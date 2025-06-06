靚仔主廚Oreo教路！小朋友煮食小貼士+0失敗「周打蜆湯」｜童學·尊訪

錄影廠突然傳出「好想食啊」、「好香～」稚嫩的驚呼聲，伴隨而至的是食物香氣，原來聲音的主人，正是6歲的小小編Julian和10歲小小編Apollo，他們都對着鍋內的沙白蜆不由自主地吞了吞口水，而站在他們身旁的，正是靚仔主廚Oreo。

