消委會牙膏｜ 23款牙膏價錢比併 高露潔1支竟然差額逾$20
撰文： Pricey ｜圖片：香港消委會、新傳媒資料室｜資料來源：消委會網上價格一覽通
消委會5大超市23款牙膏價錢
據香港消委會的格價網站最新資料（截至6月25日）顯示，是次格價調查的5大型連鎖超市包括「百佳」、「Market Place by Jasons」、「萬寧」、「屈臣氏」及「AEON」，在牙膏一欄中共有4個品牌23款產品，分別為「高露潔 Colgate」、「黑人 Darlie」、「舒適達 Sensodyne」及「牙齦適 Parodontax」。
牙膏價錢貴1倍 識搵隨時慳$21.1
在23款牙膏中，有6款的差幅達20%至100%。差幅最大的是「高露潔 Colgate 」抗敏專家牙膏 110克 ，在「Market Place by Jasons 」購買要$42，在「AEON」購買則是$20.9，相差足足$ 21.1，差幅達100.96%。至於同牌子的「全效12 – 專業美白牙膏 150克 」，在「Market Place by Jasons 」及「屈臣氏 」的價錢分別為$38及$37.9，如在「百佳 」購買，則$19.9，慳了$18.1，差幅達90.95%。
（數據截至6月25日）
|百佳
|Market Place by Jasons
|屈臣氏
|萬寧
|AEON
|相差比率
|高露潔 Colgate
|抗敏專家牙膏 110克
|42
|20.9
|100.96%
|高露潔 Colgate
|全效12 – 專業美白牙膏 150克
|19.9
|38
|37.9
|90.95%
|高露潔 Colgate
|三重功效牙膏 200克 x 3
|42
|30
|40.00%
|黑人 Darlie
|兒童牙膏 – 草莓味 40克
|9.9
|8
|23.75%
|高露潔 Colgate
|Maximum Cavity Protection GRF 牙膏 250克 x 3
|37.9
|46.5
|38
|22.69%
|黑人 Darlie
|雙重薄荷強健琺瑯質牙膏 200克 x 3
|44.5
|39.9
|37
|20.27%
|舒適達 Sensodyne
|專業修復抗敏牙膏 100克
|42.9
|40.2
|42.9
|42.9
|6.72%
|舒適達 Sensodyne
|清涼薄荷牙膏 120克
|39.9
|38.9
|39.9
|2.57%
|舒適達 Sensodyne
|清涼薄荷牙膏 120克
|39.9
|38.9
|39.9
|2.57%
|高露潔 Colgate
|超感白牙膏 160克
|20.9
|20.9
|0.00%
|高露潔 Colgate
|Maximum Cavity Protection GRF 牙膏 250克
|20.9
|20.9
|0.00%
|高露潔 Colgate
|三重功效牙膏 200克
|18.9
|18.9
|0.00%
|牙齦適 Parodontax
|牙齦護理牙膏 100克
|33.9
|33.9
|33.9
|0.00%
|牙齦適 Parodontax
|特強薄荷配方牙膏 90克
|33.9
|33.9
|33.9
|0.00%
|舒適達 Sensodyne
|全效配方牙膏 120克
|39.9
|39.9
|39.9
|0.00%
|高露潔 Colgate
|Maximum Cavity Protection GRF 牙膏 175克 x 2
|25.9
|0.00%
|高露潔 Colgate
|Maximum Cavity Protection ICM 冰涼薄荷牙膏 250克
|20.9
|0.00%
|高露潔 Colgate
|全效12 – 專業潔淨牙膏 150克 x 3
|56.9
|0.00%
|黑人 Darlie
|全亮白青檸薄荷牙膏 140克 x 3
|41.9
|0.00%
|黑人 Darlie
|Double Action 雙重薄荷牙膏 175克 × 2
|26
|0.00%
|黑人 Darlie
|Double Action 雙重薄荷牙膏 – 家庭裝孖裝 200克 × 2
|26.2
|0.00%
|黑人 Darlie
|Double Action 雙重薄荷牙膏 250克
|20.5
|0.00%
|黑人 Darlie
|Fresh’n Brite 潔齒亮白牙膏 – 孖裝 200克 × 2
|26.9
|0.00%
百佳最多牙膏款式選擇
是次格價在5間超市中，沒有一間擁有最多平價貨，但以「百佳」售賣的款式較多，23款牙膏中有15款可以購買得到；「屈臣氏」是第2位，有12款； 「萬寧 」以8款位居第3位。
兩間超市靠贈品優惠吸客
部份牙膏價錢未有太大減幅，但發現「屈臣氏」及「Market Place by Jasons」2間超市都提供不少著數優惠。如「屈臣氏」購買2件指定「舒適達」產品送即送TEMPO盒裝紙巾 4盒 ; 買任何「Oral – B」、「黑人牙膏」、或「片仔癀」口腔護理產品滿$119，獨家送白元吸濕器500毫升(3個裝）等。至於「Market Place by Jasons」購買「高露潔」牙膏送多芬滋養柔嫩沐浴乳；購買「牙齦適」或「舒適達」牙膏送淺井琦玉縣彩之輝米等。
總結：是次調查結果顯示，超市的牙膏23款中有6款的差幅較大，而其他則較小，甚至一半以上沒有任何差別。如要精明消費，可能要同時間考慮超市提供的贈品優惠。