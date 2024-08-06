勞工處於上午8時40分發出黃色工作暑熱警告 預防中暑指引及營養師建議
在這樣的高溫天氣下，不僅戶外工作者，普通市民也應該注意防暑降溫，避免中暑。香港營養師學會認可的營養師Kathy提供了一些實用的建議，幫助市民在炎熱的夏日中保持涼爽和健康。從合理的飲水量到適當的飲食選擇，這些建議對於預防中暑至關重要。
如何預防中暑
預防中暑的第一步是保持充足的水分。成人每日的飲水量應以每公斤體重30毫升計算，例如一個70公斤的成人每天至少需要攝取2.1升的水。在高溫環境下，或者進行戶外活動時，人體會流失更多水分，因此需要額外補充水分。Kathy建議，每隔1至2小時應補充200毫升水分，而在戶外活動時則應每15至20分鐘補充100毫升水分。
識別脫水徵兆
口乾舌燥是身體脫水的警號。如果在炎熱的天氣中感到口渴，這可能是身體已經開始脫水的跡象。正常的尿液顏色應該是淡黃色，如果顏色過深，則應立即補充水分。其他脫水的徵兆包括嘴唇乾燥、頭痛、暈眩、疲乏、噁心和容易發脾氣。這些都是需要及時補水的信號。
補水多種方式
除了直接飲用清水外，日常食物如清湯、水果和蔬菜也是補充水分的好方法。在夏天，由於天氣炎熱，人體會透過大量流汗來調節體溫，這時候就更應該注意補水。Kathy建議，可以攜帶含水量高的蔬菜和水果，如青瓜、番茄、梨和西瓜，這些食物不僅可以幫助補充水分，還能提供必要的營養。此外，將水果切片浸在水中，不僅能增加水的風味，還能提高飲水的意願。
避免補水陷阱
在炎熱的夏日，應避免飲用含咖啡因或酒精的飲料，如咖啡、濃茶、酒和可樂，因為這些飲料會導致脫水。同樣，含糖飲品如果汁和運動飲品也不宜作為日常補水的選擇，因為飲料中的糖分如果長期過量攝取，可能會導致肥胖、蛀牙或三高等慢性病。因此，最佳的選擇仍然是喝清水來補充水分。
黃色工作暑熱警告生效中 勞工處提醒注意防暑
暑熱警告｜黃色工作暑熱警告在今日上午8時40分生效，表示部分工作環境下的熱壓力頗高，請採取適當的防暑措施。顯示部分工作環境熱壓力頗高。主應遵循《預防工作時中暑指引》，合理採取防暑措施。
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