十一月紅磡香港體育館演唱會 九巴特別線服務詳情及路線
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為配合十一月在紅磡香港體育館舉行的演唱會，九巴將開辦十一條特別線，各特別線在演唱會結束後約十五分鐘由暢運道停車場（綠閘對開）開出，服務日期及詳情如下︰
|特別線開辦日期
|演唱會
|2023年11月4日
|尹光 WAN K. 宇宙巡邏演唱會 2023
|2023年11月14至23日
|《Leon黎明紅館演唱會2023》
|路線
|目的地
|主要途經地點
|全程車費
|36R
|石圍角
|葵芳、葵興、石籬、石蔭、安蔭、梨木樹、象山
|$19.1
|41R
|長青邨
|大窩口轉車站、荃灣市中心、福來邨、青衣轉車站、青衣邨、長康
|87R
|烏溪沙站
|沙田第一城、石門轉車站、富安花園、馬鞍山
|98R
|坑口（北）
將軍澳醫院
|秀茂坪、寶達轉車站、康盛花園、翠林、景林、厚德
|215R
|順天
|觀塘轉車站、藍田、油塘、碧雲道、安達、安泰
|224R
|黃大仙
|啟晴、德朗、啟業、牛頭角、牛池灣轉車站、慈雲山、竹園、樂富
|259R
|屯門碼頭
|屯門公路轉車站、屯門市中心、安定、友愛、豐景園、龍門居、蝴蝶邨
|$24.3
|260R
|兆康苑
|屯門公路轉車站、屯門市廣場、新墟、大興、良景、寶田轉車站、建生
|269R
|天恆邨
|大欖隧道轉車站、YOHO MALL、元朗大馬路、天耀、天瑞
|$27.0
|270R
|聯和墟
|大欖隧道轉車站、新田（轉乘前往皇崗口岸）、上水轉車站、嘉盛苑、粉嶺站轉車站、華心邨、粉嶺中心
|271R
|太和
|白石角、廣福道轉車站、大埔中心、怡雅苑、富亨
|$23.2
乘客可致電九巴顧客服務熱線2745-4466，或使用九巴網頁www.kmb.hk及智能手機應用程式App1933查詢詳情。
圖片來源：有關機構