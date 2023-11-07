美麗華集團網上商店Mira eShop「雙11狂歡優惠」最後召集！
[最後召集！] HK$1,111嚐翠亨邨2人大閘蟹燒乳鴿套餐 Yamm自助午餐、晚餐及假日下午茶低至65折
美麗華集團網上商店Mira eShop「雙11狂歡優惠」(https://bit.ly/Mira-eShop-11-11-Big-Sale)最後召集！The Mira Hong Kong、Mira Moon 問月酒店、 Mira Dining推出多個以HK$1,111、加HK$11、11%折扣、甚至買一送一的精選限量餐飲及體驗，優惠至11月13日，搶購從速！
一連14天的雙11狂歡優惠由10月31日至11月13日，以金秋滋味時令大閘蟹作招徠，米芝蓮推薦翠亨邨推出大閘蟹燒乳鴿套餐，以驚喜優惠價，兩位HK$1,111( 人均HK$555.5) ，用一眾愛蟹之人必嚐的江蘇大閘蟹作主角，配搭脆皮燒乳鴿、生拆蟹粉文絲豆腐羹、蟹粉帶子炒飯等美饌，只限11月4日至17日供應，每日名額有限，萬勿錯過！
Yamm亦推出低至65折的假日下午茶、自助午餐及晚餐禮劵，任君選擇。成人自助午餐禮券折後每位HK$330，共有4款主題可供選擇，每週更新不同主題，由日臺風味盛宴、星馬尋味之旅，到惹人垂涎的越泰系列及京川滬味力！每款主題午宴均源源不絕供應即切京式片皮鴨、新鮮即開生蠔等人氣美食，為午餐味力昇華；周六日下午茶自助餐禮券折後每位只需HK$246，延續每日供應的自助午餐特色，輪流上演滋味無窮的4款特色主題，由京川滬味力的中式佳餚、星匯寶島的街頭小食、鮮味滿載的海鮮，還有風味十足的喜越之泰美食；晚餐折後每位只需HK$606，包括11月限時呈獻精緻時令蟹粉菜式，如蟹粉小籠包、蟹皇忌廉汁焗龍蝦、蟹皇塞旁蟹咸蛋鍋巴等；無限新鮮即開生蠔、以新鮮黑松露入饌的創意中西佳餚，肉質彈牙鮮甜冰鎮波士頓龍蝦等人氣之選，絕對令人回味無窮。
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【81折】翠亨邨大閘蟹燒乳鴿套餐(HK$1,111，每位只需HK$555.5，原價HK$1,376) (優惠換領期：11月4日至17日)兩隻四両主角清蒸大閘蟹，高質來貨蟹肉鮮蟹膏香，美味的蟹粉扒豆胚及蟹粉帶子炒飯，蟹粉令菜式色香味層次以黃金級別大大提升，加上翠亨邨的招牌脆皮燒乳鴿，新舊食客必定回味十足。
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【67折】Yamm自助午餐禮券(星期一至五)(HK$330*，原價HK$471)品嚐Yamm自助餐的盛宴，可選4款主題，全新的即席烹調美食區和琳瑯滿目的精選美食，萬眾期待的即開生蠔亦重新回歸，讓您的味蕾感到更驚喜滿足！
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【65折】Yamm兩位用自助下午茶禮券 (星期六、日及公眾假期)(HK$492*，每位只需HK$246，原價HK$722)別具一格的Yamm下午茶自助餐薈萃西式及東方特色，不僅提供傳統三文治及一系列的精緻甜點，更有即席烹調美食區為您提供亞洲風味，包括壽司、惹味豐富的泰式美食、炒麵及點心等經典精選美饌。
*價目已包括每位成人原價之加一服務費
[低至半價] 五折享WHISK極緻午餐及晚宴、Supergiant 東南亞滋味晚宴及周日早午宴、Mira Spa健身會藉
The Mira Hong Kong及Mira Moon 問月酒店的餐飲體驗一向深受大眾喜愛。法日創意食府WHISK推買二送二優惠：五道菜品味午宴，以時令食材入饌，採用多樣的法式烹調方法，每位只需HK$299；十道菜精巧極緻晚宴，菜餚隨季節變換，讓饕客可盡情享用不同風味及以不同方式演繹的魚子醬花，每位HK$773。另外，廣受歡迎的週日八道菜早午法日饗宴亦推出7折優惠，每位HK$820可享無限生蠔及香檳，非常吸引！米芝蓮推薦食府國金軒The Mira片皮鴨優惠亦載譽歸來，堂食京式片皮鴨56折，折後HK$653。位於灣仔Mira Moon 問月酒店的Supergiant融合了熟悉的東南亞元素，加入了中國、日本和印度特色，推出買一送一東南亞滋味晚宴及買二送二周日早午宴，晚宴折後每位只需HK$155，早午宴每位只需HK$221，均配有多款前菜、主菜及甜品選擇，每道美饌都充滿亞熱帶風情，非常划算。聖誕將至，The Mira Hong Kong 特別準備炫美豐盛的《星光璀璨聖誕禮籃》，禮籃包括榛子朱古力聖誕麵包、聖誕水果蛋糕、鵝肝醬、奢華的法國Perrier-Jouet香檳等，折扣後只需HK＄1,888 ，購買5盒或以上更有HK$700優惠。大快朵頤後也別忘記滋養身心，MiraSpa的5折健身會藉及低至6折的美容按摩療程一定可以令你煥然一新。
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【 $500優惠】星光璀璨聖誕禮籃(HK$1,888，原價HK$2,388)炫美豐盛的禮籃包括由糕點大師團隊匠心打造的榛子朱古力聖誕麵包、聖誕水果蛋糕，令人垂涎不已的鵝肝醬，清雅芳香的白松露蜜糖，奢華的法國Perrier-Jouet香檳等一系列的冬日美饌！購買5盒或以上可享HK$700優惠。
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【5折】WHISK 五道菜品味午宴禮券買二送二 (星期一至五)(HK$1,196*，每位只需HK$299，原價HK$2,192) 以超凡法日烹調藝術及時令食材為您呈獻主廚推介香烤法國嫩鴿、煙燻鰻魚配蘋果醋、鮮甜龍蝦意大利飯、煙燻鹽麴鱒魚等，俘虜您的味蕾！
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【5折】Supergiant 三道菜東南亞滋味晚宴買一送一 (星期一至六) (HK$310*，每位只需HK$155，原價HK$568) 匠心炮製一系列東南亞美饌，創意十足。香烤沙嗲串、搭配北非小米的澳洲羊架及香蘭葉烤大海鱸魚等等。
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【56折】國金軒The Mira京式片皮鴨禮券(星期一至四晚市)(HK$653*，原價HK$1,087) 京式片皮鴨禮券換領只限堂食，不設外賣。
*價目已包括每位成人原價之加一服務費
HK$11享JAJA 招牌煙燻粟米條 11%折扣嚐國金軒秋冬大閘蟹盛宴 HK$111優惠價加購翠亨邨包裝食品
Mira Dining 旗下中環國金軒、翠亨邨及JAJA亦同時推出多項優惠，響應雙11優惠！名人飯堂中環國金軒今秋首設秋冬大閘蟹盛宴，嚴選品質最肥美上乘的6両大閘蟹作清蒸，以及一系列以極品蟹粉入饌的美餚，六道菜89折，現每位HK$1,503。一向以精緻滋味素食見稱的JAJA以招牌煙燻粟米條酬謝食客，堂食惠顧HK$300即可以HK$11換購。此外，於推廣期內購買翠亨邨即食包裝美饌禮券均可享HK$111加購優惠或11%折扣，包括秘製蠔皇南非10頭鮑魚禮券、鮑汁花菇鵝掌禮券及自家製甜醋豬腳薑禮券，喜愛三款佳餚配搭的客人亦可選擇「美味之選」禮券套裝。
|【89折】中環國金軒秋冬大閘蟹盛宴 (HK$1,503，原價HK$1,688) (2位起)(優惠換領期：11月4日至18日)星期一至五晚市時段，星期六至日午市及晚市時段供應。六道盛宴包括蟹粉玉珠澳洲龍蝦球、入口幼滑如絲的蟹粉炒千層蛋白跟蟹粉、滋補養生的石斛燉法國鵪鶉花膠湯及西班牙黑豚叉燒皇等，令人對垂涎三尺！
|【12折】JAJA招牌煙燻粟米條條配燒烤素蛋黃 (HK$11，原價HK$95) 堂食惠顧HK$300即可以HK$11換購。採用本地超甜粟米，先以煙燻紅椒粉醃製，然後切成連粟米芯的條狀，再以高溫烤焗，令粟米特別入味，香甜及惹味兼備。配以含益生菌的漬紅菜頭絲，和自製燒烤素蛋黃醬，甜、辣、酸、香多款滋味互相交錯，令人欲罷不能。
|【81折】翠亨邨 秘製蠔皇南非10頭鮑魚禮券套裝(一套四包) (每包4隻，180克) 買三包可享HK$111加購優惠(HK$615, 原價HK$752)此為真空急凍包，只限外賣自取
|【81折】翠亨邨鮑汁花菇鵝掌禮券套裝(一套四包)買三包可享HK$111加購優惠 (HK$615, 原價HK$752)此為真空急凍包，只限外賣自取
Mira eShop「雙11狂歡優惠」所有優惠數量有限，售完即止，套餐均已包加一及茶芥。Mira eShop現接受多種付款方式，包括AlipayHK(支付寶香港)、WeChat Pay(微信支付) 、BoC Pay、Payme、Visa、MasterCard、JCB及美國運通。有關Mira eShop「雙11狂歡優惠」活動詳情，可瀏覽網頁 (https://bit.ly/Mira-eShop-11-11-Big-Sale)