勞工處於上午8時40分發出黃色工作暑熱警告 預防中暑指引及營養師建議

隨著夏季的到來，香港勞工處於今日上午8時40分發出黃色工作暑熱警告，提醒市民注意高溫帶來的健康風險。這項警告意味著部分工作環境下的熱壓力頗高，勞工處呼籲從事戶外工作的員工和僱主，如建造業、清潔和保安行業的從業員，應遵循《預防工作時中暑指引》，並採取適當的防暑措施，以保障員工的健康安全。