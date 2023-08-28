BeanCurious 推出獨一無二的精品咖啡豆，帶來不同咖啡體驗

BeanCurious 自推出精品咖啡豆 The Curious Collection 以來，一直深受咖啡愛好者歡迎。品牌再度推出搜羅自咖啡拍賣會罕有且獨一無二的矜貴咖啡豆，為咖啡愛好者帶來不一樣的咖啡體驗。而專為喜歡嘗試不同咖啡風味買家而設的咖啡訂閱計劃，便包含所有的單品精品咖啡系列中的每一種咖啡，有時甚至還有網站上未有推廣的稀有咖啡，並於每 4 星期更新一款新咖啡，讓您保持新鮮感。