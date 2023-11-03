演唱會 紅磡香港體育館

十一月紅磡香港體育館演唱會 九巴特別線服務詳情及路線

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為配合十一月在紅磡香港體育館舉行的演唱會，九巴將開辦十一條特別線，各特別線在演唱會結束後約十五分鐘由暢運道停車場（綠閘對開）開出，服務日期及詳情如下︰

特別線開辦日期 演唱會
2023年11月4日 尹光 WAN K. 宇宙巡邏演唱會 2023
2023年11月14至23日 《Leon黎明紅館演唱會2023》
演唱會 紅磡香港體育館
（圖片來源：官方授權圖片）
路線 目的地 主要途經地點 全程車費
36R 石圍角 葵芳、葵興、石籬、石蔭、安蔭、梨木樹、象山 $19.1
41R 長青邨 大窩口轉車站、荃灣市中心、福來邨、青衣轉車站、青衣邨、長康
87R 烏溪沙站 沙田第一城、石門轉車站、富安花園、馬鞍山
98R 坑口（北）
將軍澳醫院		 秀茂坪、寶達轉車站、康盛花園、翠林、景林、厚德
215R 順天 觀塘轉車站、藍田、油塘、碧雲道、安達、安泰
224R 黃大仙 啟晴、德朗、啟業、牛頭角、牛池灣轉車站、慈雲山、竹園、樂富
259R 屯門碼頭 屯門公路轉車站、屯門市中心、安定、友愛、豐景園、龍門居、蝴蝶邨 $24.3
260R 兆康苑 屯門公路轉車站、屯門市廣場、新墟、大興、良景、寶田轉車站、建生
269R 天恆邨 大欖隧道轉車站、YOHO MALL、元朗大馬路、天耀、天瑞 $27.0
270R 聯和墟 大欖隧道轉車站、新田（轉乘前往皇崗口岸）、上水轉車站、嘉盛苑、粉嶺站轉車站、華心邨、粉嶺中心
271R 太和 白石角、廣福道轉車站、大埔中心、怡雅苑、富亨 $23.2

乘客可致電九巴顧客服務熱線2745-4466，或使用九巴網頁www.kmb.hk及智能手機應用程式App1933查詢詳情。

演唱會 紅磡香港體育館
（圖片來源：官方授權圖片）

圖片來源：有關機構

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