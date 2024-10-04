2025大掃除吉日+吉時｜蛇年新年前大掃除好日
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大掃除吉日2025吉時查詢｜來到蛇年運程2025想事事順利，運程無論對打工仔或是商者都十分重要！今次我們邀請了關世華師傅為你分析蛇年新年前大掃除吉日吉時，掃走衰氣。
蛇年12生肖運程2025
大掃除吉日十二月廿二
大掃除吉日吉時2025
大掃除吉日十二月廿二
大掃除吉日十二月廿五
大掃除吉日十二月廿八
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大掃除吉日2025｜1月21日 星期二（農曆十二月廿二）
|大掃除吉日2025｜十二月廿二
|日期：
|1月21日 星期二（十二月廿二）
|大掃除吉時：
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|相沖生肖：
|沖猴
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大掃除吉日2025年｜1月24日 星期五 （農曆十二月廿五）
|大掃除吉日2025｜十二月廿五
|日期：
|1月24日 星期五（十二月廿五）
|大掃除吉時：
|
|相沖生肖：
|沖豬
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大掃除吉日2025｜1月27日 星期一（農歷十二月廿八）
|大掃除吉日2025｜十二月廿八
|日期：
|1月27日 星期一（十二月廿八）
|開工吉時：
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|相沖生肖：
|沖虎
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若然今年諸事不順，凡事碰着黑，可考慮在破日大掃除，掃走衰氣，破舊立新
大掃除破日吉時2025
大握除破日十二月廿七
大掃除破日2025｜1月26日 星期日（農曆十二月廿七）
|大掃除破日2025｜十二月廿七
|日期：
|1月26日 星期日（十二月廿七）
|大掃除吉時：
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|相沖生肖：
|沖牛
（內容由關世華師傅授權轉載）
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蛇年運程2025合集：
關鍵詞蛇年大掃除吉日吉時
圖片來源：Unsplash，新假期編輯部