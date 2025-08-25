小黃妃初嘗數學新玩法！Ms Stella揭秘：玩遊戲也能成為數學天才｜童學·尊訪

向來活潑的小黃妃，今日突然一反常態，滿臉怒容地問到：「我今日係咪要補習呀？」原來小黃妃今天來到KidsConcept，以為自己要趁着暑假好好「惡補」數學，但原來這次的「補習」是一場充滿歡笑又好玩的數學冒險！KidsConcept創辦人Ms Stella笑著回答小黃妃：「你今日係上嚟玩遊戲學數學㗎！」究竟玩遊戲如何與數學學習結合？讓我們一起揭開這個神奇的教育秘法！