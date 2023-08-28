BeanCurious 推出獨一無二的精品咖啡豆，帶來不同咖啡體驗
「咖啡拍賣會不但提供了有保證高品質的咖啡，同時是咖啡豆處理法的最佳展示舞台，反映了市場的創新潛力。」BeanCurious 烘焙師兼 SCA 培訓師及 CQI QE 講師 Anthony Kwong說。
BeanCurious 透過各大咖啡拍賣會，為各位咖啡愛好者競投高品質而稀有的咖啡豆，並提供全港獨家的精品咖啡。The Curious Collection 提供的各款咖啡拍賣會咖啡豆，埃塞俄比亞 OCR 耶加雪夫 (HK$148/100g)，便是 Operation Cherry Red 紅櫻桃計劃的拍賣豆。擁有成熟的莓果甜味，帶有悠長檸檬味的花香餘韻。可選擇淺度烘焙，品味莓果、檸檬和花香的完美平衡；又或烘焙師之選，以淺烘焙降低了酸度，使莓果在檸檬皮的襯托下味道更成熟。
購自 Taste of Rwanda 的盧旺達 BufCoffee(HK$148/100g)，擁有極高的杯測評分 86.5。評分超過 80 分的咖啡被認為是精品咖啡，Bufcoffee 杯測得分是令人難以置信的 86.5 分。咖啡豆來自盧旺達南部省的女性主導的咖啡公司，創辦人 Epiphanie Mukashyaka 對咖啡充滿熱情，她亦想幫助社區中有需要的人。為了實現將高品質咖啡生產帶入社區的夢想，Epiphanie 學習了有關咖啡貿易的一切知識，接受了有關全水洗咖啡生產和質量控制等各個級別的大量培訓，並迅速取得了驚人的成就：她成為該地區唯一的女性咖啡生產商。她通過提供衛生供水系統、為農民提供健康保險和透過提升工資來普遍提高農民生活水平，與社區分享了她公司的成功。BufCoffee 甚至在當地建了一所學校。這款 BufCoffee，生長在盧旺達南部省的 Nyamagabe 區。咖啡豆樹位於海拔 1,920 至 2,100 米之間的地區，正是這種高海拔使咖啡豆具有清脆需複雜的風味。咖啡帶黃梨子、杏子、香檳、腰果、菠蘿和蔗糖口味。 而且其酸度結構良好，帶熱帶風味。分別有淺度烘焙、深度烘焙及烘焙師之選可供選擇。
來自 Taste of Rwanda 的拍賣豆，咖啡帶黃梨子、杏子、香檳、腰果、菠蘿和蔗糖口味。 而且其酸度結構良好，帶熱帶風味。分別有淺度烘焙、深度烘焙及烘焙師之選可供選擇。
盧旺達 BufCoffee(HK$148/100g)