七一食肆優惠懶人包 2024 牛角放題$600減至$426（附完整食肆名單）

七一飲食優惠懶人包 ：為慶祝香港回歸27周年，飲食界8個商會和多個品牌，將在「七一回歸紀念日」推出優惠。飲食界立法會議員張宇人在記者會上公開詳情和細節，參與活動的部分食肆，市民可享全單七一折，又有商品會以「7」、「1」數字作定價，例如有食肆蛋撻售價7.1元，希望以折扣活動和市民共慶回歸。

