話外出旅遊。
- （生於西曆8月8日 – 3月5日前 宜去東方、南方）
- （生於西曆3月6日 – 8月7日前 宜去西方、北方）
屬豬注意事項
- 今年需要攝太歲，行善積德、祈福保佑。
- 西曆3月5日驚蟄，祭白虎 ( 以防小人，破口舌是非，截官非，防疾病。)
屬豬吉星2025
|屬豬吉星
|驛馬
|代表遷移外出，會走動頻繁
|月空
|能逢凶化吉，化解凶星之力
屬猴凶星2025
|屬猴凶星
|大耗
|「大耗」 代表要用一筆錢，每逢沖太歲的生肖，都會有大 耗星跟隨，最容易因搬遷而用一筆錢， 但如果今年不打算搬遷，則 適宜用一筆錢去買實物或者作一些慈善捐款以應掉破財。
|歲破
|代表沖太歲之意
相關內容：蛇年犯太歲生肖2025｜化解方法+4大生肖要留意！
屬鼠運程2025
|屬鼠出生年份
|1936年
|1948年
|1960年
|1973年
|1984年
|1996年
|2008年
|2020年
今年屬鼠無沖、無刑、無合亦非桃花生肖是平穩的普通年，特別要注意的事情不多 。
屬鼠愛情運2025
–
屬鼠事業運2025
- 有「紫微」、「龍德」相助，容易得貴人扶助
- 有「玉堂」相助，不論讀書或工作都有不錯成果，尤其是地位，名氣方面助力更大
屬鼠財運2025
–
屬鼠健康運2025
–
屬鼠吉星2025
|屬鼠吉星
|紫微、龍德
|代表最有力之貴人星，容易得貴人相助，這兩顆貴人星容易為你帶來不錯的助力
|玉堂
|代表不論讀書或工作，這顆星都能帶給你不錯的成果，尤其是地位，名氣方面，助力更大
屬鼠凶星2025
|屬鼠凶星
|天厄、暴敗
|細星，無大影響，不須理會
屬牛愛情運2025
今年屬牛朋友今年是遙合年，人緣會比較佳，亦容易得到異性相助。
屬牛事業運2025
- 容易有遠方貴人相助，有利於經常接觸外國客戶的行業。
- 但凡事需親力親為才可順利成功。
屬牛財運2025
–
屬牛健康運2025
- 受「羊刃」影響容易心情不佳，忍耐力變差，宜多提點自己凡事忍讓。
- 受「華蓋」影響易自覺孤獨，但如果從事藝術性的工作則有正面助力。
- 受「天哭」影響心情不佳而痛哭，但有時情緒發洩都有好處，只要不太過就可以。
屬牛注意事項
- 今年需祈福保佑、多行慈善。
- 西曆3月5日驚蟄，祭白虎（以防小人，破口舌是非，截官非，防疾病。）
屬牛吉星2025
屬牛今年一顆吉星也沒有，故外來助力不大，事事要靠自己親力親為。
屬牛凶星2025
|屬牛凶星
|羊刃
|代表心情不佳，忍耐力變差，容易控制不到情緒而發脾氣，唯有多些提點自己，靜心忍讓
|華蓋
|代表心情常孤獨，不開朗，除非閣下是從事關於藝術性工作，這顆星才有正面助力，因為創作從來都是一條孤獨的路，這反而有助靈感
|天哭
|代表心情不佳、易哭,尤其是向來眼淺的女性，每因一些小 事感觸而大哭一場,但有時發洩一下情緒是好的，只要不是太過就可以了
關鍵詞屬豬鼠牛生肖運程2025
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