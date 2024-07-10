香港夏季潮濕天氣下衣物晾乾指南

香港天文台最新消息顯示，今日7月10日香港天氣部分時間有陽光，但亦伴隨幾陣驟雨，早上局部地區更有雷暴。日間氣溫酷熱，最高可達33度，吹輕微至和緩的偏南風。這樣的天氣模式，帶來的不僅是炎熱，還有衣物晾乾的困難。在這種潮濕天氣中，衣物往往難以乾透，留下不愉快的濕氣味。為此，我們為大家準備了一系列衣物晾乾的小技巧，幫助大家在這個夏季更好地應對潮濕天氣。