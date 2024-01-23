新春週末好去處 | 淺水灣 the pulse舉辦一系列寵物友善活動迎接龍年

為迎接龍年的到來，the pulse 將以「Dragon Roar」為主題，於 2 月份攜手多個伙伴舉 辦一系列包括人寵慈善行、AI 毛孩藝術展及 180 度全海景搖滾音樂嘉年華等驚喜及寵 物友善活動，為淺水灣加添與眾不同的新春氣氛！