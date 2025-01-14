鬼王潘紹聰 人生最窮撳機透支 靠一蚊一日轉運 樓換樓致富秘技失手？

「鬼王」潘紹聰（Edmond）不僅以節目《恐怖熱線》而為人熟悉，「樓換樓」累積財富投資有道更讓不少人羨慕，早前接受《東方新地》及《日日健康》主編陳小芝訪問，Edmond更分享財富管理和健康管理3大法則。

