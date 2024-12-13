永明金融舉辦非洲鼓團建活動 融入ESG理念推動可持續發展
打非洲鼓培養團隊默契 高層參與提升向心力
團建活動從早上開始，參與者分組進行不同挑戰，並於下午完成全體非洲鼓合奏，展現團隊合作的成果。永明金融香港人壽及康健業務總經理楊娟（Christine）指出：「如打非洲鼓一樣，十分考驗團隊之間的協作和默契，每位都要聆聽彼此的節奏及打拍子，體現了團隊合作性。」
她表示，溝通和理解對團隊尤為重要，透過不同形式的交流可以增強彼此聯繫。此外，她強調團隊需設定共同目標，才能更好應對挑戰，並在完成目標後分享成果，進一步加強凝聚力。活動中，永明金融管理層亦親身參與，體現「上下一心」的團隊文化。
環保與社會責任並重 體現ESG理念
是次活動亦深度融入永明金融的ESG（環境、社會及企業管治）理念，活動所用的非洲鼓採用可持續材料製作，並特意訂製了由基層少數族裔以再生木手工製作的小鼓作為紀念品，參與者穿著的特製服裝亦採用環保物料。
在「社會」層面，活動以音樂為媒介，強調包容性及團隊合作，明年第一季永明義工隊永明義工隊將探訪聖公會聖基道兒童院，並教導兒童非洲鼓，培養他們的合作能力及自信心。
BOLDER理念助力人才發展 打造韌性團隊
楊娟指，永明金融以BOLDER理念推動員工發展，強調六大核心價值，包括「行動傾向」、「開放聆聽」、「持續學習」、「驅動成果」、「賦能」及「柔韌性」。活動中，每位參與者透過實踐深刻體會團隊合作的重要性，並學會在挑戰中保持韌性，她指：「每位成員都需專注於彼此的節奏及拍子，這不僅提升了默契，亦讓大家意識到個人貢獻對團隊成就的影響。」
招募3,000名國際人才
永明金融首席代理分銷業務戰略及發展總監田宇軒（Mark）表示，為配合公司2025年的發展目標，計劃在香港及海外招聘逾3,000名人才。他指出：「因SunLife永明是本地其中一家跨國的資產管理及保險公司，招聘國際化人才，亦符合公司的發展目標及香港國際金融中心的地位。」此外，他強調，公司更注重應徵者是否認同公司使命，願意為客戶帶來健康生活及財務保障。
創新體驗結合ESG與音樂
團隊培訓顧問表示，此次團建活動是全港少見的創新體驗，除創作了舊曲新詞的主題曲外，亦以AI模擬人聲演唱製作MV，提升投入感，更請來非洲籍藝人指導打鼓，現場氣氛非常熱烈，活動中強調ESG理念，並融入永明金融獨有的BOLDER價值觀，讓參加者深刻體驗音樂與可持續發展的結合。