夏季熱浪來襲 香港發出黃色工作暑熱警告及消暑湯水食譜推介
此警告意味著在部分工作環境下，熱壓力已達到相當高的水平，工作人員需採取適當的防暑措施，以避免中暑等健康問題。政府亦呼籲僱主和員工遵循《預防工作時中暑指引》，合理安排工作和休息時間，並提供足夠的防暑設施。香港夏季天氣特徵為高溫多濕，不僅給戶外工作者帶來挑戰，也讓普通市民感到難以忍受。在這樣的天氣條件下，市民應當注意身體的防暑降溫，避免因高溫引起的健康問題。除了政府發出的警告和指引外，市民也可以透過飲食調理來幫助身體消暑降溫，例如飲用一些特製的消暑湯水。
消暑湯水食譜重要性
在炎炎夏日，除了避免長時間在烈日下工作，合理安排休息時間外，飲食調理也是消暑的重要手段。中醫師指出，飲用消暑湯水能有效幫助身體由內而外地降溫，對抗高溫帶來的不適。這些湯水大多使用時令蔬果如冬瓜、老黃瓜等，不僅清涼解暑，還能提供身體所需的水分和營養。此外，這些湯水大部分為素食，適合各種飲食習慣的人士。然而，孕婦在選擇食材時需特別留意，避免飲用含有不宜成分的湯水。
夏日消暑湯水食譜推介
為了幫助市民在炎熱的夏季保持健康，以下是幾款簡易的消暑湯水食譜。例如蓮蓬馬蹄西瓜皮荷葉湯，不僅清熱解毒，還能預防中暑；扁豆花老黃瓜燈芯草薏米豬橫脷湯則有助消暑祛濕，利水去腫。這些食譜的材料容易取得，烹煮方法簡單，適合家庭自製，享受健康涼爽的夏日。特別是在高溫警告期間，這些湯水能為身體提供額外的防護，減少中暑的風險。
預防中暑生活建議
除了飲用消暑湯水外，日常生活中的一些習慣也能幫助預防中暑。中醫建議，夏天應多喝水，尤其是在戶外工作或運動後，要細口慢飲，避免猛喝冷水。在高溫下工作時，應該每隔一到兩小時就到陰涼處休息，並避免過度飲用冷飲或食用生冷食物。此外，適當的飲食調理，如避免過多攝入熱氣食物，飲用五花茶等，也能幫助身體排出濕熱，減少感暑的機會。
黃色工作暑熱警告生效中 勞工處提醒注意防暑
暑熱警告｜黃色工作暑熱警告在今日上午8時50分生效，表示部分工作環境下的熱壓力頗高，請採取適當的防暑措施。顯示部分工作環境熱壓力頗高。主應遵循《預防工作時中暑指引》，合理採取防暑措施。
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夏天湯水6款消暑湯水食譜 清熱解毒對抗濕熱 由中醫推介
夏天湯水食譜｜消暑可以從飲食著手。這次推介4個消暑湯水食譜，食療做法簡易，讓各位讀者由內涼到外。不過要留意，湯水內某些材料孕婦可要注意，即睇詳情及做法！
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