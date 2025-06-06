Oreo

靚仔主廚Oreo教路！小朋友煮食小貼士+0失敗「周打蜆湯」｜童學·尊訪

生活
Carol
錄影廠突然傳出「好想食啊」、「好香～」稚嫩的驚呼聲，伴隨而至的是食物香氣，原來聲音的主人，正是6歲的小小編Julian和10歲小小編Apollo，他們都對着鍋內的沙白蜆不由自主地吞了吞口水，而站在他們身旁的，正是靚仔主廚Oreo。
Oreo 兩位小小編一齊向靚仔主廚Oreo偷師，挑戰簡單、好味、有營養的食譜。
兩位小小編一齊向靚仔主廚Oreo偷師，挑戰簡單、好味、有營養的食譜。

這位以創意料理和親民形象走紅的靚仔廚師，近年積極推廣廚藝教學，將專業廚藝化繁為簡，令初學者甚至小朋友都能輕鬆掌握煮食竅門。在今次的《童學尊訪》中，他便與兩位小小編一同示範零失敗的周打蜆湯，更大談小朋友煮食安全貼士和營養知識。

小朋友煮食小貼士 安全享受入廚樂趣

煮食時除了要享受過程，最重要是安全第一。小小編Apollo便指自己最怕切東西時切到手，Oreo便分享可以利用防滑砧板，又或是小朋友專用安全剪刀，同時邊說邊手把手教導：「切嘢時手指要好似虎爪咁收埋（示範彎曲手勢），咁就唔會切親手指啦！當然最好有大人在場指導」那便萬無一失了。

Oreo Oreo大談小朋友煮食安全小貼士
Oreo大談小朋友煮食安全小貼士

Oreo亦教路，小朋友若想快高長大，「最緊要食多啲高鈣、高蛋質食材，例如蛋、牛奶、豆腐，又或是深綠色的蔬菜」正好兩位小小編都想挑戰一款簡單又美味的菜式，Oreo便手把手教學，教大家煮0失敗菜式————周打蜆湯！

0失敗食譜：周打蜆湯

周打蜆湯可以說是大人小朋友都喜歡吃的菜式，制作方式其實很簡單，首先所需要的材料有：

Oreo 周打蜆湯材料
周打蜆湯材料

烹調步驟1｜處理沙白

先在水中加入沙白及少許鹽，靜待30分鐘沙白吐沙。

烹調步驟2｜烹煮沙白

在鍋內加入沙白、白酒、水，利用白酒去腥，煮到沙白開口拿出備用。記得煮完沙白的水要留下！

烹調步驟3｜蔬菜切碎

將薯仔、甘筍、西芹、洋蔥切粒

烹調步驟4｜拌炒蔬菜

用牛油、鹽、胡椒粉炒香蔬菜粒，聞到香味後再加麵粉炒均

烹調步驟5｜燉煮濃湯

在鍋內加入沙白及牛奶煮至濃稠，記得用中小火煮滾，避免結塊。煮滾後加入沙白水，落鹽、胡椒粉調味，最後加入沙白，及用蕃茜擺盤，就完成啦！

Oreo 選用有機奶源、冇添加激素的牛奶烹煮周打蜆湯，美味和營養都加分！
選用有機奶源、冇添加激素的牛奶烹煮周打蜆湯，美味和營養都加分！

在品嚐成品時，兩位小小編都一口接一口，紛紛表示「好味！」Oreo便分享，其實這款周打蜆湯除了製作簡單、味道好之外，亦含有非常豐富的營養價值，沙白含有豐富鐵質可以預防貧血；湯內的蔬菜富含豐纖維有助消化，最重要是當中的牛奶「唔單止令湯變滑，仲有豐富鈣質幫我哋長高！牛奶最好揀嚟自天然牧場、冇添加激素嘅款式，咁就更健康啦！」

Oreo 牛奶中豐富鈣質，能幫助小朋友快高長大
牛奶中豐富鈣質，能幫助小朋友快高長大

同場加映：在家輕鬆沖出奶泡綿密Babyccino

牛奶除了能應用於周打蜆湯，其實再花點小心思，更能沖調出口感細膩的飲品，Oreo今次便分享私房食譜，教大家沖奶泡綿密的Babyccino！

首先用牛奶和可可粉沖出熱朱古力，再將全脂牛奶加熱至微溫；利用打奶泡器打出豐盈奶泡，Oreo強調，記得要選用全脂牛奶，脂肪含量高，打出的奶泡才更穩定、更香濃！最後將奶泡輕輕倒在熱朱古力上，灑上可可粉便完成了～

Oreo 除了周打蜆湯，牛奶也能沖出奶泡綿密的Babyccino！
除了周打蜆湯，牛奶也能沖出奶泡綿密的Babyccino！

這款不含咖啡因的Babyccino，讓小朋友能體驗擔任咖啡師的樂趣，還能享受美味又富含鈣質營養的牛奶飲品，各位小朋友不妨在家中挑戰一下！

圖片來源：OS

widgetBtn

熱門文章

 