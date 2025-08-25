小黃妃初嘗數學新玩法！Ms Stella揭秘：玩遊戲也能成為數學天才｜童學·尊訪
向來活潑的小黃妃，今日突然一反常態，滿臉怒容地問到：「我今日係咪要補習呀？」原來小黃妃今天來到KidsConcept，以為自己要趁着暑假好好「惡補」數學，但原來這次的「補習」是一場充滿歡笑又好玩的數學冒險！KidsConcept創辦人Ms Stella笑著回答小黃妃：「你今日係上嚟玩遊戲學數學㗎！」究竟玩遊戲如何與數學學習結合？讓我們一起揭開這個神奇的教育秘法！
打破傳統框架：錯誤是尋寶的線索
聽到來一間數學補習社是玩遊戲，小黃妃不禁問道：「乜玩遊戲都可以學到數學㗎咩？」這也是不是家長心中的疑問，Ms Stella便解釋道：「遊戲入面有好多數學小秘密，當你玩緊嘅時候，要諗方法、試唔同答案，咁樣已經探險緊數學背後嘅道理。」
Playbook教學：進入數學冒險大世界
在示範環節中，Ms Stella展示了KidsConcept獨特的教學工具——Playbook。這不是普通的練習冊，而是一個充滿「冒險世界」的數學樂園，不僅代替了沉悶的紙筆學習模式，還讓小朋友可以透過故事和玩具學習抽象概念、親手操作教具理解數學原理，並把學習成果帶回家「教」父母。
KidsConcept透過Playbook，除了讓小朋友在玩樂中學習數學，亦同時自然提升在玩樂中自然提升及4大成長元素：
6大認知能力
- 記憶力：能記住導師教過的步驟和方法，並透過操作教具呈現出來。
- 知覺力：能接收到導師發出的指令，例如語言、視覺等方面的指示，並做出相應反應。
- 專注力：能全身心投入課堂並維持一段時間，讓學習活動得以順利進行。
- 學習能力：對接收到的知識能夠理解吸收。
- 思考能力：將吸收到的知識根據情況靈活運用。
- 解難能力：懂得獨立思考並運用不同方法解決問題，透過判斷選擇出最合適的解決方案。
4大成長重要元素
- 數學能力：數學能力著重的是數感、邏輯思維、空間概念、思考方式等方面的有效輸入和輸出。數學能力關係小朋友解決問題的能力。
- 社交能力：透過自我表達、讀懂他人發出的信號與外界進行有效溝通。過程中小朋友需要擁有規則意識才能在課堂中達到友好相處。
- 自我挑戰能力：相信自我的能力關係著我們與外界接觸的緊密程度。敢於挑戰便能擁有更多探索新事物的機會。
- 情緒把控能力：穩定的情緒有助能力發揮，把控情緒、直面情緒、不讓情緒牽著走是人生重要課題。
數學魔法：一場愉快的探險
小黃妃在完成一系列遊戲，獲得「課後證書」後，不由得感嘆「原來數學都可以咁好玩！」。Ms Stella分享道：「當小朋友鍾意咗數學，就會越學越叻，為之後嘅MathConcept課程打好根基！」這正是KidsConcept的核心理念——透過「遊戲中學習」，達至「玩中學，學中玩」的教學目的，讓小朋友輕鬆愉快地學習，健康自信地成長！
這場特別的「尊訪」不僅改變了小黃妃對學數學的看法，更為所有害怕數學的小朋友開啟了學習新視角。下次當小朋友說「不想學數學」時，我們不妨換個角度，問問他們：「今天想玩哪種數學遊戲？」
圖片來源：OS