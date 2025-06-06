靚仔主廚Oreo教路！小朋友煮食小貼士+0失敗「周打蜆湯」｜童學·尊訪
這位以創意料理和親民形象走紅的靚仔廚師，近年積極推廣廚藝教學，將專業廚藝化繁為簡，令初學者甚至小朋友都能輕鬆掌握煮食竅門。在今次的《童學尊訪》中，他便與兩位小小編一同示範零失敗的周打蜆湯，更大談小朋友煮食安全貼士和營養知識。
小朋友煮食小貼士 安全享受入廚樂趣
煮食時除了要享受過程，最重要是安全第一。小小編Apollo便指自己最怕切東西時切到手，Oreo便分享可以利用防滑砧板，又或是小朋友專用安全剪刀，同時邊說邊手把手教導：「切嘢時手指要好似虎爪咁收埋（示範彎曲手勢），咁就唔會切親手指啦！當然最好有大人在場指導」那便萬無一失了。
Oreo亦教路，小朋友若想快高長大，「最緊要食多啲高鈣、高蛋質食材，例如蛋、牛奶、豆腐，又或是深綠色的蔬菜」正好兩位小小編都想挑戰一款簡單又美味的菜式，Oreo便手把手教學，教大家煮0失敗菜式————周打蜆湯！
0失敗食譜：周打蜆湯
周打蜆湯可以說是大人小朋友都喜歡吃的菜式，制作方式其實很簡單，首先所需要的材料有：
烹調步驟1｜處理沙白
先在水中加入沙白及少許鹽，靜待30分鐘沙白吐沙。
烹調步驟2｜烹煮沙白
在鍋內加入沙白、白酒、水，利用白酒去腥，煮到沙白開口拿出備用。記得煮完沙白的水要留下！
烹調步驟3｜蔬菜切碎
將薯仔、甘筍、西芹、洋蔥切粒
烹調步驟4｜拌炒蔬菜
用牛油、鹽、胡椒粉炒香蔬菜粒，聞到香味後再加麵粉炒均
烹調步驟5｜燉煮濃湯
在鍋內加入沙白及牛奶煮至濃稠，記得用中小火煮滾，避免結塊。煮滾後加入沙白水，落鹽、胡椒粉調味，最後加入沙白，及用蕃茜擺盤，就完成啦！
在品嚐成品時，兩位小小編都一口接一口，紛紛表示「好味！」Oreo便分享，其實這款周打蜆湯除了製作簡單、味道好之外，亦含有非常豐富的營養價值，沙白含有豐富鐵質可以預防貧血；湯內的蔬菜富含豐纖維有助消化，最重要是當中的牛奶「唔單止令湯變滑，仲有豐富鈣質幫我哋長高！牛奶最好揀嚟自天然牧場、冇添加激素嘅款式，咁就更健康啦！」
同場加映：在家輕鬆沖出奶泡綿密Babyccino
牛奶除了能應用於周打蜆湯，其實再花點小心思，更能沖調出口感細膩的飲品，Oreo今次便分享私房食譜，教大家沖奶泡綿密的Babyccino！
首先用牛奶和可可粉沖出熱朱古力，再將全脂牛奶加熱至微溫；利用打奶泡器打出豐盈奶泡，Oreo強調，記得要選用全脂牛奶，脂肪含量高，打出的奶泡才更穩定、更香濃！最後將奶泡輕輕倒在熱朱古力上，灑上可可粉便完成了～
這款不含咖啡因的Babyccino，讓小朋友能體驗擔任咖啡師的樂趣，還能享受美味又富含鈣質營養的牛奶飲品，各位小朋友不妨在家中挑戰一下！