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18款沐浴露 消委會比較超市邊間買最平？最多慳$52 差幅逾4成

東方新地 - 生活

消委會沐浴露價錢｜百物騰貴，尤其是不少生活必須品的價格每年提升，令家庭開支百上加斤。消委會在格價網中，列出多達18款沐浴露售價，當中有5款沐浴露差幅超過4成，而當中一款沐浴露更達5成半。

撰文： Pricey ｜圖片：香港消委會、新傳媒資料室｜資料來源：消委會網上價格一覽通

11個品牌沐浴露6大超市格價

據香港消委會的格價網站最新資料（截至6月13日）顯示，是次格價調查的6間大型連鎖超市包括「惠康」、「百佳」、「Market Place by Jasons」、「萬寧」、「屈臣氏」及「AEON」，在沐浴露一欄中共有11個品牌18款產品，分別為「多芬 Dove」、「麗仕 (力士) Lux」、「強生 Johnson’s」、「露得清 Neutrogena」、「舒特膚 Cetaphil 」、「施巴 Sebamed」、「碌柚葉 Pomelo Leaf」、「滴露 Dettol」、「梨奧美 o’Naomi」、「艾詩 Enchanteur」及「澳寶 Opal」。

（圖片來源：新傳媒資料室）
（圖片來源：新傳媒資料室）

惠康沐浴露較多平價貨

6間大型連鎖超市，18個可比較價格的沐浴露產品中，「惠康」有5個產品為最低價；「屈臣氏」有4個產品；「萬寧」有4個產品；「Market Place by Jasons」有3個產品，而「百佳」及「AEON」同樣只有2個產品。

（數據截至6月13日）

惠康百佳Market Place by Jasons屈臣氏萬寧AEON相差比率
多芬 Dove滋養柔膚沐浴乳 (滋養柔嫩配方) 1000克47.947.947.930.947.955.02%
麗仕 (力士) Lux水嫩柔膚絲蛋白精華沐浴乳 1公升3044.93044.92954.83%
強生 Johnson’s嬰兒香桃沐浴露 1000毫升42.929.545.42%
露得清 Neutrogena沐浴露 32安士 946毫升128179.9179.9179.940.55%
多芬 Dove滋養柔膚沐浴乳 (滋養柔嫩配方) 750克3938.940.228.92939.10%
舒特膚 Cetaphil溫和潔膚露 500毫升100.812612625.00%
施巴 Sebamed潔膚浴露 (配合敏感皮膚) 1公升199.9192.9192.917017.59%
碌柚葉 Pomelo Leaf沐浴露 (滋潤+保濕) 720毫升43.849.943.813.93%
滴露 Dettol金裝經典保護抗菌沐浴露 625克47.942.942.911.66%
梨奧美 o’Naomi有機蔗糖香橙花特滋潤止痕沐浴露 800毫升35.939.911.14%
艾詩 Enchanteur芬香沐浴露 (魅力花香) 650毫升36.939.936.936.933.98.85%
滴露 Dettol敏感肌膚沐浴露 650克42.945.96.99%
強生 Johnson’spH5.5 (2合1) 潤膚乳沐浴露 750毫升28.929.928.93.46%
強生 Johnson’spH5.5 潔膚沐浴露 750毫升28.929.928.93.46%
澳寶 Opal特效滋潤沐浴露 2公升3030.93.00%
強生 Johnson’s溫和沐浴露 750毫升38.938.938.938.938.90.00%
強生 Johnson’s牛奶純米沐浴乳 750毫升40.940.940.940.90.00%
麗仕 (力士) Lux亮白細緻沐浴乳 1公升44.944.90.00%

浴露價格差幅達40％最多慳$51.9

在眾多洗頭水產品中，以「露得清 Neutrogena 」的沐浴露 32安士 946毫升，差幅比例雖然只有40.55%，但由於其定價較貴，「屈臣氏」$179.9與「百佳」$128的價格相比，「百佳」也平了$51.9。

（圖片來源：消委會）
（圖片來源：消委會）

至於「多芬Dove」滋養柔膚沐浴乳 (滋養柔嫩配方) 1000克的價格差幅分別最大，在5間超市的沐浴露價格介乎$47至$30.9。當中「屈臣氏」以$30.9售價最平，與其餘4間超市相比，足足平了$17，差幅達55%。

 

（圖片來源：消委會
（圖片來源：消委會

而「麗仕 (力士) Lux」的水嫩柔膚絲蛋白精華沐浴乳 1公升在「萬寧」與「屈臣氏」的售價，相差也接近54.8%，前者$44.9，後者$29，兩者相差$15.9；至於「強生 Johnson’s」的嬰兒香桃沐浴露 1000毫升，最低$29.5，最高$42.9，差幅也達$13。

（圖片來源：消委會）
（圖片來源：消委會）

總結：想精明消費，記住最緊要貨比三家之餘，同牌子的產品也可以比一比，因為容量不同，最終是否抵，可能要看它的單位價格。如Dove滋養柔膚沐浴乳750克 ，最低價為$28.9，而同款的滋養柔膚沐浴乳 (滋養柔嫩配方) 1000克，最低價為$30.9，兩者只差$2，但容量後者則多了250克。如以100克為一個單位，Dove滋養柔膚沐浴乳750克，每100克為$3.8；Dove滋養柔膚沐浴乳1000克，每100克為$3。

（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）想精明消費，繼續留意我們「格價王」的調查報告！

貼士：在消委會的格價網除了可睇到單日價錢之外，仲有該產品過去7天及30天內的最高價與最低價，如「多芬 Dove 」滋養柔膚沐浴乳 (滋養柔嫩配方) 750克，過去7天最高價為$40.2，最低為$28.9；過去30天最高價為$52，最低為$28.9。只要在出門購物前睇一睇，就大約知道知價錢有冇買貴啦！

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