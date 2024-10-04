2025大掃除吉日吉時｜蛇年新年前大掃除好日

2025大掃除吉日+吉時｜蛇年新年前大掃除好日

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大掃除吉日2025吉時查詢｜來到蛇年運程2025想事事順利，運程無論對打工仔或是商者都十分重要！今次我們邀請了關世華師傅為你分析蛇年新年前大掃除吉日吉時，掃走衰氣。

蛇年12生肖運程2025

大掃除吉日吉時2025

大掃除吉日十二月廿二
大掃除吉日十二月廿五
大掃除吉日十二月廿八

大掃除吉日2025｜1月21日 星期二（農曆十二月廿二）

大掃除吉日2025｜十二月廿二
日期： 1月21日 星期二（十二月廿二）
大掃除吉時：
  • 吉時：早上五時至早上九時前
  • 中吉時：上午九時至下午一時前、下午五時至晚上七時前
相沖生肖： 沖猴
2025大掃除吉日吉時｜蛇年新年前大掃除好日 大掃除吉日吉時2025｜1月27日 星期一 （十二月廿八）（圖片來源：Unsplash）
大掃除吉日吉時2025｜1月27日 星期一 （十二月廿八）（圖片來源：Unsplash）

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大掃除吉日2025年｜1月24日 星期五 （農曆十二月廿五）

大掃除吉日2025｜十二月廿五
日期： 1月24日 星期五（十二月廿五）
大掃除吉時：
  • 吉時：早上五時至上午十一時前、下午三時至下午五時前
  • 中吉時：上午十一時前至下午一時前、下午五時至晚上七時前
相沖生肖： 沖豬

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大掃除吉日2025｜1月27日 星期一（農歷十二月廿八）

大掃除吉日2025｜十二月廿八
日期： 1月27日 星期一（十二月廿八）
開工吉時：
  • 吉時：上午九時至上午十一時前、下午三時至下午七時前、晚上九時至晚上十一時前
  • 中吉時 ：上午十一時至下午一時前
相沖生肖： 沖虎

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若然今年諸事不順，凡事碰着黑，可考慮在破日大掃除，掃走衰氣，破舊立新

大掃除破日吉時2025

大握除破日十二月廿七

大掃除破日2025｜1月26日 星期日（農曆十二月廿七）

大掃除破日2025｜十二月廿七
日期： 1月26日 星期日（十二月廿七）
大掃除吉時：
  • 吉時 ：早上三時至早上七時前、 下午三時至五時前、晚上九時至晚上十一時前
  • 中吉時： 上午十一時至下午一時前、下午五時至晚上七時前
相沖生肖： 沖牛
2025大掃除吉日吉時｜蛇年新年前大掃除好日 （圖片來源：新假期編輯部）
（圖片來源：新假期編輯部）

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（內容由關世華師傅授權轉載）

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圖片來源：Unsplash，新假期編輯部

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