購買ion water滿$30即可參加抽獎 贏取叱咤頒獎禮門券2張！
廣告
儀式感猶如平凡日子中的調味料，就像是隨心點播音樂也能讓你的日常變得更有質感，為你的生活輕調味。寶礦力水特ion water邀請你從音樂開始，建立生活儀式感，以音樂滋養心靈，調劑你的生活日常。ion water將會以音樂作為媒介，為大家的生活注入一點甜，送出總共200張「Katch優惠平台呈獻2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」門券，讓樂迷有機會親身參與頒獎禮，一同見證一年一度最矚目大型音樂盛事各獎項的誕生，更可以參與現場投票，以行動支持心水歌手和歌曲，切身感受音樂現場帶來的力量與感動！
由2023年11月13日（星期一）開始，至2023年12月14日（星期四），購買任何正貨ion water產品滿HK$30，並於2023年12月15日晚上11時59分或以前，到寶礦力水特官方網站(www.pocarisweat.hk/luckydraw/)填妥表格並上載正本收據，即可參加抽獎，有機會獲得「Katch優惠平台呈獻2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」門券2張，得獎名額共100名，買得愈多，中獎機會愈大！頒獎禮現場更將免費派發比水更補水的ion water，支援一眾輕流汗的樂迷補充電解質與水分，投入你最喜愛的音樂頒獎典禮！
|ion water「生活需要樂力撐 請你睇叱咤頒獎禮」活動詳情
|活動日期
|購買ion water產品日期：2023年11日13日（星期一）至2023年12月14日（星期四）截止參加抽獎日期：2023年12月15（星期四）晚上11時59分
|抽獎結果公布日期
|得獎名單將於2023年12月18日刊登於星島日報、英文虎報（The Standard HK）及寶礦力水特網站www.pocarisweat.hk公布，得獎者請依指示領獎。
|條款及細則
|每位參加者需購買ion water產品滿港幣三十元正或以上方可參加抽獎。以單一電子發票計算，每張收據只可參加抽獎一次，收據有效日期為2023年11月13日至12月14日。參加次數不限，唯每位參加者最多只能中獎一次。恕不接受任何不完整、偽造、損毀（包括因印刷、製造或任何錯誤所致）、影印本或重印的收據。請保留正本收據作領獎之用。截止參加抽獎日期：2023年12月15下午11時59分。所有獎品恕不設退換。須受本條款及細則約束。如有任何爭議，香港大塚製藥有限公司將保留最終決定權。推廣生意的競賽牌照號碼：57732得獎名單將於2023年12月18日刊登於星島日報、英文虎報（The Standard HK）及寶礦力水特網站www.pocarisweat.hk。
圖片來源：有關機構