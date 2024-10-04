2025開工吉日+吉時｜蛇年新年開市好日+關世華返工催運方法/禁忌
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開工吉日2025吉時查詢｜來到蛇年運程2025想升官發財，事業運及財運無論對打工仔或是商者都十分重要！今次我們邀請了關世華師傅為你分析開工吉日吉時2025、必備物品、相沖生肖等，令事業運更順遂，升官發財。如本身官祿不強，可以有助升事業運，減少阻礙；如官祿強者，便能令事業更旺。
蛇年12生肖運程2025
開工吉日正月初六
開工吉日吉時2025
開工吉日正月初六
開工吉日正月初九
開工吉日正月十二
開工吉日正月初十五
開工開運小貼士
開工吉日2025｜2月3日 星期一（正月初六）
|開工吉日2025｜正月初六
|日期：
|2月3日 星期一（正月初六）
|開工吉時：
|
|相沖生肖：
|沖雞
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開工吉日2025年｜2月6日 星期四 （正月初九）
|開工吉日2025｜正月初九
|日期：
|2月6日 星期四 （正月初九）
|開工吉時：
|
|相沖生肖：
|沖鼠
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開工吉日2025｜2月9日 星期日（正月十二）
|開工吉日2025｜正月初十二
|日期：
|2月9日 星期日（正月十二）
|開工吉時：
|
|相沖生肖：
|沖兔
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開工吉日2025｜2月12日 星期三（正月初十五）
|開工吉日2025｜正月初十五
|日期：
|2月12日 星期三（正月初十五）
|開工吉時：
|
|相沖生肖：
|沖馬
開工吉日2025
開工開運小貼士｜1.先拜神上香再工作
有供奉菩薩財神或土地的辦公室，最好在開工吉日吉時先拜神上香再工作。
祭拜供品清單有：
- 1對蠟燭
- 三牲（雞、魚、豬）
- 五果（象徵平安吉祥水果，例如：柑、柚、蘋果）
- 發糕/蛋糕
- 甜湯圓、紅豆、綠豆、糖
- 酒3杯
- 清茶3杯
開工開運小貼士｜2.吉時沒限制
儀式只須在吉時裏開始做，不一定要在吉時裏完成。
開工開運小貼士｜3.不相沖吉日
通勝中有數個開工吉日可以選擇，而每個開工吉日都有相沖生肖，大家要留意開工當天有否跟自己生肖相沖，否則應另擇吉日。
開工開運小貼士｜4.檯面放吉祥盆栽
建議可以在檯面擺放吉祥盆栽，寓意吉祥如意。另外在風水層面，更可增添財運，令新一年順風順水，財源滾滾來！
（內容由關世華師傅授權轉載）
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關鍵詞2025蛇年開工吉日吉時
圖片來源：胡杏兒instagram圖片、Unsplash、shutterstock、網上圖片