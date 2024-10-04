屬豬鼠牛生肖運程2025｜蛇年屬豬這兩個月份要小心

屬豬/鼠/牛生肖運程2025｜蛇年屬豬這兩個月份要小心、屬牛則人緣較佳

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蛇年運程2025生肖屬豬/鼠/牛生肖運程分析出爐了！新一年新開始，無論在感情、財運、事業、健康運方面都希望越變越好！關世華師傅為你分析屬豬、鼠、牛生肖運程預測及開運貼士，幫你趨吉避凶，助你在蛇年過個好年！

屬豬/鼠/牛生肖運程2025

屬豬運程2025
屬鼠運程2025
屬牛運程2025

屬豬運程2025

屬豬出生年份
1935年 1947年 1959年 1971年
1983年 1995年 2007年 2019年

屬豬愛情運2025

  • 今年屬豬朋友今年是沖太歲年，代表變化多，而感情、事業、住屋容易有變動。
  • 感情變化好可能是有新戀情、結婚，甚至生孩子，壞可能是分手。

屬豬事業運2025

事業變化要留意，好大可能會轉工或失業 。

屬豬財運2025

受「大耗」影響，會有動用一筆錢的機會，每逢沖太歲的生肖都有大耗跟隨，容易因為搬遷而花一筆大錢，如果不打算搬遷，適宜用一筆錢購買保值物件或慈善捐款，以應掉破財。

屬豬健康運2025

  • 受「歲破」影響易損傷，農曆四月及十月，宜洗牙、驗血、捐血化解。
  • 需同時注意精神健康，保持情緒穩定，宜於農曆四月及十月需注意情緒不穩，故此話外出旅遊。
  • （生於西曆8月8日 – 3月5日前 宜去東方、南方）
  • （生於西曆3月6日 – 8月7日前 宜去西方、北方）

屬豬注意事項

  • 今年需要攝太歲，行善積德、祈福保佑。
  • 西曆3月5日驚蟄，祭白虎 ( 以防小人，破口舌是非，截官非，防疾病。)

屬豬吉星2025

屬豬吉星
驛馬 代表遷移外出，會走動頻繁
月空 能逢凶化吉，化解凶星之力

屬猴凶星2025

屬猴凶星
大耗 「大耗」 代表要用一筆錢，每逢沖太歲的生肖，都會有大 耗星跟隨，最容易因搬遷而用一筆錢， 但如果今年不打算搬遷，則 適宜用一筆錢去買實物或者作一些慈善捐款以應掉破財。
歲破 代表沖太歲之意

相關內容：蛇年犯太歲生肖2025｜化解方法+4大生肖要留意！

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屬鼠運程2025

屬鼠出生年份
1936年 1948年 1960年 1973年
1984年 1996年 2008年 2020年

今年屬鼠無沖、無刑、無合亦非桃花生肖是平穩的普通年，特別要注意的事情不多 。

屬鼠愛情運2025

屬鼠事業運2025

  • 有「紫微」、「龍德」相助，容易得貴人扶助
  • 有「玉堂」相助，不論讀書或工作都有不錯成果，尤其是地位，名氣方面助力更大

屬鼠財運2025

屬鼠健康運2025

屬鼠吉星2025

鼠吉星
紫微、龍德 代表最有力之貴人星，容易得貴人相助，這兩顆貴人星容易為你帶來不錯的助力
玉堂 代表不論讀書或工作，這顆星都能帶給你不錯的成果，尤其是地位，名氣方面，助力更大

屬鼠凶星2025

屬鼠凶星
天厄、暴敗 細星，無大影響，不須理會

屬牛運程2025

屬牛出生年份
1937年 1949年 1961年 1973年
1985年 1997年 2009年 2021年

屬牛愛情運2025

今年屬牛朋友今年是遙合年，人緣會比較佳，亦容易得到異性相助。

屬牛事業運2025

  • 容易有遠方貴人相助，有利於經常接觸外國客戶的行業。
  • 但凡事需親力親為才可順利成功。

屬牛財運2025

屬牛健康運2025

  • 受「羊刃」影響容易心情不佳，忍耐力變差，宜多提點自己凡事忍讓。
  • 受「華蓋」影響易自覺孤獨，但如果從事藝術性的工作則有正面助力。
  • 受「天哭」影響心情不佳而痛哭，但有時情緒發洩都有好處，只要不太過就可以。

屬牛注意事項

  • 今年需祈福保佑、多行慈善。
  • 西曆3月5日驚蟄，祭白虎（以防小人，破口舌是非，截官非，防疾病。）

屬牛吉星2025

屬牛今年一顆吉星也沒有，故外來助力不大，事事要靠自己親力親為。

屬牛凶星2025

屬牛凶星
羊刃 代表心情不佳，忍耐力變差，容易控制不到情緒而發脾氣，唯有多些提點自己，靜心忍讓
華蓋 代表心情常孤獨，不開朗，除非閣下是從事關於藝術性工作，這顆星才有正面助力，因為創作從來都是一條孤獨的路，這反而有助靈感
天哭 代表心情不佳、易哭,尤其是向來眼淺的女性，每因一些小 事感觸而大哭一場,但有時發洩一下情緒是好的，只要不是太過就可以了

屬豬鼠牛生肖運程2025｜蛇年屬豬這兩個月份要小心 （圖片來源：Shutterstock）
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