屈臣氏全新醫學美肌品牌Dermaction PLUS by Watsons，48小時極速擊退暗瘡。

潮濕的天氣下，肌膚特別容易因油脂分泌失衡而受暗瘡問題困擾，要時刻保持嫩滑膚質，必須配合有效的重點護理。屈臣氏獨家新登場醫學美肌品牌 —Dermaction PLUS by Watsons，專為年輕及健康肌膚而設，特別針對不同個人肌膚類型提供最適合的護膚配方，經過臨床測試，不含有害成分^及零刺激，有效解決敏感問題，讓您在每個季節都 LOOK GOOD, DO GOOD, FEEL GREAT！