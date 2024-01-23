新春週末好去處 | 淺水灣 the pulse舉辦一系列寵物友善活動迎接龍年
「AI 百變造型毛孩藝術展」及分享會
率先登場的有由 the pulse 聯手「颱風小犬圖」原創者—台灣著名藝術家陳志信舉辦的 全港首個「AI 百變造型毛孩藝術展」，將於 2 月 1 日至 14 日獨家展出為 the pulse 創 作的 3 幅限定藝術作品及超過 50 幅攪笑造型毛孩圖，與大家共度愉快的農曆新年，顧 客即場消費滿 $500 即可免費換領限量版 AI 毛孩插畫扭計骰一個，換完即止。另外， 台灣藝術家陳志信更會於農曆年初四（2 月 13 日）親臨 the pulse 現場舉行分享會，並 特意送出 3 個毛孩訂製圖名額給愛寵人士。
「百隻莎莎慈善行」龍年慶新春團拜
緊接著有 the pulse 聯同寵物資訊平台「毛孩街」合辦、由「香港史納莎之友」贊助， 於農曆年初四（2 月 13 日）舉行一個由毛孩擔當主角，結合運動和慈善的新春團拜活 動「百隻莎莎慈善行」，將有接近二百隻史納莎及不同品種的毛孩穿著新春裝扮行大 運，以淺水灣 the pulse 為起點及終點，途經最美海濱長廊麗海堤岸路至深水灣。參加 者只要和毛孩完成整段行程，the pulse 及毛孩街將會為首 100 隻參加毛孩捐出每隻$50 給慈善機構「浪浪之家」，支持其幫助流浪犬隻提供生活所需，為牠們尋找一個溫暖 的家。完成路線後可以帶上毛孩於商場 2 樓參加由 Knitter Knutter 舉辦的「手織狗狗梳 化睡窩工作坊」(報名連結)、逛「AI 百變造型毛孩藝術展」及市集，與愛寵度過一個 充實喜慶的新春假期。
「KOLOR FEST HONG KONG 2024」音樂嘉年華
2 月下旬有本地樂隊 Kolor 再度於 the pulse 舉辦年度盛典「KOLOR FEST HONG KONG 2024」180 度全海景搖滾音樂嘉年華，透過今次音樂慶典為大家介紹多個具有 才華的本地創作人及樂隊，如 JB、Yellow、 Revery 等接力上場大 show Rock Power。 除了音樂外，更有超過 70 個市集攤檔，讓大家有機會認識及支持本地原創手工藝品， 等大家可以聽下音樂、行下市集、飲下嘢、打下卡 chill 足一日！ 商場新春消費優惠 由即日起，顧客凡於 the pulse 以電子貨幣消費滿 HK$400 或以上，並登記成為 impulse member 會員， 即可換領「Dragon Roar」主題利是封套裝 1 套(1 套 8 個)，數量有限，換完即止！
商場新春消費優惠
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