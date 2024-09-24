收納師教2招增廚房可用空間 釋放工作枱面放大備餐區
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廚房是家庭生活中最繁忙的空間之一，我相信符合整理收納原則的廚房，可以使烹飪過程更高效和愉悅。每個廚房的設計都會考慮到功能性和美觀性，因此了解和運用「水線」和「火線」是優化廚房收納的關鍵。
水線：清洗食材備料區
水線是指在廚房內與水相關的工作流程，通常包括幾個重要步驟。首先從雪櫃是取出食材，雪櫃的位置靠近水槽，以便清洗食材。水槽旁，需要有足夠的工作空間來放置清洗過後的食物，我們準備食材時，通常使用砧板和刀具，用具放置在水槽附近，建議使用掛架或磁鐵刀架將刀具懸掛起來，能有效節省工作台空間，讓廚房看起來更整潔。
火線：落鑊烹煮區
另一方面，火線則是指與火源相關的區域，包括烹飪過程中所需的各種調味料和鍋具。調味料的擺放應該考慮到方便性，油、鹽、醬油、醋等調味品應放在爐具附近，這樣在烹飪時能夠隨手取用。而鍋具和煮食用具的存放位置則應設計在火爐的下方，以提高取用的便利性。
設計火線區域小貼士
在設計火線區域時，可以考慮設計一個專門的調味料區，使用調味瓶架或旋轉式調料罐，讓調味品一目了然，方便取用。同時，在爐具下方增加抽屜以存放鍋具、平底鍋和烹飪工具，並使用分隔板來提高整理效果，讓取用更為便捷。
2招增加廚房可用空間
除了以上兩個概念，廚房收納技巧可以進一步提升空間，首先，在牆面上安裝架子或掛鉤，將經常使用的工具懸掛起來，釋放工作檯面。其次，分區收納的理念也非常重要，將廚房劃分為不同的工作區域，如清洗區、準備區和烹飪區，根據功能合理安排收納空間，能夠大大提高效率。最後，選擇透明的儲物容器，可以清楚看到裡面的物品，減少尋找時間。
總的來說，一個整潔而高效的廚房不僅能提升烹飪的樂趣，還能提高家庭生活的質量。通過利用水線和火線的概念，並結合有效的收納技巧，您可以打造出一個既美觀又實用的廚房空間。希望這些建議能幫助您在廚房收納方面有所啟發，享受烹飪的每一刻！
撰文︰賴淑雯Suki
Little Space小空間創辦人、日本整理收納專家協會一級認證整理收納顧問
圖片來源：canva圖片