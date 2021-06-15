18款沐浴露 消委會比較超市邊間買最平？最多慳$52 差幅逾4成
撰文： Pricey ｜圖片：香港消委會、新傳媒資料室｜資料來源：消委會網上價格一覽通
11個品牌沐浴露6大超市格價
據香港消委會的格價網站最新資料（截至6月13日）顯示，是次格價調查的6間大型連鎖超市包括「惠康」、「百佳」、「Market Place by Jasons」、「萬寧」、「屈臣氏」及「AEON」，在沐浴露一欄中共有11個品牌18款產品，分別為「多芬 Dove」、「麗仕 (力士) Lux」、「強生 Johnson’s」、「露得清 Neutrogena」、「舒特膚 Cetaphil 」、「施巴 Sebamed」、「碌柚葉 Pomelo Leaf」、「滴露 Dettol」、「梨奧美 o’Naomi」、「艾詩 Enchanteur」及「澳寶 Opal」。
惠康沐浴露較多平價貨
6間大型連鎖超市，18個可比較價格的沐浴露產品中，「惠康」有5個產品為最低價；「屈臣氏」有4個產品；「萬寧」有4個產品；「Market Place by Jasons」有3個產品，而「百佳」及「AEON」同樣只有2個產品。
（數據截至6月13日）
|惠康
|百佳
|Market Place by Jasons
|屈臣氏
|萬寧
|AEON
|相差比率
|多芬 Dove
|滋養柔膚沐浴乳 (滋養柔嫩配方) 1000克
|47.9
|47.9
|47.9
|30.9
|47.9
|55.02%
|麗仕 (力士) Lux
|水嫩柔膚絲蛋白精華沐浴乳 1公升
|30
|44.9
|30
|44.9
|29
|54.83%
|強生 Johnson’s
|嬰兒香桃沐浴露 1000毫升
|42.9
|29.5
|45.42%
|露得清 Neutrogena
|沐浴露 32安士 946毫升
|128
|179.9
|179.9
|179.9
|40.55%
|多芬 Dove
|滋養柔膚沐浴乳 (滋養柔嫩配方) 750克
|39
|38.9
|40.2
|28.9
|29
|39.10%
|舒特膚 Cetaphil
|溫和潔膚露 500毫升
|100.8
|126
|126
|25.00%
|施巴 Sebamed
|潔膚浴露 (配合敏感皮膚) 1公升
|199.9
|192.9
|192.9
|170
|17.59%
|碌柚葉 Pomelo Leaf
|沐浴露 (滋潤+保濕) 720毫升
|43.8
|49.9
|43.8
|13.93%
|滴露 Dettol
|金裝經典保護抗菌沐浴露 625克
|47.9
|42.9
|42.9
|11.66%
|梨奧美 o’Naomi
|有機蔗糖香橙花特滋潤止痕沐浴露 800毫升
|35.9
|39.9
|11.14%
|艾詩 Enchanteur
|芬香沐浴露 (魅力花香) 650毫升
|36.9
|39.9
|36.9
|36.9
|33.9
|8.85%
|滴露 Dettol
|敏感肌膚沐浴露 650克
|42.9
|45.9
|6.99%
|強生 Johnson’s
|pH5.5 (2合1) 潤膚乳沐浴露 750毫升
|28.9
|29.9
|28.9
|3.46%
|強生 Johnson’s
|pH5.5 潔膚沐浴露 750毫升
|28.9
|29.9
|28.9
|3.46%
|澳寶 Opal
|特效滋潤沐浴露 2公升
|30
|30.9
|3.00%
|強生 Johnson’s
|溫和沐浴露 750毫升
|38.9
|38.9
|38.9
|38.9
|38.9
|0.00%
|強生 Johnson’s
|牛奶純米沐浴乳 750毫升
|40.9
|40.9
|40.9
|40.9
|0.00%
|麗仕 (力士) Lux
|亮白細緻沐浴乳 1公升
|44.9
|44.9
|0.00%
浴露價格差幅達40％最多慳$51.9
在眾多洗頭水產品中，以「露得清 Neutrogena 」的沐浴露 32安士 946毫升，差幅比例雖然只有40.55%，但由於其定價較貴，「屈臣氏」$179.9與「百佳」$128的價格相比，「百佳」也平了$51.9。
至於「多芬Dove」滋養柔膚沐浴乳 (滋養柔嫩配方) 1000克的價格差幅分別最大，在5間超市的沐浴露價格介乎$47至$30.9。當中「屈臣氏」以$30.9售價最平，與其餘4間超市相比，足足平了$17，差幅達55%。
而「麗仕 (力士) Lux」的水嫩柔膚絲蛋白精華沐浴乳 1公升在「萬寧」與「屈臣氏」的售價，相差也接近54.8%，前者$44.9，後者$29，兩者相差$15.9；至於「強生 Johnson’s」的嬰兒香桃沐浴露 1000毫升，最低$29.5，最高$42.9，差幅也達$13。
總結：想精明消費，記住最緊要貨比三家之餘，同牌子的產品也可以比一比，因為容量不同，最終是否抵，可能要看它的單位價格。如Dove滋養柔膚沐浴乳750克 ，最低價為$28.9，而同款的滋養柔膚沐浴乳 (滋養柔嫩配方) 1000克，最低價為$30.9，兩者只差$2，但容量後者則多了250克。如以100克為一個單位，Dove滋養柔膚沐浴乳750克，每100克為$3.8；Dove滋養柔膚沐浴乳1000克，每100克為$3。
貼士：在消委會的格價網除了可睇到單日價錢之外，仲有該產品過去7天及30天內的最高價與最低價，如「多芬 Dove 」滋養柔膚沐浴乳 (滋養柔嫩配方) 750克，過去7天最高價為$40.2，最低為$28.9；過去30天最高價為$52，最低為$28.9。只要在出門購物前睇一睇，就大約知道知價錢有冇買貴啦！