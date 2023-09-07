屈臣氏全新醫學美肌品牌Dermaction PLUS by Watsons，48小時極速擊退暗瘡。
潮濕的天氣下，肌膚特別容易因油脂分泌失衡而受暗瘡問題困擾，要時刻保持嫩滑膚質，必須配合有效的重點護理。屈臣氏獨家新登場醫學美肌品牌 —Dermaction PLUS by Watsons，專為年輕及健康肌膚而設，特別針對不同個人肌膚類型提供最適合的護膚配方，經過臨床測試，不含有害成分^及零刺激，有效解決敏感問題，讓您在每個季節都 LOOK GOOD, DO GOOD, FEEL GREAT！
—PRO ACNE 潔面慕斯質地如奶油般豐盈柔軟，有助清除污垢、油脂和化妝品，令肌膚柔軟光滑；PRO ACNE 日間防曬乳 SPF50+ PA++++不含油和矽酮，有助平衡肌膚水分兼收細毛孔，為肌膚提供紫外線防護和嫩膚效果。
Dermaction PLUS by Watsons 全新專業抗痘系列已於全線屈臣氏門市及網店獨家發售，更多產品詳情，請瀏覽 https://www.watsons.com.hk/promo-dermaction_plus_by_watsons。
Dermaction PLUS by Watsons 專業抗痘系列
PRO ACNE 潔面慕斯 100 毫升
PRO ACNE 淨膚潔面啫喱 100 毫升
PRO ACNE 淨膚水 100 毫升
建議零售價 $89
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建議零售價 $109
易賞錢會員價 $79
易賞錢會員價 $79
易賞錢會員價 $99
PRO ACNE 日間防曬乳
PRO ACNE
晚間急救淨痘啫喱 10 毫升
PRO ACNE
全效晚間修護精華 40 毫升
SPF50+ PA++++ 40 毫升
建議零售價 $219
建議零售價 $119
建議零售價 $119
易賞錢會員價 $199
易賞錢會員價 $109
易賞錢會員價 $109
*數據來自第三方機構選取22 名20-45 歲試用者於2022 年12 月連續使用2 天及7 天後的評估結果。^不含有害成分：香水、酒精、羊毛脂、礦物油、著色劑、對羥基苯甲酸酯、MIT/MCIT 。