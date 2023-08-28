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BeanCurious 推出獨一無二的精品咖啡豆，帶來不同咖啡體驗

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BeanCurious 自推出精品咖啡豆 The Curious Collection 以來，一直深受咖啡愛好者歡迎。品牌再度推出搜羅自咖啡拍賣會罕有且獨一無二的矜貴咖啡豆，為咖啡愛好者帶來不一樣的咖啡體驗。而專為喜歡嘗試不同咖啡風味買家而設的咖啡訂閱計劃，便包含所有的單品精品咖啡系列中的每一種咖啡，有時甚至還有網站上未有推廣的稀有咖啡，並於每 4 星期更新一款新咖啡，讓您保持新鮮感。

在葡萄酒世界，有「Decanter 世界葡萄酒品鑒會」；餐廳便有大家熟悉的「米芝蓮指南」；在咖啡世界，便有專業的「精品咖啡拍賣會」。咖啡拍賣會，是向世界各地的買家展示高品質咖啡，及了解市場的最佳方式。以「卓越杯拍賣會（Cup of Excellence）」為例，參與的咖啡生產者會將咖啡豆送到指定地方，再根據處理方法分類及編碼。每款咖啡豆，將會有國際專家小組反覆盲測至少 20 次，再記錄分數，並根據分數高低選出供拍賣的咖啡。而「Taste of Rwanda」和「Operation Cherry Red」亦是世界知名的咖啡拍賣會對於咖啡買家來說，成功競投這些高品質的咖啡豆，等於收穫了其他咖啡供應商沒有的獨一無二稀有咖啡豆，成為市場獨家。

「咖啡拍賣會不但提供了有保證高品質的咖啡，同時是咖啡豆處理法的最佳展示舞台，反映了市場的創新潛力。」BeanCurious 烘焙師兼 SCA 培訓師及 CQI QE 講師 Anthony Kwong說。
BeanCurious 透過各大咖啡拍賣會，為各位咖啡愛好者競投高品質而稀有的咖啡豆，並提供全港獨家的精品咖啡。The Curious Collection 提供的各款咖啡拍賣會咖啡豆，埃塞俄比亞 OCR 耶加雪夫 (HK$148/100g)，便是 Operation Cherry Red 紅櫻桃計劃的拍賣豆。擁有成熟的莓果甜味，帶有悠長檸檬味的花香餘韻。可選擇淺度烘焙，品味莓果、檸檬和花香的完美平衡；又或烘焙師之選，以淺烘焙降低了酸度，使莓果在檸檬皮的襯托下味道更成熟。

購自 Taste of Rwanda 的盧旺達 BufCoffee(HK$148/100g)，擁有極高的杯測評分 86.5。評分超過 80 分的咖啡被認為是精品咖啡，Bufcoffee 杯測得分是令人難以置信的 86.5 分。咖啡豆來自盧旺達南部省的女性主導的咖啡公司，創辦人 Epiphanie Mukashyaka 對咖啡充滿熱情，她亦想幫助社區中有需要的人。為了實現將高品質咖啡生產帶入社區的夢想，Epiphanie 學習了有關咖啡貿易的一切知識，接受了有關全水洗咖啡生產和質量控制等各個級別的大量培訓，並迅速取得了驚人的成就：她成為該地區唯一的女性咖啡生產商。她通過提供衛生供水系統、為農民提供健康保險和透過提升工資來普遍提高農民生活水平，與社區分享了她公司的成功。BufCoffee 甚至在當地建了一所學校。這款 BufCoffee，生長在盧旺達南部省的 Nyamagabe 區。咖啡豆樹位於海拔 1,920 至 2,100 米之間的地區，正是這種高海拔使咖啡豆具有清脆需複雜的風味。咖啡帶黃梨子、杏子、香檳、腰果、菠蘿和蔗糖口味。 而且其酸度結構良好，帶熱帶風味。分別有淺度烘焙、深度烘焙及烘焙師之選可供選擇。

來自 Taste of Rwanda 的拍賣豆，咖啡帶黃梨子、杏子、香檳、腰果、菠蘿和蔗糖口味。 而且其酸度結構良好，帶熱帶風味。分別有淺度烘焙、深度烘焙及烘焙師之選可供選擇。
盧旺達 BufCoffee(HK$148/100g)

圖片來源：有關機構

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