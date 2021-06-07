洗頭水價格居然差1倍？屈臣氏比惠康平101%

洗頭水價格|「邊度買洗頭水平？」相信你都有問過這個問題。洗頭水這些日常護理產品，洗頭水價格即使相差，也離不開十元八塊，但最近我們在消委會格價網站發現，在29款洗頭水當中，有逾10款洗頭水的價格差別超過37%以上，而當中多芬Dove三款洗頭水在惠康與屈臣氏出售的價格，差別更達101%！足足相差1倍！

撰文： Pricey ｜圖片：香港消委會