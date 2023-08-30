香港兒童近視率歷史新高，專家預計未來維持高水平

為全面評估新冠防疫措施對本港兒童患近視比率的影響及復常後的情況，中大醫學院團隊進行了一項以人口為基礎的研究，了解及分析六至八歲兒童在新冠爆發前、新冠防疫措施生效期間及開始復常後的近視率變化。研究結果顯示，香港年幼學童在經歷一年多的防疫措施後，患近視人數達歷史新高，六歲兒童的近視率更加倍增。專家預計在未來數年，本港兒童的近視率將維持較高水平。研究結果已經在國際期刊《JAMA Network Open》發表。