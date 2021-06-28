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消委會牙膏｜ 23款牙膏價錢比併 高露潔1支竟然差額逾$20

東方新地 - 生活

消委會牙膏價錢｜我們每天都需要刷牙，牙膏已成為生活必需品。平時選擇牙膏，大多數會考慮成放、功能、味道，當然也有以「平」為首，邊款抵買就選邊款！消委會的格價網最近列出23款牙膏的價錢，有2款的差幅居然達100%，價錢平1倍！

撰文： Pricey ｜圖片：香港消委會、新傳媒資料室｜資料來源：消委會網上價格一覽通

消委會5大超市23款牙膏價錢

據香港消委會的格價網站最新資料（截至6月25日）顯示，是次格價調查的5大型連鎖超市包括「百佳」、「Market Place by Jasons」、「萬寧」、「屈臣氏」及「AEON」，在牙膏一欄中共有4個品牌23款產品，分別為「高露潔 Colgate」、「黑人 Darlie」、「舒適達 Sensodyne」及「牙齦適 Parodontax」。

（圖片來源：PhotoAC）
（圖片來源：PhotoAC）

牙膏價錢貴1倍 識搵隨時慳$21.1

在23款牙膏中，有6款的差幅達20%至100%。差幅最大的是「高露潔 Colgate 」抗敏專家牙膏 110克 ，在「Market Place by Jasons 」購買要$42，在「AEON」購買則是$20.9，相差足足$ 21.1，差幅達100.96%。至於同牌子的「全效12 – 專業美白牙膏 150克 」，在「Market Place by Jasons 」及「屈臣氏 」的價錢分別為$38及$37.9，如在「百佳 」購買，則$19.9，慳了$18.1，差幅達90.95%。

（圖片來源：消委會）
高露潔抗敏專家牙膏 110克差幅超過1倍。 （圖片來源：消委會）

（數據截至6月25日）

百佳Market Place by Jasons屈臣氏萬寧AEON相差比率
高露潔 Colgate抗敏專家牙膏 110克4220.9100.96%
高露潔 Colgate全效12 – 專業美白牙膏 150克19.93837.990.95%
高露潔 Colgate三重功效牙膏 200克 x 3423040.00%
黑人 Darlie兒童牙膏 – 草莓味 40克9.9823.75%
高露潔 ColgateMaximum Cavity Protection GRF 牙膏 250克 x 337.946.53822.69%
黑人 Darlie雙重薄荷強健琺瑯質牙膏 200克 x 344.539.93720.27%
舒適達 Sensodyne專業修復抗敏牙膏 100克42.940.242.942.96.72%
舒適達 Sensodyne清涼薄荷牙膏 120克39.938.939.92.57%
舒適達 Sensodyne清涼薄荷牙膏 120克39.938.939.92.57%
高露潔 Colgate超感白牙膏 160克20.920.90.00%
高露潔 ColgateMaximum Cavity Protection GRF 牙膏 250克20.920.90.00%
高露潔 Colgate三重功效牙膏 200克18.918.90.00%
牙齦適 Parodontax牙齦護理牙膏 100克33.933.933.90.00%
牙齦適 Parodontax特強薄荷配方牙膏 90克33.933.933.90.00%
舒適達 Sensodyne全效配方牙膏 120克39.939.939.90.00%
高露潔 ColgateMaximum Cavity Protection GRF 牙膏 175克 x 225.90.00%
高露潔 ColgateMaximum Cavity Protection ICM 冰涼薄荷牙膏 250克20.90.00%
高露潔 Colgate全效12 – 專業潔淨牙膏 150克 x 356.90.00%
黑人 Darlie全亮白青檸薄荷牙膏 140克 x 341.90.00%
黑人 DarlieDouble Action 雙重薄荷牙膏 175克 × 2260.00%
黑人 DarlieDouble Action 雙重薄荷牙膏 – 家庭裝孖裝 200克 × 226.20.00%
黑人 DarlieDouble Action 雙重薄荷牙膏 250克20.50.00%
黑人 DarlieFresh’n Brite 潔齒亮白牙膏 – 孖裝 200克 × 226.90.00%
（圖片來源：消委會）
在萬寧買這款3盒裝$30，平均$10盒。（圖片來源：消委會）

百佳最多牙膏款式選擇

是次格價在5間超市中，沒有一間擁有最多平價貨，但以「百佳」售賣的款式較多，23款牙膏中有15款可以購買得到；「屈臣氏」是第2位，有12款； 「萬寧 」以8款位居第3位。

兩間超市靠贈品優惠吸客

部份牙膏價錢未有太大減幅，但發現「屈臣氏」及「Market Place by Jasons」2間超市都提供不少著數優惠。如「屈臣氏」購買2件指定「舒適達」產品送即送TEMPO盒裝紙巾 4盒 ; 買任何「Oral – B」、「黑人牙膏」、或「片仔癀」口腔護理產品滿$119，獨家送白元吸濕器500毫升(3個裝）等。至於「Market Place by Jasons」購買「高露潔」牙膏送多芬滋養柔嫩沐浴乳；購買「牙齦適」或「舒適達」牙膏送淺井琦玉縣彩之輝米等。

（圖片來源：新傳媒資料室）
（圖片來源：新傳媒資料室）

總結：是次調查結果顯示，超市的牙膏23款中有6款的差幅較大，而其他則較小，甚至一半以上沒有任何差別。如要精明消費，可能要同時間考慮超市提供的贈品優惠。

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