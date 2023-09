屈臣氏全新醫學美肌品牌Dermaction PLUS by Watsons，48小時極速擊退暗瘡。

潮濕的天氣下,肌膚特別容易因油脂分泌失衡而受暗瘡問題困擾,要時刻保持嫩滑膚質,必須配合有效的重點護理。屈臣氏獨家新登場醫學美肌品牌 —Dermaction PLUS by Watsons,專為年輕及健康肌膚而設,特別針對不同個人肌膚類型提供最適合的護膚配方,經過臨床測試,不含有害成分^及零刺激,有效解決敏感問題,讓您在每個季節都 LOOK GOOD, DO GOOD, FEEL GREAT!