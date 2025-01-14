鬼王潘紹聰 人生最窮撳機透支 靠一蚊一日轉運 樓換樓致富秘技失手？
一蚊一日搞付費收聽 首月賬面勁收6位數
「唔係我自己要做㗎，我全部嘢都係『被安排』！我冇諗過十幾年前，可以叫人畀錢去聽我做節目，冇諗過呢件事，唔覺得係可以成功㗎喎，係咪先，點會覺得人哋會畀錢去聽嘢呢。係因為馬死落地行，香港人網老細蕭若元唔做啦嘛，咁我都要自己做啲嘢啦，我冇其他收入㗎嘛，就係靠住大家嗰一句：我每晚都要聽你個節目、唔聽唔得㗎！」
Edmond最初的理想是成為DJ，但是《恐怖熱線》並未將Edmond留在電台，他2007年過檔網台，成為Online主持先驅。而真正賺錢，是從他2007年跳出comfort zone，自己經營網台開始。
「當時嗰個數（月入），係我唔覺得我人生會賺到嘅錢。」Edmond回憶當時萌生「一蚊一日」的念頭，最初推出付費收聽已有六千多聽眾，以月費三十蚊計算，首月賬面已大增十八萬收入，隨著訂閱人數上升，雪球更越滾越大。這筆穩定而且可觀的收入，是Edmond最初完全沒有料到的，當時博盡一鋪，沒有Plan B。
「冇得話博唔到，因為我始終都要做，唔通唔做呢個節目？只不過個形式可能唔係咁啫，或者再去搵人請我囉，而家咪唔使（打工）囉！」仿佛是命運推著Edmond向前走，除了苦心經營的節目何去何從，他早在2003年開始供樓並以此作為主要投資工具，「樓換樓」累積財富的同時，亦面對著經濟壓力。
頻頻搬屋點儲錢？ 「樓換樓」愈住愈大積累財富
Edmond的置業之路要由2003年沙士說起，當年他仍在電台工作，收入不多，父親拿到一筆「退休金」，便將其中的30萬元贈予他做首期。Edmond眼見樓價大跌，把握機會以30萬元為首期，買入紅磡都會軒單位，住了兩年因單位又曬又熱，於是換樓到土瓜灣。之後再以「樓換樓」累積大量財富。直到2020年以3,200萬沽出太子逾千呎單位，賬面勁賺732萬。
「我會覺得如果我啲錢喺度，如果唔郁呢，你層樓升幾多都唔關你事。所以我會自住，同時層樓亦係一個投資工具，加上兩、三年我就想轉一次新環境，我又唔怕搬。我會覺得我嗰嚿錢，如果一直變大間屋，即係我儲嘅錢應該會越嚟越大，因為我供嘅錢越嚟越多嘅，當然我要經過壓力測試，銀行借到畀我先得啦，咁啱我認識咗一位地產商嘅頭目，他有聽我節目嘅，佢旗下有一間屋，擺咗喺度五、六年都賣唔出，因為好高嘅樓價座落一般嘅地段，複式單位但冇車位，所以好難賣得出，於是畀咗個七折我，佢同我講：你賣就賺錢㗎喇！的確，賣嘅時候價錢都OK嘅。」
Edmond多年來以樓市作為主要投資工具，近年樓市動盪，目前手持一棟自住物業都變成負資產，一直贏開巷的他，又怎樣面對這一局？
「始終自己有一間屋，點都好過幫人供樓。呢幾年嚟，冇人知樓市會轉差成咁，咪自住先囉！」目前Edmond手上的物業是特色戶型，在市場中算少數，只要樓市回暖，又遇到有緣人心儀同類單位便要購買他的單位，「我成日都講：自住就唔輸嘅，先隨遇而安，總之我一日唔賣，我一日都冇輸，因為我唔想輸。」
儲足本錢唔打算退休 保險+年金周全部署
今年邁向56歲的Edmond認為即使樓市回暖，亦難以回復當年的景況，他坦言自己不僅投資物業，亦有買股票、比特幣，更早在學生時代已經買保險，五、六年前亦開始買延期年金，當時香港還未流行這類投資產品，他可謂是第一批購買年金的人。如此周全的部署不禁讓人好奇，莫非Edmond正為退休做準備？
「以我嘅性格，我覺得都真係唔使退，一部電話已經可以做直播，根本好難完全唔做嘢。課金之嘛，有人課幾百蚊、一千蚊，咁就可以搵到食，我相信。」
除了投資金融理財產品，Edmond更大的投資在於健康，早年在電台工作長期通宵熬夜，實在傷身，好在他有運動的習慣：「我始終覺得我身體比較好，因為我工作了幾十年，二十幾三十年，我沒有停過，所以我運動基本上都會做的，譬如現在我要跑10K之類的，而且看起來比較年輕一點，因為運動和健康是不可以忽視的。」
健身幾十年的Edmond，至今仍然堅持每星期上兩次私人教練健身課，亦藉此勸勉大家多做運動，多曬太陽，多出汗排毒，除了外表更顯年輕，有健康的本錢才能為未來創造更多豐厚的回報！