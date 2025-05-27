永明「同心破浪龍舟賽」線上遊戲送$100購物券 K11 MUSEA設龍舟鼓樂舫免費體驗
端午節將至，由旅發局主辦、中國香港龍舟總會合辦，以及 Sun Life永明冠名贊助的年度國際級體育盛事 ─「2025 永明香港國際龍舟邀請賽」將於6月7日至8日在尖沙咀東部海濱盛大舉行！
Sun Life 永明更精心安排連串精彩的龍舟推廣活動，由線上至線下讓全港市民及遊客一同感受這項傳統節慶習俗獨有的魅力，讓這個盛夏更加熱鬧精彩！Sun Life 永明首席客戶總監羅婉君表示：「Sun Life 永明多年來積極推廣龍舟這項有益身心的活動，傳承傳統文化並推動社會健康發展。今年我們很榮幸能與旅發局攜手合作，並成為『永明香港國際龍舟邀請賽』的冠名贊助，將這項極具意義的活動提升至國際級體育盛事，演繹了傳統文化與現代創新的完美融合。除了冠名贊助這項大型體育活動外，我們更精心為市民準備一系列推廣活動，冀鼓勵更多市民建立健康積極的生活模式，貫徹我們幫助客戶建構健康生活的宗旨。」
「同心破浪龍舟賽」 網上遊戲送$100購物券
為讓市民提前感受節日氣氛，市民可於即日至6月3日的推廣期內到Sun Life永明官方Facebook平台參加「同心破浪龍舟賽」線上有獎遊戲。參加者可在虛擬場景中體驗龍舟划槳及擊鼓的樂趣，逐步完成各項挑戰。按指定步驟完成遊戲後，即有機會獲得價值 $100港元之電子購物禮券。
K11 MUSEA「永明龍舟鼓樂舫」免費開放
於即日至6月8日期間，Sun Life永明於尖沙咀K11 MUSEA地下Promenade設置大型互動裝置「永明龍舟鼓樂舫」。市民可於上午11時至晚上9時的開放時間內，免費體驗模擬龍舟鼓手的樂趣，選擇單人或雙人的遊戲模式，隨著遊戲音樂節奏擊鼓同樂，現場亦設有特色打卡位供拍照留念。於現場完成遊戲及填妥簡單問卷的參加者更有機會獲得精美禮品。
圖片來源：永明提供