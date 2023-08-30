香港兒童近視率歷史新高，專家預計未來維持高水平
為全面評估新冠防疫措施對本港兒童患近視比率的影響及復常後的情況，中大醫學院團隊進行了一項以人口為基礎的研究，了解及分析六至八歲兒童在新冠爆發前、新冠防疫措施生效期間及開始復常後的近視率變化。研究結果顯示，香港年幼學童在經歷一年多的防疫措施後，患近視人數達歷史新高，六歲兒童的近視率更加倍增。專家預計在未來數年，本港兒童的近視率將維持較高水平。研究結果已經在國際期刊《JAMA Network Open》發表。
新冠疫情期間現「近視爆發潮」近視是全球最常見的眼疾，成因是眼球過度生長，導致不能看清遠距離的物體，嚴重者可引發多種致盲併發症。
中大醫學院研究團隊早於2021年發表研究，揭示本港學童於新冠疫情期間出現「近視爆發式增長」。中大醫學院眼科及視覺科學學系系主任兼何善衡眼科及視覺科學講座教授譚智勇教授表示：「在新冠防疫措施實行期間，學童大幅減少戶外活動，而用更多時間於近距離的工作上，這兩種行為與近視的發展和加深極為相關。在早前的研究中，我們觀察到疫情期間近視發病率上升，但更令我們關注的是對兒童眼睛健康的長遠影響。」
預計港童近視率於未來數年持續高企
研究團隊從其「香港兒童眼科計劃」中收集20,527名六至八歲兒童的數據進行分析，探討他們在2015年至2021年間的近視率變化，覆蓋新冠爆發前、防疫措施實行及面授課堂暫停期間，以及防疫措施放寬並恢復面授課堂後的三個研究時期。研究數據包括屈光度、眼軸長度，以及了解他們參與戶外活動、觀看電子螢幕及近距離工作時間的調查問卷。
結果顯示，在防疫措施放寬後，本港六至八歲兒童患近視的比率較疫情前上升五成，而六歲兒童的近視率更增加一倍。（詳見附件表一）
中大醫學院眼科及視覺科學學系何善衡視覺科學研究講座教授兼汕頭大學・香港中文大學聯合汕頭國際眼科中心院長彭智培教授表示：「近視一旦出現就不能逆轉，而且愈早發病，往後出現深近視問題的可能性就愈大，亦會增加罹患包括青光眼、黃斑病變、白內障和視網膜脫落等與深近視相關併發症的風險。這些疾病都可導致嚴重視力障礙，甚至致盲。此研究發現本港年幼兒童的近視患病率增加一倍，令人擔心未來的近視率會繼而增加。」
中大醫學院眼科及視覺科學學系研究助理教授張秀娟博士表示：「父母近視一直是兒童近視的最主要因素之一。但我們的研究發現，即使父母雙方均沒有近視，其孩子患近視的比例亦較新冠疫情前高。另一方面，年幼兒童和低收入家庭的兒童在疫情下，患近視的風險較其他兒童高。我們的數據顯示，在恢復面授課堂後，兒童的生活方式包括戶外活動、近距離工作和使用電子屏幕的時間，並未回復到新冠疫情前的水平。我們預視未來數年，香港兒童的近視患病率可能持續高企。」
中大醫學院眼科及視覺科學學系副教授兼「香港中文大學賽馬會瞳心童行計劃」總監任卓昇醫生總結：「我們建議學童增加戶外活動時間，家長和老師應幫助他們養成健康的電子產品使用習慣。另外，接受有助於控制兒童近視發展和加深的治療也同樣重要。我們的團隊已開展了一項研究，探討低濃度阿托品眼藥水結合紅光療法對四至12歲兒童控制近視的成效和安全性。」
中大醫學院研究發現，香港兒童在經歷年多的防疫措施後，患近視人數達歷史新高，6歲兒童的近視率更是倍增。專家預計，未來數年港童的近視率將維持較高水平。左起：「香港中文大學賽馬會瞳心童行計劃」副總監（護理） 吳佩霞護士長、中大醫學院眼科及視覺科學學系何善衡視覺科學研究講座教授兼汕頭大學・香港中文大學聯合汕頭國際眼科中心院長彭智培教授、系主任兼何善衡眼科及視覺科學講座教授譚智勇教授、副教授兼「香港中文大學賽馬會瞳心童行計劃」總監任卓昇醫生及研究助理教授張秀娟博士。
庭嘉（左）表示她為了防止近視加深，現在每閱讀30分鐘，就會望遠的景物讓眼睛休息。
中大團隊現正開展一項研究，探討低濃度阿托品眼藥水結合紅光療法對4至12歲兒童控制近視的療效和安全性。
曉晴（左）表示她最初接觸紅光治療有一點不適應，但沒有任何痛楚。現時她在家每日進行兩次治療，每次3分鐘，期望可以緩減近視加深。