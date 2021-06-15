18款沐浴露 消委會比較超市邊間買最平？最多慳$52 差幅逾4成

消委會沐浴露價錢｜百物騰貴，尤其是不少生活必須品的價格每年提升，令家庭開支百上加斤。消委會在格價網中，列出多達18款沐浴露售價，當中有5款沐浴露差幅超過4成，而當中一款沐浴露更達5成半。

撰文： Pricey ｜圖片：香港消委會、新傳媒資料室｜資料來源：消委會網上價格一覽通