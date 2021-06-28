消委會牙膏｜ 23款牙膏價錢比併 高露潔1支竟然差額逾$20

消委會牙膏價錢｜我們每天都需要刷牙，牙膏已成為生活必需品。平時選擇牙膏，大多數會考慮成放、功能、味道，當然也有以「平」為首，邊款抵買就選邊款！消委會的格價網最近列出23款牙膏的價錢，有2款的差幅居然達100%，價錢平1倍！

撰文： Pricey ｜圖片：香港消委會、新傳媒資料室｜資料來源：消委會網上價格一覽通