香港夏季潮濕天氣下衣物晾乾指南
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香港天文台最新消息顯示，今日7月10日香港天氣部分時間有陽光，但亦伴隨幾陣驟雨，早上局部地區更有雷暴。日間氣溫酷熱，最高可達33度，吹輕微至和緩的偏南風。這樣的天氣模式，帶來的不僅是炎熱，還有衣物晾乾的困難。在這種潮濕天氣中，衣物往往難以乾透，留下不愉快的濕氣味。為此，我們為大家準備了一系列衣物晾乾的小技巧，幫助大家在這個夏季更好地應對潮濕天氣。
根據天文台的預報，本週香港天氣將持續酷熱，並伴有間歇性驟雨。這樣的天氣條件對於衣物的晾乾無疑是一大挑戰。以下是未來三天的天氣預報：
|日期
|今日(三)
|7月11日(四)
|7月12日(五)
|最高溫度
|33度
|33度
|33度
|最低溫度
|27度
|28度
|28度
|風向及級數
|南風2至3級
|南風3級
|南至西南風3至4級
|濕度
|60-90%
|65-90%
|65-90%
|顯著降雨概率
|中低
|中低
|中低
|天氣
|部分時間有陽光，有幾陣驟雨。早上局部地區有雷暴。日間酷熱。
|部分時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱。
|部分時間有陽光，有幾陣驟雨。早上局部地區有雷暴，日間酷熱。
|日期
|7月13日(六)
|7月14日(日)
|7月15日(一)
|最高溫度
|34度
|34度
|33度
|最低溫度
|29度
|29度
|28度
|風向及級數
|南風3至4級
|東南風3至4級
|東南風4級，間中5級
|濕度
|65-90%
|60-85%
|65-90%
|顯著降雨概率
|低
|低
|中低
|天氣
|部分時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱。
|部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。日間酷熱。
|大致多雲，有幾陣驟雨。日間部分時間有陽光及酷熱。
衣物晾乾小貼士
面對潮濕天氣，晾衣服時可以使用乾毛巾吸水法，將衣物和乾毛巾捲起後用力擰乾，這樣可以提高衣物的脫水效果。此外，電器放熱法也是一個不錯的選擇，尤其適用於小件衣物，如將襪子等放入膠袋，再用風筒吹送熱風，加快衣物乾燥。熨燙濕衣服也是一種直接有效的方法，但需注意保護衣物。
晾衣技巧
衣架彎曲法可以增加衣物與空氣的接觸面積，加快晾乾速度。對於外套和襯衫，可以將帽子和袖子夾起來，或者立起領子，以增大與空氣的接觸面積。褲子則可以用圓形衣架撐開，方便空氣流通。毛巾和床單等大件物品，晾衫時可以採取不同的掛法，如搭成波浪形或M狀，以加快水分揮發。
健康晾衣警示
然而，室內晾衣可能帶來健康風險。醫生警告，室內乾燥衣物會增加室內濕度，為黴菌孢子繁殖創造理想條件，對免疫系統較弱的人群或嚴重哮喘患者構成嚴重健康風險。因此，建議在室外無法晾曬時，使用烘乾機或在通風良好的室內區域晾曬衣物。此外，乾洗衣物應避免直接穿著，以免接觸殘留的化學物質。
天文台7月10日天氣報告｜最新天氣狀況及未來天氣預測｜每日更新
最新天文台消息，香港今日7月10日預測部分時間有陽光，有幾陣驟雨。早上局部地區有雷暴。日間酷熱，最高氣溫約33度。吹輕微至和緩偏南風。今日有一股偏南氣流正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨。
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撰文：東方新地編輯部圖片來源：香港天文台