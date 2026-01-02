日日有賞｜消委會「2025年十大消費新聞選舉」 全城齊投票 關注權益 精明消費（投票即有機會獲得紀念品）
消費者委員會舉辦「2025年十大消費新聞選舉」，誠邀全港市民投選過去一年心目中的消費大事，攜手推動社會對消費權益的關注，一齊做個精明消費者。
「2025年十大消費新聞選舉」由即日起（1月2日）至1月22日開放投票。除了十大新聞外，亦誠邀大家到活動網站選出「最抵讚」及「最離譜」消費新聞。
回顧過去一年，不少消費新聞獲得廣泛關注，例如啟德體育園舉辦多項盛事、熱氣球節未能載人升空、新樓「朗賢峯」牆身藏汽水罐、大灣區航空取消過百航班，以及主打疫苗套餐的仁滙醫務突然結業。這些事件反映各行各業應繼續提升產品及服務質素，而市民也要多了解自身消費權益。
2025年亦有不少新聞與日常消費息息相關。飲食方面，海皇、大班、鴻星等飲食業老字號相繼結業，戶戶送外賣平台撤出香港，顯示經營環境困難，但政府解除狗隻入餐廳禁令，有望協助餐飲業在新一年開拓商機。至於出行，立法會通過規管網約車，政府亦規定的士須安裝「車Cam」及接受電子支付，而全新的士車隊也開始營運，業界提升服務質素，消費者亦有更多選擇。醫療方面，香港首間中醫醫院去年底啟用，預約情況踴躍。消委會亦先後推出兩份研究報告，揭示私營及遙距醫療服務資訊欠透明。政府現建議立法，規定私營醫療機構公布收費。
請即登入網站，投選過去一年你最關注的消費新聞大事！
消委會「2025年十大消費新聞選舉」
- 投票日期：2026年1月2日至22日
- 立即投票：https://ccchoice.org/2025_top10_vote
*條款及細則請參閱官方活動網站。
日日有賞｜免費送消委會「2025年十大消費新聞選舉」紀念品
「日日有賞」今期又為大家送上限量福利！免費送出20份消委會「2025年十大消費新聞選舉」紀念品！只要參與投票，憑「投票編號」及截圖即可參與。
- 活動時間：2026年1月2日至22日（與投票時間相同）
- 數量：20份（棉質環保袋、運動去簡約兩用環保袋、RPET再生斜孭袋、旅行收納袋、木餐具套裝、毛巾套裝、多用途圍裙隨機組合派送）
參加方法
- 登入消委會「2025年十大消費新聞選舉」投票網站完成投票
